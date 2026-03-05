Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya ve Ukrayna'dan yeni esir takası
Rusya ve Ukrayna'dan yeni esir takası
Rusya ve Ukrayna'nın Cenevre'de varılan mutabakat çerçevesinde yeni esir takas yaptığı açıklandı.📢Rusya Savunma Bakanlığı:🔴Rusya, Ukrayna'da esaret altındaki 200 askerini ülkelerine döndürdü🔴Buna karşılık 200 Ukrayna askeri teslim edildi🗣Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Medinskiy: 🔴Rusya ve Ukrayna, Cenevre'deki mutabakat kapsamında 5-6 Mart'ta 500'e 500 esir takası gerçekleştirecek
Rusya ve Ukrayna'dan yeni esir takası

© Sputnik / Ilya Pitalev / Multimedya arşivine gidin
Sự trở về của những người lính Nga sau khi bị giam cầm - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2026
© Sputnik / Ilya Pitalev
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan 200 Rus askerinin geri getirildiğini, karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden 200 savaş esirinin teslim edildiğini duyurdu.
Rusya ve Ukrayna'nın Cenevre'de varılan mutabakat çerçevesinde yeni esir takas yaptığı açıklandı.
📢Rusya Savunma Bakanlığı:

🔴Rusya, Ukrayna'da esaret altındaki 200 askerini ülkelerine döndürdü

🔴Buna karşılık 200 Ukrayna askeri teslim edildi

🗣Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Medinskiy:

🔴Rusya ve Ukrayna, Cenevre'deki mutabakat kapsamında 5-6 Mart'ta 500'e 500 esir takası gerçekleştirecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 2 Şubat 2026 tarihli açıklamasında, şu ana kadar Kiev’e teslim edilen Ukraynalı cenaze sayısının 12 bine ulaştığını, Ukrayna’dan iade edilen Rus cenaze sayısının 200’ün üzerinde olduğu belirtilmişti.

