Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Saldırıların hedefi olan ülkelerde bulunan vatandaşlarımızın durumu yakından izlenmekte
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, bölgede yaşanan saldırıların hedefinde olan ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarının durumunun yakından izlendiğini ve... 06.03.2026, Sputnik Türkiye
Bölgede saldırıların hedefi olan ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarının durumunun yakından izlendiğini ve gerekli önlemlerin alındığını belirten Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Irak, İran, İsrail, Lübnan, Suudi Arabistan, Suriye, Umman ve Ürdün'den farklı ulaşım yollarıyla ayrılma imkanı bulunmaktadır. Bu ülkelerdeki temsilciliklerimiz vatandaşlarımıza gerekli yönlendirmeleri yapmaktadır" ifadelerini kullandı
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, bölgede yaşanan saldırıların hedefinde olan ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarının durumunun yakından izlendiğini ve gerekli önlemlerin alındığını belirtti.
Bölgede saldırıların hedefi olan ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarının durumunun yakından izlendiğini ve gerekli önlemlerin alındığını belirten Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Irak, İran, İsrail, Lübnan, Suudi Arabistan, Suriye, Umman ve Ürdün’den farklı ulaşım yollarıyla ayrılma imkanı bulunmaktadır. Bu ülkelerdeki temsilciliklerimiz vatandaşlarımıza gerekli yönlendirmeleri yapmaktadır" ifadelerini kullandı
7 gün 24 saat esasıyla hizmet veriliyor
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi
"Bölgemizdeki saldırıların hedefi olan ülkelerde bulunan vatandaşlarımızın durumu yakından izlenmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır. Temsilciliklerimizin acil durum hatları ve Bakanlığımızın Konsolosluk Çağrı Merkezi 7 gün 24 saat esasıyla göre vatandaşlarımıza hizmet vermektedir.
Koşullar anlık değişiyor uyarısı yapıldı
Irak, İran, İsrail, Lübnan, Suudi Arabistan, Suriye, Umman ve Ürdün’den farklı ulaşım yollarıyla ayrılma imkanı bulunmaktadır. Bu ülkelerdeki temsilciliklerimiz vatandaşlarımıza gerekli yönlendirmeleri yapmaktadır. Bahreyn, Katar ve Kuveyt’ten ülkemize hava yoluyla doğrudan ulaşım imkanı halen bulunmamakta, Birleşik Arap Emirlikleri'nden ise ülkemize istisnai olarak, nadiren uçuş gerçekleştirilmektedir.
Anılan dört ülkedeki vatandaşlarımızın kara yoluyla Suudi Arabistan ve Umman’a intikali için otobüs seferleri düzenlenmesi amacıyla çalışmalar yürütülmektedir. Vatandaşlarımızın bilahare bu iki ülkeden hava yoluyla Türkiye’ye dönüşleri mümkün olabilecektir. Otobüs seferlerinin başlatılması yerel makamların iznine tabidir. Koşullar anlık olarak değiştiğinden, vatandaşlarımızın ilgili ülkelerdeki diplomatik temsilciliklerimizin duyurularını takip etmeleri önem arz etmektedir"