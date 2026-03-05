Önay Alpago: Kadınların siyasetteki etkinliği artmalı

“Kadın olmak her zaman zor ancak savaşlarda, göçlerde, doğal afetlerde kadın olmak çok daha zor. İran’da bombalar sonucu ölen çocukların yan yana dizilmiş tabutlarını gördük. Kız çocukları hayalleriyle birlikte öldüler. Kadınlar en güvenli olması gereken ortamlarda öldürülüyorlar. Kadınlar koruma altındayken, tarikat yurtlarındayken öldürülüyor. Meclis gibi bir kurumda dahi bir kadın öldürüldü. Bu cinayetlerin bireysel olmadığını, erkeklerin işsizliği, kıskançlığı gibi gerekçelerle sınırlandırmayacağız. Bu bir sistem sorunu. Eşitliği temel kural olarak belirlememiz gerekiyor. Bütün şiddet ve cinayetin altında eril bir zihniyet ve dil var. Bu konuda topluma yol göstermek ülkeyi yönetenlerle başlayacak. Ülke yöneticileri ‘kadın erkek eşitliğine inanmıyoruz’ derlerse, suskun kalırlarsa şiddet ve ölüm artacaktır. Caydırıcı cezalar verilmiyor. Haksız tahrik, denetimli serbestlik, şartlı salıverme dendiği zaman kadınlar ve çocukları öldürenler gerekli cezayı almıyor ve başkalarına bu durum cesaret veriyor.”