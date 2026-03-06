https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/ak-partili-turan-orta-dogudaki-gerilimin-3-dunya-savasina-donme-riski-var-1104063750.html
AK Partili Turan: Orta Doğu'daki gerilimin 3. Dünya Savaşı'na dönme riski var
AK Partili Turan: Orta Doğu’daki gerilimin 3. Dünya Savaşı’na dönme riski var
06.03.2026
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/17/1098088235_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_302ef8c8a16d3fb873b592beca83d6e4.jpg
Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına TBMM Filistin Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan konuk oldu. Programda, ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları, İran’ın misillemesi ve Gazze’de yaşanan insani krizi yorumlayan Turan, şunları söyledi:‘Bölgedeki kriz küresel savaşı tetikleyebilir’Turan, Orta Doğu’daki gerilimin küresel bir savaşa dönüşme riskine dikkat çekerek bölgedeki gelişmelerin insanlık açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu söyledi. İsrail’in saldırıları ve Batı’nın desteği nedeniyle coğrafyada çatışmaların derinleştiğini ifade eden Turan, şunları kaydetti:‘Hamaney neden saklanmadı?’ sorusu anlamsız’Hasan Turan, “Hamaney neden saklanmadı?” sorusunun yanlış bir çerçeve sunduğunu belirterek, asıl tartışılması gerekenin bir devlet başkanına yönelik saldırı olduğunu söyledi. Bu tür soruların psikolojik savaşın parçası olduğunu ifade eden Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:‘ABD ve İsrail her yere ayarsız bir şekilde saldırıyor’ABD ve İsrail’in Orta Doğu’daki askeri müdahalelerini eleştiren Turan, bu saldırıların bölgeyi istikrarsızlaştırdığını ve küresel barışı tehdit ettiğini; Batı’nın demokrasi ve insan hakları söyleminin inandırıcılığını yitirdiğini söyledi:‘Savaş sadece silah ile kazanılmaz’Savaşların yalnızca askeri güçle değil toplumsal motivasyon ve psikolojik dirençle de kazanıldığını dile getiren Turan, İran toplumunun inanç ve direnç üzerinden güçlü bir motivasyon sergilediğini belirterek, şunları kaydetti:‘ABD rakibini küçümsedi’ABD’nin İran’ı küçümsemesinin stratejik bir hata olabileceğini belirten Turan, “Rakibinizi küçümserseniz savaşı kaybedersiniz. Sonuç itibariyle ABD teknolojik olarak her türlü imkana sahip, ama İran’ın da binlerce yıllık bir tarihi var, kendi hazırlıklarını yapıyor. Uzun yıllardır abluka altında ama buna rağmen füzeler üretmişler” diye konuştu.‘ABD ve İsrail Kürt kartı ile sonuç alamaz’ABD ve İsrail’in bölgedeki gerilimde ‘Kürt kartını’ kullanarak sonuç elde edemeyeceğini söyleyen Turan, dış destekle yürütülen girişimlerin meşruiyet sorunu yaşayacağı ve bunun kalıcı bir sonuç doğurmayacağı görüşünde:‘Gazze gündemden düşmemeli’Orta Doğu’da kalıcı barışın Filistin meselesi çözülmeden mümkün olmayacağını belirterek Gazze’de yaşananların dünya gündeminden düşmemesi gerektiğini söyleyen Turan, İsrail’in ateşkesi ihlal ettiğini ve Gazze’deki insani krizin derinleştiğini belirtti:
İsmet Özçelik
İsmet Özçelik
AK Partili Turan: Orta Doğu’daki gerilimin 3. Dünya Savaşı’na dönme riski var
AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Orta Doğu’daki gerilimin küresel savaşa dönüşme riski taşıdığını belirterek, bunun insanlık için ciddi bir tehdit olduğunu söyledi. ABD’nin rakibini küçümsememesi gerektiğini kaydeden Turan, savaşların yalnızca askeri güçle değil toplumsal motivasyon ve meşruiyetle belirlendiğini vurguladı.
Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına TBMM Filistin Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan konuk oldu. Programda, ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları, İran’ın misillemesi ve Gazze’de yaşanan insani krizi yorumlayan Turan, şunları söyledi:
‘Bölgedeki kriz küresel savaşı tetikleyebilir’
Turan, Orta Doğu’daki gerilimin küresel bir savaşa dönüşme riskine dikkat çekerek bölgedeki gelişmelerin insanlık açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu söyledi. İsrail’in saldırıları ve Batı’nın desteği nedeniyle coğrafyada çatışmaların derinleştiğini ifade eden Turan, şunları kaydetti:
“Hem insanlık için hem de bölgemiz için endişe verici buluyoruz. Adeta bütün coğrafya tehdit altında. Bu coğrafyadan çıkıp, küresel bir savaşa, 3. dünya savaşına açık bir şekilde dönüşme ihtimali var; ki zaten örtülü olarak devam ediyor. Siyonist, işgalci saldırganlık ve arkasında ‘varlığım Siyonist İsrail’in varlığına armağan olsun’ diyen Batı emperyalizmi mübarek Ramazan günlerinde coğrafyayı kan gölüne çevirdi.
Hiçbir kutsalları yok, sadece teolojik sapkınlıkları doğrultusunda kendi anlattıkları mitolojik hikayelere savaşta yürüttükleri işgallere isimlerini vererek başkalarının inançlarına hiçbir hürmet göstermeden saldırıyorlar.”
‘Hamaney neden saklanmadı?’ sorusu anlamsız’
Hasan Turan, “Hamaney neden saklanmadı?” sorusunun yanlış bir çerçeve sunduğunu belirterek, asıl tartışılması gerekenin bir devlet başkanına yönelik saldırı olduğunu söyledi. Bu tür soruların psikolojik savaşın parçası olduğunu ifade eden Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“İnsanların soruları da soruları açıklama biçimi de kurdukları cümleler ve kullandıkları kelimeler düşünce dünyasının anahtarlardır. Sahip oldukları anlayışın ipuçlarıdır. Bu anlamda soru çok önemli bir şeydir. Soruyu sorma biçiminiz düşüncenizi de ortaya koyar. Bir devlet başkanına ‘neden kaçmadın?’ diyorsun. Ama bir başkasına ‘Bir devlet başkanına nasıl saldırıyorsun?’ demiyorsun. Bu sadece İran ile sınırlı olan bir şey değil. Venezuela’da da aynısı oldu. Bir devletin egemen olduğu topraklara girip evinden kaçırmayı kahramanlık gibi sunuyorsunuz. Sonra da ‘neden saklanmadın?’ diyorsunuz. Saklanmanın da kendi içinde psikolojik bir harp mantığı ile baktığınızda ‘zillet’ içine düşmek ya da karşı taraftan korkmak, endişeye kapılmak gibi verdiği bir fotoğraf vardır. Halbuki izzet, onur, şeref dediğimiz şeyler bir anlamda da meydan okumaktır.
Örneğin Saddam’ı kuyudan çıkardılar; tabi mizansendi. Kaddafi’yi kanalizasyondan çıkardılar. Yani saldırdıkları ülkelerin yöneticilerinin bu şekilde olmasını istiyorlar ve dünyaya bu şekilde servis etmek istiyorlar. Bu doğru bir şey değil. Böyle bir soru sorulmaz; bu soru değil, sorundur. Asıl soru ‘Siz devlet başkanlık binasına nasıl saldırıyorsunuz?’ olmalı. Şu anda uluslararası kurumların ve kuralların tamamı yerle bir. Mesela nokta operasyonu ile devlet başkanı katleden bir ülke aynı noktayı çocukların okuduğu okulda tutturamıyor.”
‘ABD ve İsrail her yere ayarsız bir şekilde saldırıyor’
ABD ve İsrail’in Orta Doğu’daki askeri müdahalelerini eleştiren Turan, bu saldırıların bölgeyi istikrarsızlaştırdığını ve küresel barışı tehdit ettiğini; Batı’nın demokrasi ve insan hakları söyleminin inandırıcılığını yitirdiğini söyledi:
“Onların paradigması, anlayışı çöktü. Kimse onların anlattığı hikâyeye artık inanmıyor. Ne demokrasi ne insan hakları ne özgürlükler. Batı uygarlığı diye tabir edilen coğrafyanın insanlığa anlatacak hikayesi kalmadı. Bütün anlayışları çöktü. Bir avuç petrol için bu emperyalist anlayışın kan kokusu almış köpek balığından farkı yok. Her yere hayasız bir şekilde saldırıyor. 11-12 bin kilometreden bu tarafa gelip her yeri ateş topuna dönüştürebiliyorsunuz, saldırma hakkını kendinizde görüyorsunuz, sürekli yalan konuşuyorsunuz. Bunlar kabul edilemez. Bunlar sadece bizim coğrafyamızı değil, bütün insanlığı tehdit ediyor. Orta Doğu’ya barış gelmezse dünyaya barış gelme ihtimali yoktur.”
‘Savaş sadece silah ile kazanılmaz’
Savaşların yalnızca askeri güçle değil toplumsal motivasyon ve psikolojik dirençle de kazanıldığını dile getiren Turan, İran toplumunun inanç ve direnç üzerinden güçlü bir motivasyon sergilediğini belirterek, şunları kaydetti:
“Öncelikle İranlılar inanç olarak sürekli kendini motive eden bir anlayışa sahip. Meşhur bir sloganları var: ‘Her gün Aşura, her yer Kerbela’ Dolayısıyla bir Kerbela mektebini kendisine öğreti olarak kabul etmiş ve onunla motive olan bir yapı. Yukarıdan bombalama var; yüz binler sokaklarda gösteri yapıyor, İsrail’de de sığınaklara kaçıyor. İlk önce doğru bir toplumsal analiz yapılması gerek. ABD ile İran arasında orantısız bir güç var, buna rağmen İran’ın ayrıca direnmesi ekstra bir motivasyon etkisi ve psikolojik üstünlük sağlıyor. Büyük bir güç size saldırıyor, siz kendinizden beklenenden daha büyük bir güç ortaya koyuyorsunuz. Çünkü savaş sadece silah ile olan bir şey değil, motivasyon önemli. Savaşı başlatmak sizin elinizde olabilir, ama bitirmek sizin elinizde olmayabilir.”
ABD’nin İran’ı küçümsemesinin stratejik bir hata olabileceğini belirten Turan, “Rakibinizi küçümserseniz savaşı kaybedersiniz. Sonuç itibariyle ABD teknolojik olarak her türlü imkana sahip, ama İran’ın da binlerce yıllık bir tarihi var, kendi hazırlıklarını yapıyor. Uzun yıllardır abluka altında ama buna rağmen füzeler üretmişler” diye konuştu.
‘ABD ve İsrail Kürt kartı ile sonuç alamaz’
ABD ve İsrail’in bölgedeki gerilimde ‘Kürt kartını’ kullanarak sonuç elde edemeyeceğini söyleyen Turan, dış destekle yürütülen girişimlerin meşruiyet sorunu yaşayacağı ve bunun kalıcı bir sonuç doğurmayacağı görüşünde:
“Müslüman Kürt halkı ABD ve İsrail’in askeri değil. Onlar adına çıkıp savaşmaz. Tabii her topluluğun içerisinde kullanılacak grup bulabilirsiniz. Bu gruplar, bu vekil unsurlar sonuçta 100 milyonluk bir ülkeye ne yapabilir? Belli ki iç karışıklık çıkartmaya çalışıyorlar. Ama ben sonuç alınacağını zannetmiyorum. Hele hele kıtalar ötesinden bir ülke haksız bir şekilde bir ülkeye gelip saldırıyorsa ve gruplar oluşturmuş, silahlandırmış veya saldırtılacak diye sizin için bahsediliyorsa siz o ülke içinde açıkça hain olursunuz. Bu damga bir kere ömür boyu alnınızda taşıdığınız kara bir leke olarak kalır. Savaşlarda sonuca gitmenin, zafer kazanmanın yegâne sebebi meşruiyettir. ABD’nin ya da İsrail’in kayığına binerek bir vatan elde edeceğinizi düşünüyorsanız sonucu hüsran olur. Geçmişte de böyle oldu.”
‘Gazze gündemden düşmemeli’
Orta Doğu’da kalıcı barışın Filistin meselesi çözülmeden mümkün olmayacağını belirterek Gazze’de yaşananların dünya gündeminden düşmemesi gerektiğini söyleyen Turan, İsrail’in ateşkesi ihlal ettiğini ve Gazze’deki insani krizin derinleştiğini belirtti:
“Çok vahim bir durum var. Zaten bu meselelerin buraya gelmesinin nedeni Filistin coğrafyasında yaşanan adaletsizlik. Filistin meselesi halledilmeden Orta Doğu’ya barış, Orta Doğu’ya barış gelmeden de dünyaya barış gelmez. Batılılar Israrla Filistin meselesini görmeden, İsrail endeksli, İsrail’in güvenliği ve varlığı üzerine bina edilmiş bir politika sürdürüyorlar. Şu anda neden Gazze olduğu için diğer bütün şeyleri takip etmekle birlikte Gazze’yi gündemden düşürmemeliyiz.
10 Ekim’deki ateşkesten bu yana İsrail ateşkesi 2 bin kez ihlal etmiş, 600’den fazla Filistinli kardeşimizi katletmiştir. Ateşkes oldu-bittisi ve oyunu adı altında Gazze’yi gündemden düşürüp hedeflerine yürümenin hesabını yapmışlardır. Akıllarındaki şeytanca plan bu. En son ceset de teslim edilmesine rağmen çekilmek için taahhüt ettikleri bölgeye çekilmemişler, işgal ettikleri yerleri ellerinde tutmaya devam etmektedirler. Filistinliler çadır bile denmeyecek, derme çatma yerlerde yaşıyorlar. Geçmişte bomba ve açlıkla öldürdükleri çocukları şimdi soğuk ile öldürüyorlar. Filistin halkını bezdirerek tırnak içerisinde gönüllü bir şekilde Gazze’yi terke zorlamaya, tehcir etmeye çalışıyorlar. Demirleri bahane ederek çadırları ve konteynerleri Gazze’ye sokmuyorlar. Günde 600 tır gıda girmesi gerekiyorsa 200’e zor izin veriyorlar. Giden yardımlar yüzde 20 seviyesinde kalmıştır. Filistinlilerin hayvanlarına, evlerine el koyuyorlar. Mescid-i Aksa’yı ibadete kapattılar. Siyonist anlayış kendi sapkın emellerine ulaşabilmek için hiçbir kötülüğü yapmaktan geri durmuyor. Bu konuda kayıtsız kalmak, hatta yumuşak bir dil kullanmak zalimlerin suçuna ortak olmak ve insanlığa ihanet etmektir. O yüzden bu konuda ses yükseltilmelidir.”