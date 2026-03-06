Türkiye
Ekonomiden siyasete, dış politikadan spora, dünya ve Türkiye’de olup bitenler sonuçlarıyla Güçlü Özgan ile Yeri ve Zamanı programında konuşuluyor.
Prof. Dr. Oktav: Trump, sıkışırsa NATO’ya ihtiyaç duyar
Prof. Dr. Oktav: Trump, sıkışırsa NATO’ya ihtiyaç duyar
Gazeteci Güçlü Özgan'ın, Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu, Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav oldu.
Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’ın konuğu olan Oktav, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarının 7. gününde son durumu değerlendirdi.Özden, Güçlü Özgan'ın “Gelecek dönemde kendi hedeflerine ulaşamaması halinde NATO'yu devreye sokmak için daha sert bir tavır içerisine girer mi Trump? Türkiye o zaman ne yapar?” sorusuna şöyle yanıt verdi:
Prof. Dr. Oktav: Trump, sıkışırsa NATO’ya ihtiyaç duyar

Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu, Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav oldu.
Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’ın konuğu olan Oktav, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarının 7. gününde son durumu değerlendirdi.
Özden, Güçlü Özgan'ın “Gelecek dönemde kendi hedeflerine ulaşamaması halinde NATO'yu devreye sokmak için daha sert bir tavır içerisine girer mi Trump? Türkiye o zaman ne yapar?” sorusuna şöyle yanıt verdi:
“Hatay 4 yola füze düşünce hemen NATO açıklama yaptı. NATO kimliğimiz bir yandan da zaman zaman İran gibi Arap dünyasında bazı dönemlerde bizi dışarıdan bir aktör olarak görmelerine de neden olmuştur geçmişte. Fakat Türkiye hem NATO üyesi ülke olarak hem de uluslararası hukukun gereklerine uygun hareket ederek sizin dediğiniz gibi itidalli davranarak ve diplomasiden yana olarak. Bence Trump NATO'yu kullansa bile Türkiye diye bir zararı olacağını düşünmüyorum ki NATO'yu devreye sokacaklardır güçlü bey. Yani uzarsa savaş tabii ki. NATO devreye sokulursa bu Rusya'yla da tabii ki aslında bizim ilişkilerimizde problem yaratan çok önemli bir etkendir Türkiye'nin NATO kimliği. Ama ben her zaman şunu söylerim. Türkiye'nin NATO üyeliği NATO üyesi ülkelerden kendisini korumak için gerçekleştirilmiştir. Yani Türkiye NATO'nun dışına çıkarsa NATO üyesi ülkelerin hedefi haline gelmesi çok daha kolaylaşacaktır. Bu da çok önemli bir gerçektir. Biz çünkü geçmişte NATO üyesi ülkeler tarafından işgale uğramış bir Anadolu var topraklarımız. Bazen hafızayı canlandırmak hafızayı tazelemek iyi oluyor doğru söylüyorsun. Tabii ki. O yüzden 52'de biz NATO'ya da üye olarak batıdan kendimizi koruyoruz. Yani Mehmet Akif Ersoy bedeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar derken İngiltere'yi kastediyor. Çünkü İngilizler bedeniyet ama bizi de işgal etmişler. Ama savaş çok şiddetlenirse NATO devreye girer. En azından Trump sıkışınca NATO'ya ihtiyaç duyar diye düşünüyorum.”
