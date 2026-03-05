Önay Alpago: Kadınların siyasetteki etkinliği artmalı
13:45 05.03.2026 (güncellendi: 13:46 05.03.2026)
gün ortası
Okan Aslan’la Gün Ortası programına konuk olan Devlet Eski Bakanı Önay Alpago, Türkiye’de kadın erkek eşitsizliğinin yarattığı sonuçlar ve çözüm önerileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Okan Aslan’la Gün Ortası programına konuk olan Devlet Eski Bakanı Önay Alpago, Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmelerin kadınlar üzerindeki etkisine değinerek sözlerine başladı.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne hatırlatma yapan Alpago, Türkiye’nin bu yılki 8 Mart’ı hak ve can kayıplarıyla karşıladığını söyledi:
‘Kadınlar haklarından ve hayatlarından vazgeçmeye zorlanıyor’
“New York’taki 40 bin kadın dokuma işçisi, çalışma saatleri ve koşullarını düzenlenmesi için talebiyle 129 kadın ölerek can vermişti. 8 Mart Birleşmiş Milletler tarafından 1977’de ilan edilmişti. Bu tarih bugün dünyadaki tüm kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesinin sembolü olarak kabul edildi. Bu yılki 8 Mart’a, kadınların her geçen gün hak kayıpları yaşadığını ve bizzat yaşamlarına son verildiğini gösteren sayıların öfkesiyle giriyoruz. Türkiye’de neredeyse günde üç kadın öldürülüyor. Geçtiğimiz günlerde Fatmanur isminde iki kadın öldürüldü. Kadınlar hayatlarından ve haklarından vazgeçmeye zorlanıyorlar.”
‘Cinayetler bireysel değil, sistemin bir sorunu’
Kadın cinayetlerinin sistematik bir sorun olduğuna değinen Alpago şunları söyledi:
“Kadın olmak her zaman zor ancak savaşlarda, göçlerde, doğal afetlerde kadın olmak çok daha zor. İran’da bombalar sonucu ölen çocukların yan yana dizilmiş tabutlarını gördük. Kız çocukları hayalleriyle birlikte öldüler. Kadınlar en güvenli olması gereken ortamlarda öldürülüyorlar. Kadınlar koruma altındayken, tarikat yurtlarındayken öldürülüyor. Meclis gibi bir kurumda dahi bir kadın öldürüldü. Bu cinayetlerin bireysel olmadığını, erkeklerin işsizliği, kıskançlığı gibi gerekçelerle sınırlandırmayacağız. Bu bir sistem sorunu. Eşitliği temel kural olarak belirlememiz gerekiyor. Bütün şiddet ve cinayetin altında eril bir zihniyet ve dil var. Bu konuda topluma yol göstermek ülkeyi yönetenlerle başlayacak. Ülke yöneticileri ‘kadın erkek eşitliğine inanmıyoruz’ derlerse, suskun kalırlarsa şiddet ve ölüm artacaktır. Caydırıcı cezalar verilmiyor. Haksız tahrik, denetimli serbestlik, şartlı salıverme dendiği zaman kadınlar ve çocukları öldürenler gerekli cezayı almıyor ve başkalarına bu durum cesaret veriyor.”
‘Kadınların siyasetteki etkinliği artmalı’
Kadınların parlamentodaki temsilinin önemine değinen Alpago, şu ifadeleri kullandı:
“Kadınların siyasette olması demokrasinin bir kuralı. Kadınların siyasetteki eşit temsili insan hakları sorunudur. Kadınlar parlamentoda gerekli sayıda temsil edilirlerse siyaset kadın gözüyle şekillenecektir. Böyle bir Türkiye’de de kadın cinayetlerinin işlenmesi ve cezasız kalması mümkün olmayacaktır. Kadınlar, kadın duyarlılığına sahip olarak parlamentoda yer almalı. Kadınlar, genel başkanlarının ağzından çıkan söze göre konuşma mecburiyeti hissedenler olarak değil kendilerinin, engellilerin, çocukların hakları için mücadelere vermeli. Kadınların siyasette sayıları ve etkinlikleri artmalı.”