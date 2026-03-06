Türkiye
İranlı hacker grubu, İsrail ordusunun farsça sayfalarını ele geçirdi
İranlı hacker grubu, İsrail ordusunun farsça sayfalarını ele geçirdi
İranlı hacker grubu 'Handala', İsrail ordusuna ait Farsça siber hesapları hackleyerek, 'Direniş Ekseni' ülkelerindeki casuslara ait iletişim numaraları dahil... 06.03.2026
İranlı hacker grubu ‘Handala’, İsrail ordusuna ait Farsça dilindeki bilgileri siber ortamda ele geçirdiğini açıkladı. Grup, yaptığı açıklamada bu hesaplar üzerinden tüm gizli bilgilere erişim sağladığını, bu bilgiler arasında ‘Direniş Ekseni’ ülkelerinde bulunan casuslara ait iletişim numaralarının ve diğer hassas verilerin yer aldığını belirtti.
İranlı hacker grubu, İsrail ordusunun farsça sayfalarını ele geçirdi

İranlı hacker grubu 'Handala', İsrail ordusuna ait Farsça siber hesapları hackleyerek, 'Direniş Ekseni' ülkelerindeki casuslara ait iletişim numaraları dahil tüm gizli bilgilere ulaştığını duyurdu.
İranlı hacker grubu ‘Handala’, İsrail ordusuna ait Farsça dilindeki bilgileri siber ortamda ele geçirdiğini açıkladı. Grup, yaptığı açıklamada bu hesaplar üzerinden tüm gizli bilgilere erişim sağladığını, bu bilgiler arasında ‘Direniş Ekseni’ ülkelerinde bulunan casuslara ait iletişim numaralarının ve diğer hassas verilerin yer aldığını belirtti.

Sizin için bir kabus olan o casus yazılım yeniden aktif. Hatta Hayfa'daki tam konumunuzu bile biliyoruz. Hainleri uyarıyoruz: Ülkesine ihanet edenlerin yabancılar için hiçbir değeri yoktur.

