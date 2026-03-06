Türkiye
Ali Çağatay, her sabah Türkiye ve dünya gündemiyle, radyo mikrofonunun başına geçiyor. Son dakika haberleri, gazete manşetleri, köşe yazıları, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
Donald Trump’ın hedef listesi
Donald Trump’ın hedef listesi
ABD Başkanı Donald Trump, İran'la süren çatışmaların öncelikleri olduğunu belirterek, sonrasında Küba'nın gündeme gelebileceğini söyledi. Trump, "Önce İran konusunu bitirmek istiyoruz, Küba ise zaman meselesi" ifadelerini kullandı.
Donald Trump, İran’da bundan sonra kim yönetimde olursa olsun ABD ve müttefiklerinin güvenliğini tehdit etmeyeceğinden emin olacaklarını savundu.ABD Başkanı Donald Trump’ın “Önce İran konusunu bitirmek istiyoruz, Küba ise zaman meselesi” sözlerini değerlendiren gazeteci Ali Çağatay, Trump’ın bu söylemlerle hem iç kamuoyuna hem de uluslararası kamuoyuna mesaj vermeye çalıştığını söyledi.Çağatay, Trump’ın sözlerine ilişkin şunları söyledi:
Donald Trump’ın hedef listesi

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la süren çatışmaların öncelikleri olduğunu belirterek, sonrasında Küba’nın gündeme gelebileceğini söyledi. Trump, “Önce İran konusunu bitirmek istiyoruz, Küba ise zaman meselesi” ifadelerini kullandı.
Donald Trump, İran’da bundan sonra kim yönetimde olursa olsun ABD ve müttefiklerinin güvenliğini tehdit etmeyeceğinden emin olacaklarını savundu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın “Önce İran konusunu bitirmek istiyoruz, Küba ise zaman meselesi” sözlerini değerlendiren gazeteci Ali Çağatay, Trump’ın bu söylemlerle hem iç kamuoyuna hem de uluslararası kamuoyuna mesaj vermeye çalıştığını söyledi.
Çağatay, Trump’ın sözlerine ilişkin şunları söyledi:
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ‘Önce İran konusunu bitirmek istiyoruz, Küba ise zaman meselesi’ diyor. Şimdi İran’da bataklığa saplandığını anladı. Ama içeride mesaj vermek için ‘Merak etmeyin, burayı halledeceğiz, sonra da Küba’ya döneceğiz’ diyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde sıradan vatandaşlar muhtemelen başkanı alkışlıyorlar. ‘Venezuela’yı düşürdü, İran’ı düşürdü, sırada Küba var’ gibi bir algı oluşuyor. Çünkü ortalama seçmenin algısı çoğu zaman bu şekilde şekilleniyor. Zaten ortalama seçmene hitap ediyor. Liderlerin yalanları genellikle ortalama seçmen içindir; düşünen, sorgulayan seçmeni ikna etmek için değil. Çok fazla yalan söylerseniz bir süre sonra daha sorgulayan kesimler üzerinde bile etkisi olabiliyor. Trump, ‘İran konusunu bitireceğiz, arkasından Küba’ya döneceğiz’ diyor. Ancak Küba’nın çok çetin bir ceviz olduğunu bugünden hatırlatmış olalım. Elbette Amerika Birleşik Devletleri’nin hırsına gem vurmak çok fazla mümkün değil.
