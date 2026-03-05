https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/gece-kulubu-yangini-davasinda-20-aydir-karar-cikmiyor-sessiz-bir-uzlasi-var-1104026011.html
Gece kulübü yangını davasında 20 aydır karar çıkmıyor: ‘Sessiz bir uzlaşı var’
Gece kulübü yangını davasında 20 aydır karar çıkmıyor: ‘Sessiz bir uzlaşı var’
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu, avukat Onur Fırat Kaynun oldu. 05.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-05T12:09+0300
2026-03-05T12:09+0300
2026-03-05T12:12+0300
yeri̇ ve zamani
radyo sputnik
radyo
radyo
yeri ve zamanı
güçlü özgan
beşiktaş
yangın
dava
bilirkişi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098660362_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_b51ca9d71cb9608b17ba3bf6a5bc74c6.jpg
Beşiktaş’ta 29 kişinin can verdiği gece kulübü yangını davasında 20 aydır karar çıkmıyor. Dava, bilirkişi raporunun eksik olması nedeniyle bir kez daha ertelendi.Konuyla ilgili Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’ın konuğu, dosya avukatlarından Onur Fırat Kaynun oldu. Yargılamanın iki yıla yaklaşmasına rağmen dosyada somut bir durumun bulunmadığını belirten avukat Onur Fırat Kaynun, şöyle aktardı:'Siyasi partiler duruşmaları takip etmiyor'
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098660362_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_eed604f3f3bb4644e08ade5eb2642162.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, yeri ve zamanı, güçlü özgan, beşiktaş, yangın, dava, bilirkişi
radyo sputnik, radyo, radyo, yeri ve zamanı, güçlü özgan, beşiktaş, yangın, dava, bilirkişi
Gece kulübü yangını davasında 20 aydır karar çıkmıyor: ‘Sessiz bir uzlaşı var’
12:09 05.03.2026 (güncellendi: 12:12 05.03.2026)
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu, avukat Onur Fırat Kaynun oldu.
Beşiktaş’ta 29 kişinin can verdiği gece kulübü yangını davasında 20 aydır karar çıkmıyor. Dava, bilirkişi raporunun eksik olması nedeniyle bir kez daha ertelendi.
Konuyla ilgili Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’ın konuğu, dosya avukatlarından Onur Fırat Kaynun oldu. Yargılamanın iki yıla yaklaşmasına rağmen dosyada somut bir durumun bulunmadığını belirten avukat Onur Fırat Kaynun, şöyle aktardı:
“Sahipsiz bırakılan bir dava olduğunu düşünüyoruz. Bunun sebeplerinden ilki ilk 10 celsenin Silivri Cezaevi’nde yer alan duruşma salonlarında yapılmasıydı. Biz bunu duruşmanın kamuoyundan kaçırılmak istendiği şeklinde yorumlamıştık. Aynı şekilde yine burada İBB personeli de sanık olarak yargılanıyor ve bu personelin büyük kısmı da AKP dönemindeki belediye personeli. Bu da muhakkak dosyanın uzama sebeplerinden biridir. Yargılama iki yıla yaklaşmasına rağmen elle tutulacak somut bir şey yok dosyada. İki celsedir bilirkişi raporunun hazırlanmasını bekliyoruz. Aileler kendini gerçekten sahipsiz hissediyor. Dava siyasi rekabete kurban gidiyor. Sessiz bir uzlaşı var.”
'Siyasi partiler duruşmaları takip etmiyor'
“Sanıklar duruşmalara gelmiyor, hiçbir siyasi parti duruşmaları takip etmiyor. Rıza Polat politik meselelerden dolayı tutuklanabiliyorken duruşmaya SEGBİS ile bağlanması talebimiz reddediliyor. Medyadaki arkadaşlar sağ olsun ilgi gösteriyorlar, bu bile aileler açısından gelişme oldu. Ancak sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin takip etmemesinden şikayetçiler. Kendilerini sol sosyalist olarak tanımlayan partiler dahi buraya katılım göstermiyorlar. Aileler çok buruk bir hissiyat içerisindeler. ‘Bizim ekonomik durumumuz ve sosyal statümüz oradaki aileler gibi olmadığı için mi bu haldeyiz’ diye soruyorlar.