APP plakasını karmaşası: Kaç lira ceza kesiliyor? Plaka nasıl değiştirilecek? Plaka değişimi ne kadar olacak?
APP plakasını karmaşası: Kaç lira ceza kesiliyor? Plaka nasıl değiştirilecek? Plaka değişimi ne kadar olacak?
Yasa dışı ve sahte olan kalın puntolarla basılan ve 'APP Plaka' olarak adlandırılan plakalara 140 bin liraya kadar ceza yazılmaya başlandı. Bu plakaya sahip...
12:25 06.03.2026 (güncellendi: 12:26 06.03.2026)
Yasa dışı ve sahte olan kalın puntolarla basılan ve 'APP Plaka' olarak adlandırılan plakalara 140 bin liraya kadar ceza yazılmaya başlandı. Bu plakaya sahip olan araç sahipleri ise plakalarını değiştirmek için uzun uğraşlar veriyor.
Yeni trafik düzenlemesiyle birlikte sahte ve yasa dışı olarak temin edilen APP plakalara 140 bin liraya varan trafik cezası kesilmeye başlandı. Çok sayıda araç sahibi de bu cezayla karşılaşmamak için plakasını değiştiriyor. Peki APP plaka nasıl değiştirilir? Plaka değişimi kaç lira? Plaka değişimi için hangi işlemleri yapmak gerekiyor?
Orijinal plakası olmayanlar ne yapacak?
NTV'nin haberine göre, APP plakası dışında orijinal plakası elinde olanlar APP plakaları araçlarından söküp imha ederek, orijinal plakalarını kullanabiliyor. Ancak elinde orijinal plakası olmayanları öncelikle ilgili emniyet biriminin trafik şubesine gidilerek plakaların kayıp olduğunun bildirilmesi gerekiyor. Ardından trafik şubeden temin edilen evrakla notere gidilerek araca ilişkin yeni ruhsatın basılması ve yeni harf, rakamlardan oluşan plakanın atanması gerekiyor. Ayrıca noter yeni harf ve seriden plaka basımı için evrak oluşturuyor.
Oluşturulan evraklarla birlikte plaka basım atölyelerine gidilerek uzun sıralar beklenip yeni harf ve seriden oluşan plakalar teslim alınıyor.
Trafik sigortasından kaskoya, HGS'den otoparka girişe kadar her şey değişecek
Plaka ve ruhsat tamamen değiştiği ve aracın yeni harf ve rakamdan oluşan plakaya sahip olmasından dolayı trafik sigorta, varsa kasko, varsa ihtiyari mali mesuliyet sigortaları için de zeyilname düzenlenmesi ve yeni poliçelerin basılması gerekiyor.
Köprü, otoyol gibi hizmetlerden yararlanmak için Hızlı Geçiş Sistemi etiketi olan araçlarda plaka değişikliğinin bildirilmesi gerekiyor.
Yine otomatik plaka tanımalı otoparklarda da değişikliğin bildirilmesi gerekiyor.
Yeni plaka almak ne kadar?
Ruhsat, plaka basım ücreti, plaka basım evrakı gibi ücretler ortalama olarak 4 bin liraya yakın maliyet çıkarıyor. Plaka basım ücreti ise 850 lira seviyesinde.
APP plakaların yasak olmasına rağmen satış yapmaya devam edenler bulunuyor. e-ticaret sitelerinde 800 lira civarına APP plaka satışları yapılıyor.
APP olarak adlandırılan plakalara ilk cezada 140 bin lira, kinci defa yakalanılma durumunda 280 bin lira ceza kesiliyor. Ayrıca bu kişiler Türk Ceza Kanunu'nun 204'üncü maddesi hükmüne göre cezalandırılacak. 204'üncü madde "Bir resmî belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmî belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmî belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." olarak yer alıyor.
APP plaka (Açık Plaka / Özel Plaka) nedir?
Standart trafik tescil plakalarından farklı olarak daha kalın, büyük ve estetik yazı tipleriyle (genellikle kabartmalı) üretilen, resmi Şoförler Odası mühürü taşımayan veya sahte mühürlü olan yasaklı plaka türü.