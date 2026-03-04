https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/mehmet-gem-turkiye-nevruz-sebebiyle-gelecek-turisti-kaybetti-1103995044.html
Mehmet Gem: Türkiye, Nevruz sebebiyle gelecek turisti kaybetti
Sputnik Türkiye
Okan Aslan'la Gün Ortası programına konuk olan Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜKONFED) Turizm Komisyonu Başkanı Mehmet Gem
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_17ed9bcc82de9ce349b8169b44872917.jpg
ABD ile İsrail’in İran’a dönük 28 Şubat’ta başlattığı saldırılar ve İran’ın Körfez’e düzenlediği misillemeler beşinci gününde devam ediyor. Bölge ülkelerinin tamamını etkileyen gelişmeler, başta ekonomi olmak üzere pek çok alanı da vurdu. Turizm de savaştan etkilenen alanlardan biri oldu.Okan Aslan’la Gün Ortası programına konuk olan TÜKONFED Turizm Komisyonu Başkanı Mehmet Gem, İran’da yaşanan gelişmelerin turizme etkileriyle ilgili açıklamalar yaptı.İran’daki Nevruz Bayramı’na işaret eden Gem, şunları söyledi:‘Turizm geliri kayboluyor’‘Turizm Bakanlığı açıklama yapmadı’Türkiye’nin Mısır’a gidecek turistler üzerinden bir gelir sağlayabileceğini söyleyen Gem, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın konuyla ilgili açıklama yapması gerektiğine işaret etti:
2026
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3e98454401aff24d756249b928f9dad4.jpg
ABD ile İsrail’in İran’a dönük 28 Şubat’ta başlattığı saldırılar ve İran’ın Körfez’e düzenlediği misillemeler beşinci gününde devam ediyor. Bölge ülkelerinin tamamını etkileyen gelişmeler, başta ekonomi olmak üzere pek çok alanı da vurdu. Turizm de savaştan etkilenen alanlardan biri oldu.
Okan Aslan’la Gün Ortası programına konuk olan TÜKONFED Turizm Komisyonu Başkanı Mehmet Gem, İran’da yaşanan gelişmelerin turizme etkileriyle ilgili açıklamalar yaptı.
İran’daki Nevruz Bayramı’na işaret eden Gem, şunları söyledi:
‘Turizm geliri kayboluyor’
“İran’da 21 Mart’ta başlayacak Nevruz Bayramı var. Bununla ilgili yapılacak tüm rezervasyonlar kaybedildi. Ortalama 13 gün süren Nevruz dönemi tatili var. İranlılarda hediye kültürü var. Dolayısıyla turizm ve gelir potansiyeli yaratıyorlar. Bu gelirin kaybedilme riski mevcut. Türkiye’ye 300 bin ile 500 bin civarında turist geliyordu ve biz bunu kaybettik. Savaş süresi uzarsa ve diğer ülkeler de savaşın içine daha aktif olarak dahil olursa oralardan da kayıp olacak. Bölgede faaliyet gösteren büyük seyahat platformları Türkiye dahil yapılmış olan rezervasyonların ücretsiz iptaliyle ilgili alt acentalara bildirimler gönderdi. Diplomasi yoluyla Türkiye’nin savaşla ilgisi olmadığına ilişkin mücadele verilmeli. Bunun en büyük sıkıntısını İran-Irak savaşında çekmiştik. O zamanda da rezervasyon iptalleri yaşanmıştı.”
‘Turizm Bakanlığı açıklama yapmadı’
Türkiye’nin Mısır’a gidecek turistler üzerinden bir gelir sağlayabileceğini söyleyen Gem, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın konuyla ilgili açıklama yapması gerektiğine işaret etti:
“Mısır son dönemde çok ciddi turist alıyordu. Mısır da riskli bölgeye dahil edildi. Mısır, Rusya’dan ciddi bir potansiyel alıyor. Mısır, savaş devam ettiği sürece riskli bölgede kalırsa Türkiye bu dönemde kaybettiğimiz turisti Rusya’dan alabiliriz. Bunun için Turizm Bakanlığı’nın çaba harcaması gerekiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, TGA bünyesinde ana pazarlarda kamuoyunu bilgilendirmeli. İkon ve simgeleşmiş insanlarla Türkiye’nin güvenli bir ülke olduğuna ilişkin çalışma yapılmalı. Henüz Bakanlık açıklama yapmadı. Erken rezervasyonlar her an başka ülkelere kaydırılabilir.”