Tuna Aygün: Sistani velayeti fakihi savunan bir Ayetullah değil

“Vekil güç terminolojisine uyan aktörlerden bahsedebiliriz ancak bu aktörler ne bir devlete bağlı ne de devlet dışı silahlı güç olarak sayılmıyor. Bu aktörlerden artık yeni bir terminolojiyle hibrit aktör olarak bahsedilebilir. İran’a vekil güç olarak atfettiğimiz güçler aslında Irak devleti altında kurumsallaştırılmış durumda. Bir resmi emir komuta zincirleri ve bir de İran etkisindeki emir komuta zincirlerinden bahsetmemiz gerekiyor. Bu bağlamda yeni bir tanımlama getirmek gerekebilir. Irak’ta bunlar daha çok gölge milis olarak adlandırılıyorlar. Bu, Irak için resmi bir silahlı güç olan Haşdi Şabi içerisindeki milis grupların Haşdi Şabi dışındaki gölge uzantıları için kullanılıyor. Bu şekilde de Irak devlet sistematiğinin dışında kalmış oluyorlar. Aktörlerin hibritleştiğini söyleyebiliriz. İran’a yakın aktörlerin tamamını vekil güç olarak adlandıramayız. Irak’taki Şiileri de İran’a yakın olarak tasnifleyemeyiz. Irak’taki Şiiler de birbirinden ayrılan bir görünüm içerisinde.”