Gazeteci Musa Özuğurlu: İran'ın ciddi bir direniş kültürü olduğu unutulmamalı

“İran uzun zamandır devam eden tehditler nedeniyle hazırlıklarını yapmıştı. Amerika’nın hedeflerini çok da gerçekleştiremediğini düşünüyoruz. İran ilk darbede yıkılmadı ve Körfez ülkeleri de dahil olmak üzere bu savaşı yayabileceğini gösterdi. Ama ikinci dalga çok şiddetli bir şekilde gelirse o zaman rejim için farklı senaryolar düşünülebilir. İran’da şu an bir birlik havası söz konusu. Dolayısıyla şu sıralarda rekabet oluşacak bir durum söz konusu değil. Amerika ve İsrail’in yapacağı saldırılan etkisinin önemli olacağını düşünüyorum. Bir süre sonra Arap kamuoyu İran’ın aleyhine dönebilir ama diğer taraftan İran’ın bu ülkeleri karşısına almayı istemediğini de görüyoruz. Kara harekatı olursa ABD askerleri ciddi sorunlarla karşılaşabilirler. İran’ın ciddi bir direniş kültürünün olduğunu da unutmamak lazım. Eğer bütün İran işgal edilmeyecekse kara harekatı görüntü vermekten başka işe yaramaz”