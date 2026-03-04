Ali Çağatay: 1973 yılında yaşanan büyük petrol krizinden daha büyük bir kriz geliyor

Şimdi petrol krizi geliyor. Dün Brent petrol 85, 86 hatta 89 dolara kadar çıktı. Brent petrolün 200 dolara çıkabileceği konuşuluyor. Ben de bu ihtimali olasılıklar arasında görüyorum. 1973’teki büyük petrol krizinden daha büyük bir kriz geliyor. İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı, Hürmüz Boğazı’nın tamamen İran’ın kontrolünde olduğunu açıkladı. Hürmüz Boğazı’ndan bir gram petrolün çıkışına izin verilmiyor. Birleşik Arap Emirlikleri’nin, Kuveyt’in, Katar’ın ve Suudi Arabistan’ın petrol rafinerileri var ve buralardan petrol çıkamıyor.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, gerekirse Amerikan donanmasının Hürmüz’den geçen tankerlere eşlik edeceğini söyledi. En dar yeri yaklaşık 33 kilometre olan bu boğazın 22 kilometrelik bölümünde İran ‘kuş uçurtmam’ diyor. Bu nedenle bölgedeki gerilimin daha da tırmanması ihtimali var. Irak’ta petrol depoları dolduğu için satış yapılamıyor. Satış olmayınca depolar da yeni petrol alamıyor ve Irak dün itibarıyla petrol üretimini büyük ölçüde durdurdu.