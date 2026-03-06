Adem Metan: İsrail'de Türk gazetecileri negatif ayrımcılık yapılıyor
Radyo Sputnik’te yayımlanan Gündem Özel programında Fethi Yılmaz ve Selin Yazıcı’nın konukları Ortadoğu Araştırmaları Merkezi Başkanı Kadir Temiz ve Gazeteci Adem Metan oldu.
Ortadoğu Araştırmaları Merkezi Başkanı Kadir Temiz, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının 7. gününde sahadaki tabloyu değerlendirdi. Temiz, İran’ın Tel Aviv’i hedef alan füze saldırılarının savaşın seyrini değiştirdiğini belirterek, “İran’ın hayatta kalması bile başarı olarak görülüyor” dedi. Gazeteci Adem Metan ise İsrail’de gazetecilere yönelik baskıya dikkat çekti.
İran ile İsrail arasında devam eden savaşın 7. gününde sahadaki gelişmeler ve bölgesel dengeler yeniden tartışılmaya başlandı. Ortadoğu Araştırmaları Merkezi Başkanı Kadir Temiz, savaşın ilk haftasına ilişkin değerlendirmesinde sürecin beklentilerin ötesinde geliştiğini söyledi. Temiz, operasyonun başlangıcında İran’a yönelik saldırıların kısa sürede sonuç vereceği yönünde bir beklenti olduğunu belirterek, “Bu 7 gün tahminlerin ötesinde bir süreç oldu. İran operasyonunun ‘temiz’ olacağı düşünülüyordu ancak ABD açısından işlerin yolunda gitmediği görülüyor” ifadelerini kullandı.
Operasyonun niteliğine de değinen Temiz, önceki çatışma dönemlerinden farklı bir tablo olduğunu vurgulayarak, “İlk savaşta ABD’nin müdahil olması adım adım gerçekleşmişti. Bu kez ise çok net şekilde ABD-İsrail ortak operasyonu söz konusu” dedi.
Temiz'e göre önceki çatışmalardan en önemli fark ise İran’ın verdiği yanıt oldu. “12 gün savaşlarından farkı İran’ın cevabı oldu. İran’ın füzeleri Tel Aviv’i vurdu. Rejim hâlâ güçlü ancak saldırılar ciddi zayiat verdi” diyen Temiz, İran’ın şu anda ikinci bir saldırı dalgasını önlemeye odaklandığını ifade etti.
Bölge ülkelerinin gelişmeleri yakından izlediğini belirten Temiz, savaşın yayılmasını önleme çabalarının öne çıktığını söyledi. ABD üslerinin bulunduğu ülkelerin hedef olarak gösterilmesinin stratejik açıdan tartışmalı olduğunu belirten Temiz, “Bu strateji yanlış olabilir ancak İran açısından başka seçeneklerin de sınırlı olduğu görülüyor” değerlendirmesinde bulundu.
Temiz, ABD’nin yıllardır bölgede kurduğu güvenlik şemsiyesinin hâlâ etkili olduğunu ancak savaşın seyrinin Washington açısından net bir başarı olarak tanımlanamadığını belirterek, “ABD açısından operasyonun başarılı olduğunu söylemek şu aşamada çok zor. Körfez ülkeleri de bu nedenle büyük bir tedirginlik içinde” dedi.
İran’ın direnç kapasitesine dikkat çeken Temiz, “İran’ın hayatta kalması bile bir başarı olarak görülüyor. Direncin sınırı yoktur. Saldırı için hesap yaparsınız ama vatan savunmasının hesabı olmaz” ifadelerini kullandı.
Temiz, şunları söyledi:
Bu 7 gün, tahminlerimizin ötesinde bir süreç oldu. İran operasyonu ‘temiz’ olacak sanılıyordu. ABD’nin işlerinin yolunda gitmediği görünüyor. İlk savaşta ABD’nin müdahil olması adım adım olmuştu. Burada ortak bir operasyon vardı. Bu çok net bir şekilde ABD-İsrail ortak operasyonu. 12 gün savaşlarından farkı İran’ın cevabı oldu. İran’ın füzeleri Tel Aviv’i vurdu. Rejim daha güçlü ama saldırılar zaiyat verdi. İran’da ikinci dalganın önüne geçme çabası var. Bölge de bu mesajı aldı herkes savaşı önlemeye çalıştı. ABD üslerinin bulunduğu ülkeler hedeftir stratejisi yanlış oldu ama yapacağı pek de bir şey kalmamıştı. ABD şemsiyesi bir günde eski özelliklerini yitirmedi. Bu zamana kadar ABD güvenlik şemsiyesi oluşturdu ve geri dönüş hamlesi olarak görüyor. ABD vahşileştikçe daha kötü olabilir. ABD, 7 günü geçmesine rağmen operasyon başarılı oldu mu demek bunu ifade etmek çok zor ABD açısında. Körfez ülkeleri uyku uyuyamıyor. İran’in hayatta kalması başarıdır. Direncin sınırı yoktur ancak saldırı için hesap yaparsınız. Vatanı savunmanın hesabı olmaz. Savaş dünyanın gözü önünde müzakere masasından
Öte yandan gazeteci Adem Metan da İsrail’de yaşanan gelişmelere ilişkin dikkat çekici gözlemler paylaştı. Metan, İran’dan fırlatılan füzelerin İsrail semalarında görülebildiğini ve bazı anların kayda alındığını söyledi.
Ancak bu görüntülerin yayılmasının çoğu zaman engellendiğini belirten Metan, “Ordu mensupları füzelerin düştüğü bölgeleri hemen kapatıyor ve görüntü alınmasını engelliyor. Buna rağmen bazı İsrailli vatandaşlar görüntüleri çekip sosyal medyada paylaşıyor” dedi.
Metan, gazetecilere yönelik baskıların da arttığını ifade ederek, Tel Aviv’de canlı yayın hazırlığı yapan gazeteci Osman Terkan’ın etrafının siviller tarafından sarıldığını ve polis çağrıldığını aktardı. Metan, “Polis gazetecileri alıp bir otoparka götürdü. Genel olarak tüm gazetecilere benzer tavırlar sergileniyor ancak Türk olduğunuz anlaşıldığında daha olumsuz bir tutumla karşılaşabiliyorsunuz” diye konuştu.
Adem Metan ise şu ifadeleri kullandı:
İran’dan fırlatılan füzeler İsrail semalarında süzülmeye başladı, kayda aldık. Hemen ordu mensupları onların düştüğü yerleri kapatıyor ve görüntü almamızı engelliyor. Bazı İsrailli vatandaşlar bunları çekip kendileri paylaşıyor. Gazeteci Osman Terkan, Tel Aviv’de canlı yayına girecekken sivil vatandaşlar etrafında toplandı ve polis çağırdı. Polis onları alıp otoparka götürdü. Bütün gazetecilere benzer tavır söz konusu ancak polisler geldikten sonra Türk olduğunuzu öğrendikten sonra size negatif ayrımcılık yapıyor