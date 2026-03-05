https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/tuna-aygun-sistani-velayeti-fakihi-savunan-bir-ayetullah-degil--1104040311.html
Tuna Aygün: Sistani velayeti fakihi savunan bir Ayetullah değil
Ortadoğu Araştırmaları Merkezi Irak Çalışmaları Koordinatörü Feyzullah Tuna Aygün, Gündem Özel programında Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz’ın konuğu oldu. 05.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-05T19:41+0300
2026-03-05T19:41+0300
2026-03-05T19:48+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/05/1104040158_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_5e0545ca661a3135a50c49f17e1bea9b.jpg
ABD ve İsrail’in İran’a 28 Şubat’ta başlattığı saldırılar ve İran’ın misillemeleri altı gündür sürüyor. Gündem Özel programına konuk olan Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Irak Çalışmaları Koordinatörü Feyzullah Tuna Aygün, saldırılara ilişkin güncel gelişmeleri ve Irak’taki Şii nüfusun İran’a ilişkin tutumunu değerlendirdi.“Tek bir Irak’tan bahsetmek mümkün değil” diyen Aygün, şunları söyledi:‘Irak her iki taraf tarafından hedef alınıyor’Şiilerin İran’ın vekil gücü olduğu algısının doğru olmadığını belirten Aygün şunları söyledi:‘Aktörler hibritleşti’Irak’taki Şiilerin dini merci olan Ali Sistani’ye yapılan atıflarla ilgili de konuşan Aygün, şunları söyledi:‘Kum ve Necev Havzası’ndaki ayrım velayeti fakih noktası’
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/05/1104040158_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_bcf1c36600cabf57711a8305c1947eb2.jpg
Tuna Aygün: Sistani velayeti fakihi savunan bir Ayetullah değil
19:41 05.03.2026 (güncellendi: 19:48 05.03.2026)
Ortadoğu Araştırmaları Merkezi Irak Çalışmaları Koordinatörü Feyzullah Tuna Aygün, Gündem Özel programında Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz’ın konuğu oldu.
ABD ve İsrail’in İran’a 28 Şubat’ta başlattığı saldırılar ve İran’ın misillemeleri altı gündür sürüyor.
Gündem Özel programına konuk olan Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Irak Çalışmaları Koordinatörü Feyzullah Tuna Aygün, saldırılara ilişkin güncel gelişmeleri ve Irak’taki Şii nüfusun İran’a ilişkin tutumunu değerlendirdi.
“Tek bir Irak’tan bahsetmek mümkün değil” diyen Aygün, şunları söyledi:
‘Irak her iki taraf tarafından hedef alınıyor’
"Irak’taki aktörleri ‘vekil aktör’ olarak da değerlendiremeyiz. İran ile ilişkisini sürdüren aktörler de var. İran’a yakın aktörlerin temelde iki kategoriye ayrıldığını görüyoruz. Bunların bir kısmı siyasal aktörler diğerleri de devlet dışı silahlı aktörler. İran’ın Irak’taki nüfuzundan söz ettiğimizde bu gruplardan bahsetmiş oluyoruz. Irak’ın kuzeyinde her iki kampın da aynı bölgede eylemsellik içine girebildiğini görüyoruz. Irak’taki silahlı aktörlerin bir kısmı devletle entegrasyon sürecini tamamladı ama bir kısmı emir komuta zinciriyle hareket edebiliyor. Irak, savaşın her iki tarafındaki kamp tarafından da hedef alındı. Irak, Erbil’deki ABD varlığı nedeniyle de bölgedeki İran’a muhalif Kürt aktörlerin varlığı nedeniyle de İran kampı tarafından hedef alınabiliyor. Musul’u ise ABD-İsrail hedef alıyor. False flag operayonlarının haricinde Irak, her iki taraf tarafından hedef alınıyor.”
Şiilerin İran’ın vekil gücü olduğu algısının doğru olmadığını belirten Aygün şunları söyledi:
“Vekil güç terminolojisine uyan aktörlerden bahsedebiliriz ancak bu aktörler ne bir devlete bağlı ne de devlet dışı silahlı güç olarak sayılmıyor. Bu aktörlerden artık yeni bir terminolojiyle hibrit aktör olarak bahsedilebilir. İran’a vekil güç olarak atfettiğimiz güçler aslında Irak devleti altında kurumsallaştırılmış durumda. Bir resmi emir komuta zincirleri ve bir de İran etkisindeki emir komuta zincirlerinden bahsetmemiz gerekiyor. Bu bağlamda yeni bir tanımlama getirmek gerekebilir. Irak’ta bunlar daha çok gölge milis olarak adlandırılıyorlar. Bu, Irak için resmi bir silahlı güç olan Haşdi Şabi içerisindeki milis grupların Haşdi Şabi dışındaki gölge uzantıları için kullanılıyor. Bu şekilde de Irak devlet sistematiğinin dışında kalmış oluyorlar. Aktörlerin hibritleştiğini söyleyebiliriz. İran’a yakın aktörlerin tamamını vekil güç olarak adlandıramayız. Irak’taki Şiileri de İran’a yakın olarak tasnifleyemeyiz. Irak’taki Şiiler de birbirinden ayrılan bir görünüm içerisinde.”
Irak’taki Şiilerin dini merci olan Ali Sistani’ye yapılan atıflarla ilgili de konuşan Aygün, şunları söyledi:
‘Kum ve Necev Havzası’ndaki ayrım velayeti fakih noktası’
“Şiilik açısından İran’da Kum Havzası’ndan Irak’ta ise Necef Havzası’ndan bahsediyoruz. Bu iki havzanın ayrıştığı en önemli mesele velayeti fakih doktrinine olan bakış açıları. Sistani velayeti fakihçi bir Ayetullah değil. Sistani Irak dışındaki meseleler için fetva yayınlamıyor. Daha çok çağrı yapabiliyor. Sistani Hamaney’in öldürülmesinin ardından baş sağlığı mesajı yayınladı. Daha sonra da Irak sahasının çatışmalarda kullanılmasını reddeden bir açıklama yaptı. Sistani’nin İran’daki gelişmelere yönelik cihat fetvası yayınlaması da beklenmiyor. Hamaney’in de Irak’ı ilgilendiren bir fetvası yok. Necef Havzası dışarıya çok daha açık. Aralarındaki fark velayeti fakih noktasında oluşuyor.”