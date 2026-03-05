Perde arasını Kemal Olçar anlattı: ABD-İsrail saldırısı 'Hamaney istihbaratı' gelince erkene alındı

ABD ve İsrail’in İran harekatını 28 Şubat’ı 1 Mart’a bağlayan gece yarısı başlatmayı planlıyorlardı fakat öne çekmek zorunda kaldılar. Hamaney’in liderliğinde çok üst düzey toplantı yapacakları haberi geldi. 8 kişilik bir grup, Hamaney’in sürekli kullandığı, 2 yılı aşkın süredir izlenip takip edildiği konutunda toplandı ve oraya saldırı yapıldı. Hata üzerine hata. Bu istihbarat gelince MOSSAD yerinde duramıyor ve harekat fırsatının bir daha çıkmayacağına dair ABD’yi ikna ettiğini görüyoruz. Sabah saatlerinde yoğun bir saldırı başlatıldı. 200 uçakla 500 nokta vuruldu. Trump Netanyahu ile beraber çok köşeye sıkıştı. Hamaney gibi dini bir lideri vurmuşsun İran’da en kıymetli şey ve çok sıkı korunan bir figür. Bundan sonra Trump’ın kameralar karşısına çıkıp tıpkı Maduro’da olduğu gibi büyük bir keyifle zafer ilan etmesi lazımdı. Bir türlü bunu yapmadı hala daha yapmıyor. Çünkü bekledikleri zaiyat oranı çok yüksek. ABD askerlerinden epey bir kayıp var gibi duruyor. Kara harekatının politik bir maksadı olur. Tahran’ı ele geçirmeniz, yönetimi ele geçirdiğiniz anlamına gelmez. Eskiden öyleydi. Bir araziyi, şehri ele geçirdiğinizde giriş çıkışları ve ülkeyi kontrol ederdiniz. Şimdi öyle bir durum yok. Bir şehri ele geçirmektense bir yerin kontrolünü ele geçirmek durumundasınız. Kontrolünü eline geçirdiğinizde sizi politik olarak fayda sağlayacak neresi var; Hürmüz Boğazı... Burası şu anda bu savaşın kilit noktası.