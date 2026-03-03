Gazeteci Musa Özuğurlu: İran'ın ciddi bir direniş kültürü olduğu unutulmamalı
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu, gazeteci Musa Özuğurlu oldu.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısı 4. gününde devam ederken İran'ın misilleme saldırılarıyla birlikte Orta Doğu'da bölgesel bir çatışma endişesi sürüyor.
Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’ın sorularını yanıtlayan gazeteci Musa Özuğurlu, genel tabloyu değerlendirdi.
Özuğurlu, ‘ABD savaşa sürüklendi mi?’ sorusuna şöyle yanıt verdi:
“Gerçekten ABD ve İsrail’in birlikte hareket ettiklerini biliyoruz. İsrail’in şu an birlikte hareket ettiği tek askeri güç. Dolayısıyla Netanyahu’nun Trump’a dayatacağı bir takım şartlar olacaktır. Bunun içerisinde İran’ın da olduğunu biliyoruz. İran yıllardır İsrail’in karşısında olan bir ülke. Netanyahu’nun da artık tek hedefi İran. Çin’e kadar uzanacak olan o harita içerisinde İran’ın önemli yeri olduğu düşünülüyor. İran sonrasında başka hedeflere yönelmeyi amaçladıklarını da söyleyebiliriz.”
‘İran’ın ciddi bir direniş kültürü olduğu unutulmamalı’
“İran uzun zamandır devam eden tehditler nedeniyle hazırlıklarını yapmıştı. Amerika’nın hedeflerini çok da gerçekleştiremediğini düşünüyoruz. İran ilk darbede yıkılmadı ve Körfez ülkeleri de dahil olmak üzere bu savaşı yayabileceğini gösterdi. Ama ikinci dalga çok şiddetli bir şekilde gelirse o zaman rejim için farklı senaryolar düşünülebilir. İran’da şu an bir birlik havası söz konusu. Dolayısıyla şu sıralarda rekabet oluşacak bir durum söz konusu değil. Amerika ve İsrail’in yapacağı saldırılan etkisinin önemli olacağını düşünüyorum. Bir süre sonra Arap kamuoyu İran’ın aleyhine dönebilir ama diğer taraftan İran’ın bu ülkeleri karşısına almayı istemediğini de görüyoruz. Kara harekatı olursa ABD askerleri ciddi sorunlarla karşılaşabilirler. İran’ın ciddi bir direniş kültürünün olduğunu da unutmamak lazım. Eğer bütün İran işgal edilmeyecekse kara harekatı görüntü vermekten başka işe yaramaz”
‘Türkiye denge siyaseti izliyor’
“Türkiye, İran’ın istikrarsızlaştırılmasını istemez. Türkiye’nin meselenin nereye doğru yıkılacağını beklemekte olduğunu düşünüyorum. Mevcut durumda bir beraberlik söz konusu olduğu için Türkiye izleyen pozisyonda. Türkiye’nin rengini belli etmiyor olması tam bir denge siyaseti güttüğünü gösteriyor. Ve bence bu şu anda yapılabilecek tek şey.”