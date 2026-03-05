Ali Çağatay: Nükleer silah tandır ekmeği değil, iki haftada yapılamaz

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ‘İran’da büyük bir güç gösterisi sergiliyoruz’ dedi. Donald Trump, İran’a yönelik askeri harekatta çok iyi durumda olduklarını ve müdahale edilmemesi halinde İran’ın iki hafta içinde nükleer silah elde edip İsrail’e saldıracağını öne sürdü.

İki haftada nükleer silah yapmak mümkün değil. Bu bazlama ya da tandır ekmeği değil. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Donald Trump’ın çok rahat şekilde gerçeğe aykırı açıklamalar yaptığını ve bu iddiaların ortaya çıkması durumunda da bundan rahatsızlık duymadığını görüyoruz. Savaşın altıncı günündeyiz bu süreçte Trump’ın açıklamalarının tartışılmaya devam ettiğini görüyoruz.