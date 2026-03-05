https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/ali-cagatay-nukleer-silah-tandir-ekmegi-degil-iki-haftada-yapilamaz-1104021839.html
Ali Çağatay: Nükleer silah tandır ekmeği değil, iki haftada yapılamaz
Ali Çağatay: Nükleer silah tandır ekmeği değil, iki haftada yapılamaz
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik askeri operasyonların sürdüğünü belirterek, "İran'la savaşta çok iyi gidiyoruz ve bölgede büyük bir askeri güç...
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir yuvarlak masa toplantısında İran gündemini değerlendirdi.Trump, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri operasyonlara ilişkin "büyük bir güç gösterisi sergiliyoruz" açıklamasını değerlendiren gazeteci Ali Çağatay, Trump'ın İran'ın iki hafta içinde nükleer silah elde edeceği yönündeki iddiasının gerçekçi olmadığını söyledi.Ali Çağatay, Trump'ın iddialarına ilişkin şunları söyledi:
Ali Çağatay
Ali Çağatay
ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik askeri operasyonların sürdüğünü belirterek, “İran’la savaşta çok iyi gidiyoruz ve bölgede büyük bir askeri güç gösterisi sergiliyoruz” dedi. Trump ayrıca müdahale edilmemesi halinde İran’ın kısa süre içinde nükleer silah elde edip İsrail’e saldıracağını öne sürdü.
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği bir yuvarlak masa toplantısında İran gündemini değerlendirdi.
Trump, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
Haziran ayında iki hafta içinde saldırı yapmasaydık, nükleer silaha sahip olacaklardı. Eğer B-2 saldırılarını yapmasaydık, nükleer silaha sahip olacaklardı. İran'a karşı savaşta çok iyi gidiyoruz. İran liderliği hızla dağıldı. İran rejimi komşularına saldırıyor. İranlılar yakın zamana kadar müttefikleri olan ülkelere saldırıyorlar. İran'la savaşta kötü şeyler oluyor, ancak biz ilerlemeye devam edeceğiz ve büyük bir askeri güç gösterisi sergiliyoruz.
ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik askeri operasyonlara ilişkin “büyük bir güç gösterisi sergiliyoruz” açıklamasını değerlendiren gazeteci Ali Çağatay, Trump’ın İran’ın iki hafta içinde nükleer silah elde edeceği yönündeki iddiasının gerçekçi olmadığını söyledi.
Ali Çağatay, Trump’ın iddialarına ilişkin şunları söyledi:
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ‘İran’da büyük bir güç gösterisi sergiliyoruz’ dedi. Donald Trump, İran’a yönelik askeri harekatta çok iyi durumda olduklarını ve müdahale edilmemesi halinde İran’ın iki hafta içinde nükleer silah elde edip İsrail’e saldıracağını öne sürdü.
İki haftada nükleer silah yapmak mümkün değil. Bu bazlama ya da tandır ekmeği değil. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Donald Trump’ın çok rahat şekilde gerçeğe aykırı açıklamalar yaptığını ve bu iddiaların ortaya çıkması durumunda da bundan rahatsızlık duymadığını görüyoruz. Savaşın altıncı günündeyiz bu süreçte Trump’ın açıklamalarının tartışılmaya devam ettiğini görüyoruz.