Emekli bayram ikramiyesinde zam baskısı artıyor: Peki ne olacak?

“Milyonlarca emekli merak ediyor. Normalde bayram ikramiyesine zam gelir, sadece ne kadar geleceğini konuşuruz. Ama bu sene farklı bir şey oldu. Biz zammı konuşurken AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli bayram ikramiyesine zam yapılmasına yönelik bir düzenleme bulunmadığını belirtti. Geçen yıl dört bin lira Ramazan dört bin lira Kurban Bayramı’nda verilmişti. Peki bu açıklamanın yapılma sebebi ne? Ekonomi yönetimi bütçeye ekstra bir yük gelmesin istiyor. Bu yüzden sabit tutmaya çalışıyor olabilirler. Ayrıca sistemi değiştirme durumu da olabilir. Emekli maaşı düşük olana daha fazla ikramiye gibi bir sistem oluşturulmaya çalışılıyor, ama bu 19 Mart’a yetişmez. Aslında şu an Abdullah Güler’in açıklaması şu anlama geliyor; ‘Benim önüme gelen ekonomi paketi içinde emekli bayram ikramiyesi zammıyla ilgili herhangi bir detay yok’. Bu açıklama yapılınca çok büyük tepki geldi. Konu, Türkiye’deki sosyal devlet mantığını sallayan bir noktaya geldi. Bu açıklamanın üzerine kamuoyu ve emekli baskısı geldiği için adım atılacağını düşünüyorum.”