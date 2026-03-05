Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemin nabzını tutuyoruz.Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini Gün Ortası’nda konuşuyoruz.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/onay-alpago-kadinlarin-siyasetteki-etkinligi-artmali-1104030125.html
Önay Alpago: Kadınların siyasetteki etkinliği artmalı
Önay Alpago: Kadınların siyasetteki etkinliği artmalı
Sputnik Türkiye
Okan Aslan’la Gün Ortası programına konuk olan Devlet Eski Bakanı Önay Alpago, Türkiye’de kadın erkek eşitsizliğinin yarattığı sonuçlar ve çözüm önerileriyle... 05.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-05T13:45+0300
2026-03-05T13:46+0300
okan aslan i̇le gün ortasi
radyo sputnik
radyo
radyo
önay alpago
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_17ed9bcc82de9ce349b8169b44872917.jpg
Okan Aslan’la Gün Ortası programına konuk olan Devlet Eski Bakanı Önay Alpago, Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmelerin kadınlar üzerindeki etkisine değinerek sözlerine başladı.8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne hatırlatma yapan Alpago, Türkiye’nin bu yılki 8 Mart’ı hak ve can kayıplarıyla karşıladığını söyledi:‘Kadınlar haklarından ve hayatlarından vazgeçmeye zorlanıyor’‘Cinayetler bireysel değil, sistemin bir sorunu’Kadın cinayetlerinin sistematik bir sorun olduğuna değinen Alpago şunları söyledi:‘Kadınların siyasetteki etkinliği artmalı’Kadınların parlamentodaki temsilinin önemine değinen Alpago, şu ifadeleri kullandı:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3e98454401aff24d756249b928f9dad4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
radyo sputnik, radyo, radyo, önay alpago, türkiye
radyo sputnik, radyo, radyo, önay alpago, türkiye

Önay Alpago: Kadınların siyasetteki etkinliği artmalı

13:45 05.03.2026 (güncellendi: 13:46 05.03.2026)
gün ortası
gün ortası - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2026
Abone ol
- Sputnik Türkiye
Okan Aslan
Tüm yazılar
Okan Aslan’la Gün Ortası programına konuk olan Devlet Eski Bakanı Önay Alpago, Türkiye’de kadın erkek eşitsizliğinin yarattığı sonuçlar ve çözüm önerileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Okan Aslan’la Gün Ortası programına konuk olan Devlet Eski Bakanı Önay Alpago, Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmelerin kadınlar üzerindeki etkisine değinerek sözlerine başladı.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne hatırlatma yapan Alpago, Türkiye’nin bu yılki 8 Mart’ı hak ve can kayıplarıyla karşıladığını söyledi:

‘Kadınlar haklarından ve hayatlarından vazgeçmeye zorlanıyor’

“New York’taki 40 bin kadın dokuma işçisi, çalışma saatleri ve koşullarını düzenlenmesi için talebiyle 129 kadın ölerek can vermişti. 8 Mart Birleşmiş Milletler tarafından 1977’de ilan edilmişti. Bu tarih bugün dünyadaki tüm kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesinin sembolü olarak kabul edildi. Bu yılki 8 Mart’a, kadınların her geçen gün hak kayıpları yaşadığını ve bizzat yaşamlarına son verildiğini gösteren sayıların öfkesiyle giriyoruz. Türkiye’de neredeyse günde üç kadın öldürülüyor. Geçtiğimiz günlerde Fatmanur isminde iki kadın öldürüldü. Kadınlar hayatlarından ve haklarından vazgeçmeye zorlanıyorlar.”

‘Cinayetler bireysel değil, sistemin bir sorunu’

Kadın cinayetlerinin sistematik bir sorun olduğuna değinen Alpago şunları söyledi:
“Kadın olmak her zaman zor ancak savaşlarda, göçlerde, doğal afetlerde kadın olmak çok daha zor. İran’da bombalar sonucu ölen çocukların yan yana dizilmiş tabutlarını gördük. Kız çocukları hayalleriyle birlikte öldüler. Kadınlar en güvenli olması gereken ortamlarda öldürülüyorlar. Kadınlar koruma altındayken, tarikat yurtlarındayken öldürülüyor. Meclis gibi bir kurumda dahi bir kadın öldürüldü. Bu cinayetlerin bireysel olmadığını, erkeklerin işsizliği, kıskançlığı gibi gerekçelerle sınırlandırmayacağız. Bu bir sistem sorunu. Eşitliği temel kural olarak belirlememiz gerekiyor. Bütün şiddet ve cinayetin altında eril bir zihniyet ve dil var. Bu konuda topluma yol göstermek ülkeyi yönetenlerle başlayacak. Ülke yöneticileri ‘kadın erkek eşitliğine inanmıyoruz’ derlerse, suskun kalırlarsa şiddet ve ölüm artacaktır. Caydırıcı cezalar verilmiyor. Haksız tahrik, denetimli serbestlik, şartlı salıverme dendiği zaman kadınlar ve çocukları öldürenler gerekli cezayı almıyor ve başkalarına bu durum cesaret veriyor.”

‘Kadınların siyasetteki etkinliği artmalı’

Kadınların parlamentodaki temsilinin önemine değinen Alpago, şu ifadeleri kullandı:
“Kadınların siyasette olması demokrasinin bir kuralı. Kadınların siyasetteki eşit temsili insan hakları sorunudur. Kadınlar parlamentoda gerekli sayıda temsil edilirlerse siyaset kadın gözüyle şekillenecektir. Böyle bir Türkiye’de de kadın cinayetlerinin işlenmesi ve cezasız kalması mümkün olmayacaktır. Kadınlar, kadın duyarlılığına sahip olarak parlamentoda yer almalı. Kadınlar, genel başkanlarının ağzından çıkan söze göre konuşma mecburiyeti hissedenler olarak değil kendilerinin, engellilerin, çocukların hakları için mücadelere vermeli. Kadınların siyasette sayıları ve etkinlikleri artmalı.”
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала