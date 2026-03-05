Gece kulübü yangını davasında 20 aydır karar çıkmıyor: ‘Sessiz bir uzlaşı var’

“Sahipsiz bırakılan bir dava olduğunu düşünüyoruz. Bunun sebeplerinden ilki ilk 10 celsenin Silivri Cezaevi’nde yer alan duruşma salonlarında yapılmasıydı. Biz bunu duruşmanın kamuoyundan kaçırılmak istendiği şeklinde yorumlamıştık. Aynı şekilde yine burada İBB personeli de sanık olarak yargılanıyor ve bu personelin büyük kısmı da AKP dönemindeki belediye personeli. Bu da muhakkak dosyanın uzama sebeplerinden biridir. Yargılama iki yıla yaklaşmasına rağmen elle tutulacak somut bir şey yok dosyada. İki celsedir bilirkişi raporunun hazırlanmasını bekliyoruz. Aileler kendini gerçekten sahipsiz hissediyor. Dava siyasi rekabete kurban gidiyor. Sessiz bir uzlaşı var.”