ABD, İran içerisinde vekalet savaşına mı hazırlanıyor?

Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu, ABD’nin İran içerisindeki yeni planlarına dair iddialar oldu. 04.03.2026, Sputnik Türkiye
ABD ve İsrail, Irak-İran sınırındaki mevzileri hedef alıyor. Amacın, Tahran yönetiminin sınır bölgesindeki kontrolünü zayıflatmak ve Irak’tan, İran’ın yoğun Kürt nüfusa sahip bölgelerine cephe açmak olduğu iddia ediliyor. Trump’ın bu amaçla Barzani ve Talabani’yi aradığı, İsrail’n de Kürt gruplar üzerinde baskı oluşturmaya çalıştığı belirtiliyor.Konuyu Yeri ve Zamanı programında değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, şunları aktardı:
“Geçtiğimiz hafta İran’da faaliyet gösteren Kürt örgütler İran yönetimine karşı birleşme kararı almıştı. Onların arasında PKK’nın İran kolu olan ve Türkiye ve İran’ın da terör örgütü olarak ilan etmiş olduğu PJAK da var. Yaptıkları açıklamada ‘Ana hedef İran İslam Cumhuriyeti’ni devirmek ve Kürtlerin kendi kaderini tayin etmesine olanak sağlamaktır’ denilmişti. İsrail jetlerinin Irak’tan İran’a bir koridor oluşturulabilmesi için İran’ın Irak sınırına nokta atışlar yaptığı yönünde bilgiler geliyor. Trump’ın Pazar günü Irak’taki Kürt liderlerle görüştüğü ve Tahran’ın zayıflığından yararlanarak kazanç elde edebilecek diğer yerle liderlerle de görüşmeye devam ettiği yönünde haberler var. Netanyahu’nun da Beyaz Saray’daki bir toplantıda İran’la devreye girmeleri konusunda Kürtleri Trump’a önerdiği iddia edildi. Amacın o silahlı gruplara yol açmak niyeti olduğu belirtiliyor.”