https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/adem-metan-israilde-turk-gazetecileri-negatif-ayrimcilik-yapiliyor-1104063219.html

Adem Metan: İsrail'de Türk gazetecileri negatif ayrımcılık yapılıyor

Adem Metan: İsrail'de Türk gazetecileri negatif ayrımcılık yapılıyor

Sputnik Türkiye

Radyo Sputnik’te yayımlanan Gündem Özel programında Fethi Yılmaz ve Selin Yazıcı’nın konukları Ortadoğu Araştırmaları Merkezi Başkanı Kadir Temiz ve Gazeteci... 06.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-06T17:01+0300

2026-03-06T17:01+0300

2026-03-06T17:01+0300

haberler

türkiye

adem metan

fethi yılmaz

i̇srail

radyo sputnik

i̇ran

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/15/1100355735_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3510abc6c8f2ab090fac76af2c7aa492.jpg

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi Başkanı Kadir Temiz, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının 7. gününde sahadaki tabloyu değerlendirdi. Temiz, İran’ın Tel Aviv’i hedef alan füze saldırılarının savaşın seyrini değiştirdiğini belirterek, “İran’ın hayatta kalması bile başarı olarak görülüyor” dedi. Gazeteci Adem Metan ise İsrail’de gazetecilere yönelik baskıya dikkat çekti.İran ile İsrail arasında devam eden savaşın 7. gününde sahadaki gelişmeler ve bölgesel dengeler yeniden tartışılmaya başlandı. Ortadoğu Araştırmaları Merkezi Başkanı Kadir Temiz, savaşın ilk haftasına ilişkin değerlendirmesinde sürecin beklentilerin ötesinde geliştiğini söyledi. Temiz, operasyonun başlangıcında İran’a yönelik saldırıların kısa sürede sonuç vereceği yönünde bir beklenti olduğunu belirterek, “Bu 7 gün tahminlerin ötesinde bir süreç oldu. İran operasyonunun ‘temiz’ olacağı düşünülüyordu ancak ABD açısından işlerin yolunda gitmediği görülüyor” ifadelerini kullandı.Operasyonun niteliğine de değinen Temiz, önceki çatışma dönemlerinden farklı bir tablo olduğunu vurgulayarak, “İlk savaşta ABD’nin müdahil olması adım adım gerçekleşmişti. Bu kez ise çok net şekilde ABD-İsrail ortak operasyonu söz konusu” dedi.Temiz'e göre önceki çatışmalardan en önemli fark ise İran’ın verdiği yanıt oldu. “12 gün savaşlarından farkı İran’ın cevabı oldu. İran’ın füzeleri Tel Aviv’i vurdu. Rejim hâlâ güçlü ancak saldırılar ciddi zayiat verdi” diyen Temiz, İran’ın şu anda ikinci bir saldırı dalgasını önlemeye odaklandığını ifade etti.Bölge ülkelerinin gelişmeleri yakından izlediğini belirten Temiz, savaşın yayılmasını önleme çabalarının öne çıktığını söyledi. ABD üslerinin bulunduğu ülkelerin hedef olarak gösterilmesinin stratejik açıdan tartışmalı olduğunu belirten Temiz, “Bu strateji yanlış olabilir ancak İran açısından başka seçeneklerin de sınırlı olduğu görülüyor” değerlendirmesinde bulundu.Temiz, ABD’nin yıllardır bölgede kurduğu güvenlik şemsiyesinin hâlâ etkili olduğunu ancak savaşın seyrinin Washington açısından net bir başarı olarak tanımlanamadığını belirterek, “ABD açısından operasyonun başarılı olduğunu söylemek şu aşamada çok zor. Körfez ülkeleri de bu nedenle büyük bir tedirginlik içinde” dedi.İran’ın direnç kapasitesine dikkat çeken Temiz, “İran’ın hayatta kalması bile bir başarı olarak görülüyor. Direncin sınırı yoktur. Saldırı için hesap yaparsınız ama vatan savunmasının hesabı olmaz” ifadelerini kullandı.Temiz, şunları söyledi:Öte yandan gazeteci Adem Metan da İsrail’de yaşanan gelişmelere ilişkin dikkat çekici gözlemler paylaştı. Metan, İran’dan fırlatılan füzelerin İsrail semalarında görülebildiğini ve bazı anların kayda alındığını söyledi.Ancak bu görüntülerin yayılmasının çoğu zaman engellendiğini belirten Metan, “Ordu mensupları füzelerin düştüğü bölgeleri hemen kapatıyor ve görüntü alınmasını engelliyor. Buna rağmen bazı İsrailli vatandaşlar görüntüleri çekip sosyal medyada paylaşıyor” dedi.Metan, gazetecilere yönelik baskıların da arttığını ifade ederek, Tel Aviv’de canlı yayın hazırlığı yapan gazeteci Osman Terkan’ın etrafının siviller tarafından sarıldığını ve polis çağrıldığını aktardı. Metan, “Polis gazetecileri alıp bir otoparka götürdü. Genel olarak tüm gazetecilere benzer tavırlar sergileniyor ancak Türk olduğunuz anlaşıldığında daha olumsuz bir tutumla karşılaşabiliyorsunuz” diye konuştu.Adem Metan ise şu ifadeleri kullandı:

i̇srail

i̇ran

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Fethi Yılmaz https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg

Fethi Yılmaz https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Fethi Yılmaz https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg

haberler, türkiye, adem metan, fethi yılmaz, i̇srail, radyo sputnik, i̇ran, abd