https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/emekli-bayram-ikramiyesinde-zam-baskisi-artiyor-peki-ne-olacak-1104063482.html
Emekli bayram ikramiyesinde zam baskısı artıyor: Peki ne olacak?
Emekli bayram ikramiyesinde zam baskısı artıyor: Peki ne olacak?
Sputnik Türkiye
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında bugün, emekli bayram ikramiyesine zam gelip gelmeyeceğine yönelik soruları yanıtladı, AK... 06.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-06T17:16+0300
2026-03-06T17:16+0300
2026-03-06T17:16+0300
meli̇s elmen'le çalişma hayatim
radyo sputnik
radyo
radyo
abdullah güler
ak parti
emekli
sgk uzmanı
melis elmen
bayram ikramiyesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/14/1091823014_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_6f227c51971ac6cfa00a81c6f519ccc0.png
Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, her cuma Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında bu hafta, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından, bayram ikramiyelerine zam gelmeyeceğine dair yapılan açıklamaya değindi. Elmen, gelen tepkiler üzerine zam konusunda adım atılabileceğini söyledi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Melis Elmen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090648251_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ab8cc7e8c68d0fcbcc6464aa954285e7.jpg
Melis Elmen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090648251_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ab8cc7e8c68d0fcbcc6464aa954285e7.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/14/1091823014_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_85b81e0c4d64acb57777008ccb45c4aa.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Melis Elmen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090648251_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ab8cc7e8c68d0fcbcc6464aa954285e7.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, abdullah güler, ak parti, emekli, sgk uzmanı, melis elmen, bayram ikramiyesi
radyo sputnik, radyo, radyo, abdullah güler, ak parti, emekli, sgk uzmanı, melis elmen, bayram ikramiyesi
Emekli bayram ikramiyesinde zam baskısı artıyor: Peki ne olacak?
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında bugün, emekli bayram ikramiyesine zam gelip gelmeyeceğine yönelik soruları yanıtladı, AK Parti Grup Başkanı Güler’in açıklamasını değerlendirdi.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, her cuma Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında bu hafta, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından, bayram ikramiyelerine zam gelmeyeceğine dair yapılan açıklamaya değindi. Elmen, gelen tepkiler üzerine zam konusunda adım atılabileceğini söyledi.
“Milyonlarca emekli merak ediyor. Normalde bayram ikramiyesine zam gelir, sadece ne kadar geleceğini konuşuruz. Ama bu sene farklı bir şey oldu. Biz zammı konuşurken AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli bayram ikramiyesine zam yapılmasına yönelik bir düzenleme bulunmadığını belirtti. Geçen yıl dört bin lira Ramazan dört bin lira Kurban Bayramı’nda verilmişti. Peki bu açıklamanın yapılma sebebi ne? Ekonomi yönetimi bütçeye ekstra bir yük gelmesin istiyor. Bu yüzden sabit tutmaya çalışıyor olabilirler. Ayrıca sistemi değiştirme durumu da olabilir. Emekli maaşı düşük olana daha fazla ikramiye gibi bir sistem oluşturulmaya çalışılıyor, ama bu 19 Mart’a yetişmez. Aslında şu an Abdullah Güler’in açıklaması şu anlama geliyor; ‘Benim önüme gelen ekonomi paketi içinde emekli bayram ikramiyesi zammıyla ilgili herhangi bir detay yok’. Bu açıklama yapılınca çok büyük tepki geldi. Konu, Türkiye’deki sosyal devlet mantığını sallayan bir noktaya geldi. Bu açıklamanın üzerine kamuoyu ve emekli baskısı geldiği için adım atılacağını düşünüyorum.”