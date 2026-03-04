Türkiye
Başbakan Yardımcısı Diaz: İspanya, saldırgan bir ülkeden gelen şantajı kabul etmeyecek
Başbakan Yardımcısı Diaz: İspanya, saldırgan bir ülkeden gelen şantajı kabul etmeyecek
İspanya Başbakan Yardımcısı Yolanda Diaz, Trump’ın açıklamalarını 'kabul edilemez' olarak nitelendirerek, İspanya’nın dış baskıyı kabul etmeyeceğini söyledi. 04.03.2026, Sputnik Türkiye
İspanya hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump’ın İspanya'yla ticari ilişkileri kesme tehdidinin ardından, olası bir ticaret ambargosunun etkilerini karşılayacak gerekli kaynaklara sahip olduğunu açıkladı.Açıklamada, İspanya’nın NATO’nun önemli bir üyesi ve Avrupa Birliği içinde büyük bir ihracat ülkesi olduğu, ABD dahil 195 ülkeyle uzun süredir ticari ilişkiler yürüttüğü vurgulandı. Hükümet, etkilenebilecek sektörlere destek verileceğini ve tedarik zincirlerinin çeşitlendirileceğini kaydetti.Başbakan Yardımcısı Yolanda Diaz ise sosyal medya hesabından ''İspanya, saldırgan bir ülkeden gelen şantaj veya dersi kabul etmeyecektir. Biz bir barış ülkesiyiz. Eğer ABD bir müttefik istiyorsa, öncelikle egemenliğimize ve uluslararası hukuka saygı göstermelidir'' paylaşımında bulundu.
00:05 04.03.2026
İspanya Başbakan Yardımcısı Yolanda Diaz, Trump’ın açıklamalarını 'kabul edilemez' olarak nitelendirerek, İspanya’nın dış baskıyı kabul etmeyeceğini söyledi.
İspanya hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump’ın İspanya'yla ticari ilişkileri kesme tehdidinin ardından, olası bir ticaret ambargosunun etkilerini karşılayacak gerekli kaynaklara sahip olduğunu açıkladı.
Açıklamada, İspanya’nın NATO’nun önemli bir üyesi ve Avrupa Birliği içinde büyük bir ihracat ülkesi olduğu, ABD dahil 195 ülkeyle uzun süredir ticari ilişkiler yürüttüğü vurgulandı. Hükümet, etkilenebilecek sektörlere destek verileceğini ve tedarik zincirlerinin çeşitlendirileceğini kaydetti.
Başbakan Yardımcısı Yolanda Diaz ise sosyal medya hesabından ''İspanya, saldırgan bir ülkeden gelen şantaj veya dersi kabul etmeyecektir. Biz bir barış ülkesiyiz. Eğer ABD bir müttefik istiyorsa, öncelikle egemenliğimize ve uluslararası hukuka saygı göstermelidir'' paylaşımında bulundu.
Trump 'Birliğin Durumu' konuşmasını yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2026
Trump: İspanya'yla tüm ticareti keseceğiz
Dün, 20:23
