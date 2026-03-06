Donald Trump’ın hedef listesi

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ‘Önce İran konusunu bitirmek istiyoruz, Küba ise zaman meselesi’ diyor. Şimdi İran’da bataklığa saplandığını anladı. Ama içeride mesaj vermek için ‘Merak etmeyin, burayı halledeceğiz, sonra da Küba’ya döneceğiz’ diyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde sıradan vatandaşlar muhtemelen başkanı alkışlıyorlar. ‘Venezuela’yı düşürdü, İran’ı düşürdü, sırada Küba var’ gibi bir algı oluşuyor. Çünkü ortalama seçmenin algısı çoğu zaman bu şekilde şekilleniyor. Zaten ortalama seçmene hitap ediyor. Liderlerin yalanları genellikle ortalama seçmen içindir; düşünen, sorgulayan seçmeni ikna etmek için değil. Çok fazla yalan söylerseniz bir süre sonra daha sorgulayan kesimler üzerinde bile etkisi olabiliyor. Trump, ‘İran konusunu bitireceğiz, arkasından Küba’ya döneceğiz’ diyor. Ancak Küba’nın çok çetin bir ceviz olduğunu bugünden hatırlatmış olalım. Elbette Amerika Birleşik Devletleri’nin hırsına gem vurmak çok fazla mümkün değil.