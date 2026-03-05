Gazeteci Çağlar Tekin: İran'da bir şeyleri devireceğini düşünenler hayal satıyor

Aşağı yukarı bir iki saat olmuştur diye düşünüyorum hemen hemen. Aşağı yukarı 11 günden beri. Doğal olarak İran'a savaş olmadan gittim ama gidince de o savaşın başladığı anada orada tanıklık etmiş oldum .Evet, yani aslında çalışmanın veya savaşın saldırının daha doğrusu başlayabileceğimi tahmin ediyordum bir yandan. Gitme sebebim de kısmen buydu. Yani hani gittim ve bir saldırıya yakalandım diyemem. Saldırının gelmekte olduğu belliydi. Ben de aslında bunu bilerek gittim. Neden gittim? Çünkü biz muazzam bir mücadelenin içerisindeyiz. Bu muazzam bir mücadelenin pek çok tarafı var belki ama iki tane önemli bir özü var. Bu öz, daha çok güçlü olan ve güçlü olduğunu hissettiğimiz bir taraf var. Ve bu tarafın dediği her şeyi normal kabul etmeye, doğru kabul etmeye meyilli bir de hat var. Çok kabaca bir politik bir alana çekersek bir liberal ebrehelik hali var. Ve bu hale baktığımızda yıllardan beri bize öyle İran tukaka bir şeriat rejimi, kötü bir rejim vs. olarak gösterilirken pek çok gerçekte gizleniyor. Bu dünen için iyi yanları var, kötü yanları var, eleştirilecek eleştirilmeyecek yanları var. Ama bu dünen için hiç yanında durmadan soykırım boyunca ki insanlığın en karanlık işlerinden bir tanesi soykırım. Bu soykırıma petrol taşıyanlar var. Bu soykırıma domates taşıyanlar var. Bu soykırıma çelik taşıyanlar var. Bir diğer yandan ısrar ile bağırıp çağırıp hakaret edip diğer yandan bunları yapanlar var. Şimdi bu insan beynini, insan bilincini ebreheleştiren bir süreç. Bu büyük misal soykırıma taşıyan bir İran devleti var. İyisiyle kötüsüyle. Kendisinin varoluşu sefer ideolojik misyonu haline getirilmiş olabilir. Bunu kullanıyor olabilir, şunu olabilir, bu olabilir. Ama nihayetinde bu dünen için yanında yer aldığı, hatta bu dünen için asıl yönetimi olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Kabaca benim edindiğimiz dediğim şu. Bir kere İran'da ABD ve İsrail'le mücadele meselesinde bir eşik 12 gün savaşıyla, yani geçen Haziran ayında yaşanan savaşla aşılmış. Nedir bu aşılan? Daha öncesinde bir model vardı. İran halkının bir kısmı, bize ne bu İsrail fristinden, bize ne bu Suriye'den, biz bunlara dokunmazsak ABD ve İsrail bize bulaşmaz diyordu. Bir diğer toplam, biz her halükarda bu coğrafyanın emperyalizmle mücadelesinde bir güç olmamız gerekiyor diyen bir toplam vardı. Bir diğer toplamsa gelsin İsrail bu devleti yıksın da biz rahat edelim diyen bir hat vardı. mBen gittiğimde şunu gördüm. İlk hat olabildiğince daralmış. Yani biz ABD ve İsrail'e bulaşmazsak onlar da bize bulaşmaz diyen bir hat neredeyse silinmiş. O hattın neredeyse tamamı bizim bu konuda yaptığımız zor arkadaşa gelmiş. Bundan 7-8 ay önce göre bakarsanız halk ile İran devleti arasındaki bağ çok daha güçlü bir hale gelmiş. Bu ABD'nin bir vurursak tahranı, biz vurursak İran'ın tahranı, solunu halk rejimi devirir. Böyle bir şey yok. Bu büyük bir palavra. Ya kendileri de inanıyorlar bu palavraya ya da gerçekten böyle bir hat yaratmak için yeni bir halüsinatik dünya yaratmaya çalışıyorlar. Ama hani böyle 3 gün sonra, 5 gün sonra işte 300 tane bombayla, 5000 tane bombayla halkın ayaklanıp İran'da bir şeyleri devireceğini düşünenler varsa ya hayal satıyorduk ya da kendini kandırıyorduk.