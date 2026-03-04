Mehmet Gem: Türkiye, Nevruz sebebiyle gelecek turisti kaybetti

“İran’da 21 Mart’ta başlayacak Nevruz Bayramı var. Bununla ilgili yapılacak tüm rezervasyonlar kaybedildi. Ortalama 13 gün süren Nevruz dönemi tatili var. İranlılarda hediye kültürü var. Dolayısıyla turizm ve gelir potansiyeli yaratıyorlar. Bu gelirin kaybedilme riski mevcut. Türkiye’ye 300 bin ile 500 bin civarında turist geliyordu ve biz bunu kaybettik. Savaş süresi uzarsa ve diğer ülkeler de savaşın içine daha aktif olarak dahil olursa oralardan da kayıp olacak. Bölgede faaliyet gösteren büyük seyahat platformları Türkiye dahil yapılmış olan rezervasyonların ücretsiz iptaliyle ilgili alt acentalara bildirimler gönderdi. Diplomasi yoluyla Türkiye’nin savaşla ilgisi olmadığına ilişkin mücadele verilmeli. Bunun en büyük sıkıntısını İran-Irak savaşında çekmiştik. O zamanda da rezervasyon iptalleri yaşanmıştı.”