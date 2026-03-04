Abdurrahman Dilipak: Amerika, Türkiye'ye mesaj veriyor
17:32 04.03.2026 (güncellendi: 17:35 04.03.2026)
Tahran
© REUTERS Majid Asgaripour
Gündem Özel programında Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz’ın konuğu, gazeteci ve yazar Abdurrahman Dilipak oldu.
Gazeteci ve Yazar Abdurrahman Dilipak, Gündem Özel programında, ABD-İsrail ve İran çatışmalarının beşinci gününde süreci yorumladı.
Tarafsız kalmanın bir tercih olmadığını ve Amerika’nın çok sinsi bir oyun oynadığını söyleyen Dilipak, şöyle değerlendirdi:
“Haktan, haklıdan ya da mazlumdan yana taraf olmak zorundayız. Yarın aynı durumda biz de kalabiliriz. Amerika, İran’ı gösterip Arap yarımadasını fiilen işgal etti. MOSSAD bu işi bahane ederek İslam ülkelerini çökertmek istiyor. İslam dünyasını üçe böldüler. Ehli sünnet dünya Türkiye'yi temsil ediyor, Selefi dünya Arapları temsil ediyor, Şii dünya İran’ı temsil ediyor. Üçünü de birbirine kırdırmak için çok sinsi bir plan var. Amerika planlarını gerçekleştirirse İran'ı teslim alıp Irak’ı üçe bölecekler. O zaman da bizimkiler Amerika'yı unutup, İran'ı unutup birbirlerine saldıracaklar. Onun için oyunlara karşı dikkatli olmamız gerekiyor. Teopolitik süreci doğru okumazsak eğer birilerinin tuzağına çok kolay düşeriz. Dinler arası savaşa hazırlanıyorlar.”
‘Amerika kaybederse Avrupa ayakta kalamaz’
Amerika’nın İsrail üzerinden Türkiye’ye mesaj verdiğini söyleyen Dilipak, şöyle devam etti:
“Amerika kaybederse, İsrail kaybederse Avrupa'nın ayakta kalması mümkün değil. Ekonomik olarak da mümkün değil, askeri olarak da mümkün değil. Onun için Amerika'yı savunmak zorundalar. Zaten Güvenlik Konseyi'nin 3 üyesi İsrail'in yanında yer aldı. İspanya ‘benim ülkemde ikmal yapamazsınız, benim havaalanlarımı kullanamazsınız’ dedi, Amerika ticareti kesti. Aslında Türkiye’ye mesaj veriyor. Amerika Türkiye'yle de telefonla görüştü. Arkasından Ömer Çelik'in açıklamalarını gördük. Yani Türkiye, İran’ın Arap dünyasında üslere yönelik saldırısını kınadı. Bugün de Meclis Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, İncirlik’in Türk üssü olduğunu söyledi. Madem her şeyi biz kontrol ediyoruz, o zaman deprem günlerinde kaçırılan çocukların İncirlik Üssü'nden Amerika'ya Epstein çetesine kaçırıldığı iddialarına ne diyeceğiz? Göz yumduk mu diyeceğiz?”
'İran teslim olma niyetinde değil'
Savaş durdurulamazsa İran'ın yenilgiye uğrayacağını ve sıranın Türkiye'ye geleceğini belirten Dilipak, sözlerini şöyle noktaladı:
“Çok ani bir şekilde savaşın şiddetlenmesi söz konusu olabilir. İran teslim olma niyetinde değil. Ama İran içerisindeki bir grup dolaylı yollarla müzakere sürecinin başlatılması ve savaşın durdurulması yönünde diplomatik temaslar kurmaya çalışıyorlar. Eğer bu savaş durdurulamazsa İran yenilgiye uğrayacak ve sıra Türkiye'ye gelecek. Amerika'nın, İran içinde kargaşa çıkarmak için şifreli bir radyo yayınına başladığı haberleri geliyor.”