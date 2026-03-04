Abdurrahman Dilipak: Amerika, Türkiye'ye mesaj veriyor

“Haktan, haklıdan ya da mazlumdan yana taraf olmak zorundayız. Yarın aynı durumda biz de kalabiliriz. Amerika, İran’ı gösterip Arap yarımadasını fiilen işgal etti. MOSSAD bu işi bahane ederek İslam ülkelerini çökertmek istiyor. İslam dünyasını üçe böldüler. Ehli sünnet dünya Türkiye'yi temsil ediyor, Selefi dünya Arapları temsil ediyor, Şii dünya İran’ı temsil ediyor. Üçünü de birbirine kırdırmak için çok sinsi bir plan var. Amerika planlarını gerçekleştirirse İran'ı teslim alıp Irak’ı üçe bölecekler. O zaman da bizimkiler Amerika'yı unutup, İran'ı unutup birbirlerine saldıracaklar. Onun için oyunlara karşı dikkatli olmamız gerekiyor. Teopolitik süreci doğru okumazsak eğer birilerinin tuzağına çok kolay düşeriz. Dinler arası savaşa hazırlanıyorlar.”