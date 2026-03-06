Ortadoğu Uzmanı Arif Keskin anlattı: İran-Azerbaycan savaşı çıkar mı?

Eğer bu Azerbaycan'a yönelik bu drone saldırısı gibi saldırılar olmazsa, bir Azerbaycan-İran savaşı düşük bir ihtimal. Büyüken bir şekilde de, bir şekilde de bir caydırma. Korkmuyoruz. Evet yaparsanız biz de karşılık verebiliriz şeklinde. Bir yönde de aslında İran'ı bundan sonraki noktada durdurma noktasıydı. Şöyle bir durum söz konusu, yani İran ile Azerbaycan'ın çatışması her iki ülke açısından asla olumlu sonuç vermez. İran'ın özellikle de bugünkü İsrail ve Amerika ile savaştığı bir dönemde Azerbaycan'a bir cephe açması onun için kesinlikle doğru olmaz. Çünkü İran içerisinde çok büyük oranda bir Azerbaycan nüfusu yaşıyor. Bazılarına göre 25 milyon, 30 milyona yakın bir Azerbaycan Türkü yaşıyor orada ve aslında bu çatışma İran'ın iç istikrarını da olumsuz etkiliyebilir. Belki bu hesaplanılarak bu biraz körükleniyor. İran-İsrail ilişkileri gerildikçe buna bağlı olarak İran-Azerbaycan ilişkisi de geliriyor ve gerginleşiyor. Şu an itibariyle ortada bir çatışma olsa bile bence ne İran'da ne de Azerbaycan'da bunun karşılığı olur. Çünkü şu an kanımca bu Azerbaycan açısından da doğru bir şey olmadığı gibi İran açısından da doğru bir şey olmaz. Şimdi şöyle de bir durum var. Azerbaycan çatışmaya girdiği takdirde şimdi Türkiye ne kadar girer girmez ama Türkiye'nin de çatışmaya dahil olması tartışılabilir. Şimdi Türkiye'nin veya buna paralel olarak İran-Arap dağıtıları da vuruyor. Kafkasya'dan Ortadoğu'ya kadar uzanan geniş bir yelpazede İran karşılığı farklı bir çepenin de oluşması olabilir. Şimdi İran bunu kesinlikle isteyeceğini zannetmiyorum. Benim kişisel kanım Azerbaycan yöneticilerini belli bir derecede tanıyorum. Çünkü onlar çok pragmatistler. Ben İran'la bir çatışma, bir gerginlik, bir şey istedikleri kanısında değilim. Biraz önce siz bir şey söylediniz. Tabii ki kendileri istemese de belki bir manipülatif sürecin içerisinde bulunabilirler. İstemeden de onları başka bir noktaya itilebilir onlar. Ama Azerbaycan'ın dış politikasını izlediğimiz zaman temkinli, ihtiyatlı ve başardıkça çatışmadan uzak bir yol izliyor. Azerbaycan'ın en önemli tezi balanstır, bir tür dengelenme siyasetidir. İran-Türkiye-Rusya bağlamında bir denge siyaseti izliyor. İran çok büyük bir ülke ve Azerbaycan'a ne kadar zarar verebileceğini Azerbaycan da çok iyi biliyor. İran'la çatışmak, İran'la şey olmak Azerbaycan'ı birçok açıdan olumsuz etkileyebilir. İç istikrarı dahil olmak üzere. Aynı şey İran için de geçerlidir. Şu anda mesela İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkan kendisi bir Azerbaycan türkü ve Azerbaycan'a gittiği zaman çok yüksek düzeyde karşılandı. İzlediğiniz için teşekkürler.