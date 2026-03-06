https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/app-plakasini-karmasasi-kac-lira-ceza-kesiliyor-plaka-nasil-degistirilecek-plaka-degisimi-ne-kadar-1104054235.html

APP plakasını karmaşası: Kaç lira ceza kesiliyor? Plaka nasıl değiştirilecek? Plaka değişimi ne kadar olacak?

APP plakasını karmaşası: Kaç lira ceza kesiliyor? Plaka nasıl değiştirilecek? Plaka değişimi ne kadar olacak?

Sputnik Türkiye

Yasa dışı ve sahte olan kalın puntolarla basılan ve 'APP Plaka' olarak adlandırılan plakalara 140 bin liraya kadar ceza yazılmaya başlandı. Bu plakaya sahip... 06.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-06T12:25+0300

2026-03-06T12:25+0300

2026-03-06T12:26+0300

ekonomi̇

türkiye

trafik cezası

trafik ihlali

trafik para cezası

app plaka nasıl değiştirilir

app plaka nedir

app plaka

app plaka cezası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/0c/1059828235_112:0:1890:1000_1920x0_80_0_0_4f296b5c595c60b9d71abe17dceea4d1.jpg

Yeni trafik düzenlemesiyle birlikte sahte ve yasa dışı olarak temin edilen APP plakalara 140 bin liraya varan trafik cezası kesilmeye başlandı. Çok sayıda araç sahibi de bu cezayla karşılaşmamak için plakasını değiştiriyor. Peki APP plaka nasıl değiştirilir? Plaka değişimi kaç lira? Plaka değişimi için hangi işlemleri yapmak gerekiyor?Orijinal plakası olmayanlar ne yapacak?NTV'nin haberine göre, APP plakası dışında orijinal plakası elinde olanlar APP plakaları araçlarından söküp imha ederek, orijinal plakalarını kullanabiliyor. Ancak elinde orijinal plakası olmayanları öncelikle ilgili emniyet biriminin trafik şubesine gidilerek plakaların kayıp olduğunun bildirilmesi gerekiyor. Ardından trafik şubeden temin edilen evrakla notere gidilerek araca ilişkin yeni ruhsatın basılması ve yeni harf, rakamlardan oluşan plakanın atanması gerekiyor. Ayrıca noter yeni harf ve seriden plaka basımı için evrak oluşturuyor.Oluşturulan evraklarla birlikte plaka basım atölyelerine gidilerek uzun sıralar beklenip yeni harf ve seriden oluşan plakalar teslim alınıyor.Trafik sigortasından kaskoya, HGS'den otoparka girişe kadar her şey değişecekPlaka ve ruhsat tamamen değiştiği ve aracın yeni harf ve rakamdan oluşan plakaya sahip olmasından dolayı trafik sigorta, varsa kasko, varsa ihtiyari mali mesuliyet sigortaları için de zeyilname düzenlenmesi ve yeni poliçelerin basılması gerekiyor. Köprü, otoyol gibi hizmetlerden yararlanmak için Hızlı Geçiş Sistemi etiketi olan araçlarda plaka değişikliğinin bildirilmesi gerekiyor. Yine otomatik plaka tanımalı otoparklarda da değişikliğin bildirilmesi gerekiyor. Yeni plaka almak ne kadar?Ruhsat, plaka basım ücreti, plaka basım evrakı gibi ücretler ortalama olarak 4 bin liraya yakın maliyet çıkarıyor. Plaka basım ücreti ise 850 lira seviyesinde. Hala satılıyorAPP plakaların yasak olmasına rağmen satış yapmaya devam edenler bulunuyor. e-ticaret sitelerinde 800 lira civarına APP plaka satışları yapılıyor.APP plaka (Açık Plaka / Özel Plaka) nedir?Standart trafik tescil plakalarından farklı olarak daha kalın, büyük ve estetik yazı tipleriyle (genellikle kabartmalı) üretilen, resmi Şoförler Odası mühürü taşımayan veya sahte mühürlü olan yasaklı plaka türü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/yeni-trafik-kanunu-yururluge-girdi-hangi-ihlale-ne-kadar-ceza-var-1103848169.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

app plaka nedir, app plaka cezası, app plaka değişimi, app plaka nasıl değiştirilir, app plaka ne kadar, app plaka değiştirmek, app plaka para cezası