https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/rusya-ve-ukraynadan-yeni-esir-takasi-1104034654.html

Rusya ve Ukrayna'dan yeni esir takası

Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/05/1104034640_0:264:3072:1991_1920x0_80_0_0_7d4b531dec28b4afb9681085a3c842f3.jpg

Rusya ve Ukrayna'nın Cenevre'de varılan mutabakat çerçevesinde yeni esir takas yaptığı açıklandı.📢Rusya Savunma Bakanlığı:🔴Rusya, Ukrayna'da esaret altındaki 200 askerini ülkelerine döndürdü🔴Buna karşılık 200 Ukrayna askeri teslim edildi🗣Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Medinskiy: 🔴Rusya ve Ukrayna, Cenevre'deki mutabakat kapsamında 5-6 Mart'ta 500'e 500 esir takası gerçekleştirecek

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/lavrovdan-iran-aciklamasi-her-seyi-yapacagiz-1104026394.html

2026

SON HABERLER

Sputnik Türkiye

