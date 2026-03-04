https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/iranin-kurt-bolgesine-akis-yolu-acilmasi-turkiyeyi-etkileyecek---1103992953.html

‘İran’ın Kürt bölgesine akış yolu açılması Türkiye’yi etkileyecek’

Güvenlik Analisti Suat Delgen’e göre Hürmüz Boğazı’nın savaşın ilk günlerinde kapatılmasıyla Rubicon geçildi. Devrim Muhafızları’nın savaşa iyi hazırlandığını... 04.03.2026, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/12/1063605477_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_08823ba80482581cd95af3d89dfacfeb.jpg

ABD ve İsrail’in sinyalini çok önceden verdiği ve 28 Şubat’ta başlattığı İran’a dönük saldırılarla, tüm Orta Doğu zorlu bir sürecin içine girdi. Devrim Muhafızları’nın etkisini kırmak ve İran’ın enerji kaynaklarını küresel ekonomik sisteme yeniden eklemlendirmek hedefiyle yürütülen bu süreçte ABD ve İsrail, Tahran yönetiminin etkisini kırmak için her türlü hamleyi göze almış durumda.Operasyonal sürtünmeler ve ABD bürokrasisindeki emir-komuta tartışmaları gölgesinde ilerleyen harekat, Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasıyla küresel enerji arzını sarsarken çatışmaların Kıbrıs hattına sıçrama riski, Türkiye’yi garantörlük haklarını kullanarak Doğu Akdeniz’e askeri unsur gönderme eşiğine getirdi.Pakistan-Taliban hattındaki zamanlaması manidar hareketlilik ve Avrupa'nın derinleşen mühimmat ile LNG kriziyle birleşen saldırılar, bölgeyi yeni bir jeopolitik kırılmanın eşiğine sürüklemiş durumda.ABD ve İsrail’in İran saldırıları ve Batı’da mühimmatın tükenmesiyle ilgili gelişmeleri Güvenlik Analisti Suat Delgen ile konuştuk.‘Saldırının hedefi İran’ı 1979 İslam Devrimi öncesi duruma getirmek’Suat Delgen’e göre ABD-İsrail iş birliğiyle gerçekleştirilen saldırılar, İran’ı devrim öncesi döneme getirmeyi ve kaynaklarını küresel sisteme eklemeyi hedefliyor:‘Afganistan’ın Pakistan saldırısı zamanlama olarak manidar’İran operasyonunun kendi içerisinde bir sürtünme yaşadığını ifade eden Delgen, Afganistan’ın Pakistan’a dönük saldırısının zamanlamasına da dikkat çekti. Delgen’e göre halkı kışkırtarak destek almayı uman ABD, kitlesel bir kıyıma gidildiği durumda bu desteği alamayacak:‘Avrupa Birliği’nin iki ihtimali var’İran’ın Körfez’e düzenlediği saldırılardan Avrupa ülkelerinin etkilendiğini ifade eden Delgen’e göre AB ülkelerinin önünde iki seçenek bulunuyor:‘Rubicon geçildi', önümüzdeki günler kritik’İran’a dönük operasyonun Amerika’nın öngördüğü kadar iyi ilerlemediğini vurgulayan Delgen’e göre ‘Rubicon’ geçildi. Delgen, önümüzdeki günlerin daha da kritik geçeceğine işaret ediyor:‘Türkiye, Kıbrıs gelişmesinde harekete geçmeli’Devrim Muhafızları’nın Kıbrıs’a dönük balistik füze uyarısını hatırlatan Delgen, Türkiye’nin harekete geçmesi gerektiği görüşünde. Doğu Akdeniz’de denklemin değişebileceğine işaret eden Delgen, Türkiye’nin de mevcut konjonktürü kendi çıkarı için kullanması gerektiğini söylüyor:‘Türkiye, Katar’ın yardım istemesi halinde ne yapacak?’Delgen’e göre Katar ve Umman’ın saldırı altında olması Türkiye’nin eurofighter anlaşmalarını da etkileyecek. Delgen, Türkiye’nin Katar ve BAE’nin destek istemesi halinde alacağı tutuma dikkat çekiyor:‘İran’ın Kürt bölgesinde akışın yolu açılabilir’Devrim Muhafızları karargahlarının vurulmasının, Kürt bölgesine bir akışa sebep olabileceğini ifade eden Delgen, Suriye’deki tutumu net olan Türkiye’nin bu noktada da benzer bir tavır takınacağı görüşünde:

