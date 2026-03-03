https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/gurkan-bicen-hamaneyin-olumu-irandaki-isleyisi-degistirmez-1103974286.html

Gürkan Biçen: Hamaney’in ölümü, İran’daki işleyişi değiştirmez

İran Uzmanı Gürkan Biçen, Gündem Özel programında Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz’ın konuğu oldu. 03.03.2026, Sputnik Türkiye

ABD ve İsrail’in 28 Şubat tarihinde İran’a başlattığı savaş, Körfez ülkeleri başta olmak üzere Orta Doğu’nun birçok ülkesine yayıldı. Çok sayıda can kaybının yaşandığı İran, Tel Aviv ve Körfez’deki ABD üslerini vururken Tahran’da bir rejim değişikliği ihtimali henüz masada yok.ABD ve İsrail’in İran’a dönük saldırıları ile İran’ın misillemelerini İran Uzmanı Gürkan Biçen ile konuştuk.İran ile İsrail arasında yaşanan ve ’12 Gün Savaşları’ olarak adlandırılan sürece hatırlatma yapan Biçen, Hamaney’in vefatının İran’daki işleyişi değiştirmeyeceğini söyledi:“12 Gün Savaşı’nda Batı’nın uluslararası kurallara riayet etmediğini gördük. Sadece bir devletin tepe noktasındaki kişi olmakla kalmayan Hamaney’i şehit ettiler. İran’daki anayasal kurumların son derece güçlü olduğunu söylemiştim. İran’da bir geçiş problemi olmayacak. 1979’da İran İslam Cumhuriyeti’nin anayasası inşa edilirken bu ihtimaller ele alınmış ve anayasa bu şekilde kurgulanmıştı. Yani birisinin vefat etmesi, görevi yerine getiremiyor olması İran’daki kurumların işleyişine etkide bulunmuyor, bulunmayacak da. İslam İnkılabı Muhafızları Ordusu ve klasik ordu içerisindeki komutanların şehit olması gibi durumlar da işleyişi bozmayacaktır.”‘Bahreyn’de iktidar değişebilir’Biçen, İran’a dönük harekatın Bahreyn’de bir iktidar değişimiyle sonuçlanabileceğini ifade etti:‘Körfez’in askeri komutanı CENTCOM’dur’Körfez ülkelerinin ABD ile yürüttüğü iş birliğine vurgu yapan Biçen, bunun sarsıldığını şu sözlerle ifade etti:‘Hamaney bir yere saklanmamıştı’İran’daki nizamın uzun yıllardır sürdüğüne işaret eden Biçen, şunları kaydetti:

