AK Partili Turan: Orta Doğu’daki gerilimin 3. Dünya Savaşı’na dönme riski var

“İnsanların soruları da soruları açıklama biçimi de kurdukları cümleler ve kullandıkları kelimeler düşünce dünyasının anahtarlardır. Sahip oldukları anlayışın ipuçlarıdır. Bu anlamda soru çok önemli bir şeydir. Soruyu sorma biçiminiz düşüncenizi de ortaya koyar. Bir devlet başkanına ‘neden kaçmadın?’ diyorsun. Ama bir başkasına ‘Bir devlet başkanına nasıl saldırıyorsun?’ demiyorsun. Bu sadece İran ile sınırlı olan bir şey değil. Venezuela’da da aynısı oldu. Bir devletin egemen olduğu topraklara girip evinden kaçırmayı kahramanlık gibi sunuyorsunuz. Sonra da ‘neden saklanmadın?’ diyorsunuz. Saklanmanın da kendi içinde psikolojik bir harp mantığı ile baktığınızda ‘zillet’ içine düşmek ya da karşı taraftan korkmak, endişeye kapılmak gibi verdiği bir fotoğraf vardır. Halbuki izzet, onur, şeref dediğimiz şeyler bir anlamda da meydan okumaktır.

Örneğin Saddam’ı kuyudan çıkardılar; tabi mizansendi. Kaddafi’yi kanalizasyondan çıkardılar. Yani saldırdıkları ülkelerin yöneticilerinin bu şekilde olmasını istiyorlar ve dünyaya bu şekilde servis etmek istiyorlar. Bu doğru bir şey değil. Böyle bir soru sorulmaz; bu soru değil, sorundur. Asıl soru ‘Siz devlet başkanlık binasına nasıl saldırıyorsunuz?’ olmalı. Şu anda uluslararası kurumların ve kuralların tamamı yerle bir. Mesela nokta operasyonu ile devlet başkanı katleden bir ülke aynı noktayı çocukların okuduğu okulda tutturamıyor.”