Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/merkez-bankasinin-rezervleri-belli-oldu-1104032868.html
Merkez Bankası'nın rezervleri belli oldu
Merkez Bankası'nın rezervleri belli oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 27 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 182 milyon dolar artarak 210 milyar 260... 05.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-05T14:52+0300
2026-03-05T14:52+0300
ekonomi̇
merkez bankası
rezerv
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/18/1074887234_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_22ce20cbfe73584b03ac18f84888c926.jpg
TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 27 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 212 milyon dolar azalışla 73 milyar 433 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 20 Şubat'ta 73 milyar 645 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.Bu dönemde altın rezervleri ise 4 milyar 394 milyon dolar artışla 132 milyar 433 milyon dolardan 136 milyar 827 milyon dolara çıktı.Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 27 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 182 milyon dolar artışla 206 milyar 78 milyon dolardan 210 milyar 260 milyon dolara çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/hurmuz-bogazi-gemi-trafigi-yuzde-90-dustu-ticaret-umit-burnu-rotasina-mi-kayiyor--1104029226.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/18/1074887234_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_1fb7f3b8aa22889ed4b1bf50781e4536.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
merkez bankası, rezerv, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
merkez bankası, rezerv, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

Merkez Bankası'nın rezervleri belli oldu

14:52 05.03.2026
© AAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2026
© AA
Abone ol
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 27 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 182 milyon dolar artarak 210 milyar 260 milyon dolar oldu.
TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 27 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 212 milyon dolar azalışla 73 milyar 433 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 20 Şubat'ta 73 milyar 645 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Bu dönemde altın rezervleri ise 4 milyar 394 milyon dolar artışla 132 milyar 433 milyon dolardan 136 milyar 827 milyon dolara çıktı.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 27 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 182 milyon dolar artışla 206 milyar 78 milyon dolardan 210 milyar 260 milyon dolara çıktı.
Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ve doğalgaz sevkiyatı güzergahları - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2026
DÜNYA
Hürmüz boğazı: Gemi trafiği yüzde 90 düştü, ticaret Ümit Burnu rotasına mı kayıyor?
13:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала