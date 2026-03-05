‘ABD, İran savaşını Türkiye’den yönetmek ve İsrail’e el çektirmek istiyor’

“False Flag meselesini bir süredir söylüyorum. İran savaşında Türkiye’nin iradesine bakılmaksızın NATO’nun müdahale edeceğini söylemiştim. Aynen öyle oldu. Türkiye’ye düşen füze parçalarında Doğu Akdeniz’deki hava savunma sistemleri devreye girdi. Şu anda İran ile NATO sınır. Türkiye olarak değil NATO olarak bakmak gerek. Trump, Türkiye üzerinden NATO’yu savaşa sürüklemek istiyor. Trump, İran savaşının uluslararası meşruiyeti olan bir savaşa dönüşmesini istiyor. Tıpkı Irak ve Afganistan işgalinde olduğu gibi. Türkiye’ye birkaç tane bomba ve drone düşse NATO ayağa kalkar. Zaten Rutte saldırmak için çok hevesli. NATO, Rusya karşısında Ukrayna’da bir şey yapamadı. Şimdi İran konusunda gövde gösterisi yapmak istiyorlar. Bunu Türkiye’ye de sormazlar. Rusya’nın uçağı düştüğünde NATO bunu yapmıştı. Türkiye’yi bunun içine sürüklerler. Türkiye NATO üyesi olduğu için bütün üsleriyle NATO’nun ana karargahı haline gelir. ABD de buraya yerleşir. Sonra bir bakmışsınız ki İran savaşı Türkiye’den yönetilir. İsrail de yavaşça köşesine çekilir. İsrail bu savaştan elini çeker çünkü Amerika böyle istiyor. Amerika, savaşı İsrail’in üzerinden alıp NATO’nun savaşı haline getirmek istiyor. Yahudilerin senatörü de ABD’li demokratlar ve cumhuriyetçiler de savaşı eleştiriyor. Savaşa anlam veremediklerini söylüyorlar. False Flag meselesi sadece Türkiye’de değil birçok ülkede oluyor. İran, ARAMCO’yu vurmadığını söyledi örneğin. Ayrıca Lübnan’da bir MOSSAD ekibi yakalandı. Bu saldırıları Hizbullah’ın adına yapacaklardı. Söylediğimiz şey bu. Bu, kontrol edemediğimiz yerlerde Türkiye’ye de yönelecek. Drone ya da balistik füze, otomatik olarak Türkiye’yi alıp NATO ile İran’ın karşısına getirebilir. İran’ın sağduyulu davranması gerek. Şu ana kadar İran, Türkiye’nin hedef olduğuna dair açıklama yapmadı. Kasıtlı da olsa kazayla da olsa çok hassas bir noktadayız. Türkiye’nin ayağı eşikte duruyor.”