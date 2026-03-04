https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/rus-yapimi-pantsir-sistemleri-bae-semalarini-basariyla-koruyor-1104012588.html
Rus yapımı Pantsir sistemleri BAE semalarını başarıyla koruyor
Sputnik Türkiye
04.03.2026
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran kaynaklı insansız hava araçları (İHA) ve balistik füzelere karşı Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemini etkin bir şekilde kullanıyor. Bu sistem, BAE’nin hava savunmasında kritik bir rol oynarken, bölgedeki diğer ülkelerin de dikkatini çekiyor.Hindustan Times gazetesi Çarşamba günü, Rus hava savunma sistemlerinin BAE'deki başarılarının, ‘konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara göre Hindistan'ın Rusya'dan 5 adet ek S-400 hava savunma sistemi satın alma kararının doğruluğunu teyit ettiğini’ yazdı. Gazete, tam da Batı Asya'da balistik füzeler ve İHA’ların ağırlıklı olarak kullanıldığı bir çatışma ortamında bu tür sistemlerin önemine dikkat çekti.BAE hava savunması: Rakamlarla başarıBAE Savunma Bakanlığı daha önce hava savunma güçlerinin Salı günü 11 balistik füze ve 123 İHA önlediğini, bir füzenin ise herhangi bir can kaybına yol açmadan ülke topraklarına düştüğünü duyurmuştu.Bakanlığın bugünkü açıklamasında ise hava savunmasının 3 balistik füzeyi ve toplam 129 İHA’dan 121 tanesini başarıyla önlediği kaydedildi.Açıklamaya göre, İran saldırılarının başlangıcından bu yana BAE’ye bugün hariç 186 balistik füze fırlatıldı, bunlardan 172'si imha edildi, 13'ü denize ve sadece biri BAE topraklarına düştü. Ayrıca, İran’a ait 812 İHA tespit edildi, bunların 755'i engellendi, 57'si ise ülke topraklarına düştü. Ayrıca 8 seyir füzesi de saptanarak imha edildi.Bölgesel çatışmalar ve İran’ın misillemesiİran, ABD-İsrail ortak saldırısına misilleme yaparak karşılık verdi. İran’ın misillemesi, bölgedeki 8 ülkeyi etkiledi. Bu ülkeler arasında İsrail, Irak (Erbil), Ürdün, Kuveyt, Bahreyn, Katar, BAE ve Suudi Arabistan yer alıyor. İran’ın karşı saldırıları, bölgedeki gerilimi daha da artırırken, çatışmaların yayılma riskini gözler önüne serdi.Bölgesel güvenlik ve teknolojik savunmaBAE’nin Rus yapımı Pantsir sistemiyle elde ettiği başarı, bölgedeki diğer ülkeler için de bir örnek teşkil ediyor. Batı Asya’da balistik füzeler ve İHA’ların giderek artan tehdidi, hava savunma sistemlerinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. İran ile ABD-İsrail ekseni arasındaki gerilim devam ederken, BAE gibi ülkelerin savunma kapasitelerini artırmaya yönelik adımları, bölgesel istikrar açısından kritik bir rol oynayabilir.Pantsir sisteminin özellikleriKendinden tahrikli karadan havaya uçaksavar füze kompleksi Pantsir-S1, tüm modern hava saldırı araçlarına karşı yakın mesafeli koruma sağlamak amacıyla geliştirildi. Pantsir-S1 savunulan hedefleri kara ve deniz tehditlerine karşı koruma kapasitesine de sahip bir sistem.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran kaynaklı insansız hava araçları (İHA) ve balistik füzelere karşı Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemini etkin bir şekilde kullanıyor. Bu sistem, BAE’nin hava savunmasında kritik bir rol oynarken, bölgedeki diğer ülkelerin de dikkatini çekiyor.
Hindustan Times gazetesi Çarşamba günü, Rus hava savunma sistemlerinin BAE'deki başarılarının, ‘konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara göre Hindistan'ın Rusya'dan 5 adet ek S-400 hava savunma sistemi satın alma kararının doğruluğunu teyit ettiğini’ yazdı. Gazete, tam da Batı Asya'da balistik füzeler ve İHA’ların ağırlıklı olarak kullanıldığı bir çatışma ortamında bu tür sistemlerin önemine dikkat çekti.
BAE hava savunması: Rakamlarla başarı
BAE Savunma Bakanlığı daha önce hava savunma güçlerinin Salı günü 11 balistik füze ve 123 İHA önlediğini, bir füzenin ise herhangi bir can kaybına yol açmadan ülke topraklarına düştüğünü duyurmuştu.
Bakanlığın bugünkü açıklamasında ise hava savunmasının 3 balistik füzeyi ve toplam 129 İHA’dan 121 tanesini başarıyla önlediği kaydedildi.
Açıklamaya göre, İran saldırılarının başlangıcından bu yana BAE’ye bugün hariç 186 balistik füze fırlatıldı, bunlardan 172'si imha edildi, 13'ü denize ve sadece biri BAE topraklarına düştü. Ayrıca, İran’a ait 812 İHA tespit edildi, bunların 755'i engellendi, 57'si ise ülke topraklarına düştü. Ayrıca 8 seyir füzesi de saptanarak imha edildi.
Bölgesel çatışmalar ve İran’ın misillemesi
İran, ABD-İsrail ortak saldırısına misilleme yaparak karşılık verdi. İran’ın misillemesi, bölgedeki 8 ülkeyi etkiledi. Bu ülkeler arasında İsrail, Irak (Erbil), Ürdün, Kuveyt, Bahreyn, Katar, BAE ve Suudi Arabistan yer alıyor. İran’ın karşı saldırıları, bölgedeki gerilimi daha da artırırken, çatışmaların yayılma riskini gözler önüne serdi.
Bölgesel güvenlik ve teknolojik savunma
BAE’nin Rus yapımı Pantsir sistemiyle elde ettiği başarı, bölgedeki diğer ülkeler için de bir örnek teşkil ediyor. Batı Asya’da balistik füzeler ve İHA’ların giderek artan tehdidi, hava savunma sistemlerinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. İran ile ABD-İsrail ekseni arasındaki gerilim devam ederken, BAE gibi ülkelerin savunma kapasitelerini artırmaya yönelik adımları, bölgesel istikrar açısından kritik bir rol oynayabilir.
Pantsir sisteminin özellikleri
Kendinden tahrikli karadan havaya uçaksavar füze kompleksi Pantsir-S1, tüm modern hava saldırı araçlarına karşı yakın mesafeli koruma sağlamak amacıyla geliştirildi. Pantsir-S1 savunulan hedefleri kara ve deniz tehditlerine karşı koruma kapasitesine de sahip bir sistem.