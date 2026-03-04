İran Uzmanı Mehmet Akif Koç anlattı: Hürmüz Boğazı kapatılırsa savaşın seyri değişir mi?

Dünyadaki bütün petrol kaynaklarının, petrol sevkiyatının yaklaşık yüzde 20 ila 25'i yani 20-21 milyon varillik petrol rakamından bahsediyoruz. Bu boğaz üzerinden sevk ediliyor dünya pazarlığına. Dolayısıyla bu kadar kritik bir bölgeyi elde ettiğiniz zaman, burayı kapattığınız zaman, rakiplerinize ciddi anlamda zarar vermiş olursunuz. Kendi iç kamuoyuna ve bölgedeki müttefiklerine de aynı zamanda şu mesajı vermek istiyor. Yani saldırı altında da olsak, nihayetinde Amerika ile İsrail birlikte üzerimize de gelse, bir şekilde benim de yapabileceğim belli hamleler var. Ve bu hamleler arasında da Hürmüz Boğazı gibi dünyanın bütün enerji piyasaları açısından can damarı mesafesinde olan bir yeri bile ben kapatabilirim. Bu mesajı net bir şekilde vermek istiyor. Şunu görmüş olacaklar, yani burayı açık tutmaya Amerika'nın gücü yetmiyor. Yani bu mesajı verebilmiş olması bile İran açısından bahsediyor. Şu an için durumu mu? Şu an için durum bu, Amerika'nın gücü boğazı açık tutmaya yetmiyor. Dolayısıyla bunları yapamayacağına göre fiilen Amerika Hürmüz Boğazı'nı açık tutamıyor şu an. Yani İran açık tutamayacağını göstermiş oldu. Bunu bölge ülkelerine de gösteriyor. Bu biraz buradaki jeopolitiği ve dengeleri de değiştirebilecek bir şey. Buradaki dengeler üzerinde de, bu ülkelerin ittifak yapılanmaları üzerinde de, bugünden yarına değil ama ilerleyen dönemde bunun etkilerini görebiliriz. Doğru, kesinlikle öyle. Yani burada tabii İran da zarar görüyor bu boğazın kapalı olmasından. Çünkü İran malum, petrolünü sadece Çin'e satabiliyor.Daha önce bu yaptırımlar zamanı Hindistan'a, Güney Kore'ye, Japonya'ya da bu hat üzerinden veriyorlardı petrolü. Fakat 2018-2019 döneminden beri uzun bir zamanda Türkiye dahil, bölgedeki ve uluslararası piyasalardaki herhangi bir aktör İran petrolünü alamıyor. Falan sadece Çin var. Çin'e de buranın üzerinden, bu boğazdan gönderebiliyor petrolü. Yani İran kendisi de aslında zarar ediyor. Fakat şu an varoluşsal bir krizle karşı karşıya olduğu için İran bunu bir şekilde tolere etmeye çalışıyor kendi içinde bu kayıtları. İsrail'in güvenliğinin dışında, yani Amerika'nın bu soruya verecek bir cevabı yok Trump'ın. Dolayısıyla bu savaşa niye giriyoruz sorusu daha yüksek sesle sorulmaya başlayacak. Ve cenazeler, Amerikan askerlerinin cenazeleri ve Amerikan üsslerinin vurulma görüntüleri daha yoğun bir şekilde gelmeye başladıkça zaten kongre onayı olmadan savaşa girdi Trump.Kaldı ki bu savaşa verilen destek, İran savaşına verilen destek %20'lerde sadece ve katında da seçimler var. Yani Trump açısından bir savaşı başlatmak için en mantıksız zaman aslında yani.