Rusya ve Ukrayna'nın Cenevre'de varılan mutabakat çerçevesinde yeni esir takas yaptığı açıklandı.📢Rusya Savunma Bakanlığı:🔴Rusya, Ukrayna'da esaret altındaki 200 askerini ülkelerine döndürdü🔴Buna karşılık 200 Ukrayna askeri teslim edildi🗣Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Medinskiy: 🔴Rusya ve Ukrayna, Cenevre'deki mutabakat kapsamında 5-6 Mart'ta 500'e 500 esir takası gerçekleştirecek
Rusya ve Ukrayna'dan yeni esir takası
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan 200 Rus askerinin geri getirildiğini, karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden 200 savaş esirinin teslim edildiğini duyurdu.
Rusya ve Ukrayna'nın Cenevre'de varılan mutabakat çerçevesinde yeni esir takas yaptığı açıklandı.
📢Rusya Savunma Bakanlığı:
🔴Rusya, Ukrayna'da esaret altındaki 200 askerini ülkelerine döndürdü
🔴Buna karşılık 200 Ukrayna askeri teslim edildi
🗣Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Medinskiy:
🔴Rusya ve Ukrayna, Cenevre'deki mutabakat kapsamında 5-6 Mart'ta 500'e 500 esir takası gerçekleştirecek
Rusya Dışişleri Bakanlığı, 2 Şubat 2026 tarihli açıklamasında, şu ana kadar Kiev’e teslim edilen Ukraynalı cenaze sayısının 12 bine ulaştığını, Ukrayna’dan iade edilen Rus cenaze sayısının 200’ün üzerinde olduğu belirtilmişti.