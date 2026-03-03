Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz: Savaş küresel güneye karşı dolaylı, İran’a doğrudan bir savaş

“Operasyonun başlamasının birkaç etkenle ilgisi var. Birincisi Amerika’nın stratejik amaçları. Amerika’nın küresel güneyin örgütlenmesini, güçlenmesini engellemek istemesi. İran’ın nükleer kapasitesiyle ilgili İsrail’in kaygısının da giderilmesi gerekiyordu. Bununla beraber Epstein dosyası da bunun kaçınılmaz bir parçası. Afganistan’a karşı Pakistan’ın savaş ilan etmesi de bunun bir parçası. Haziran savaşından bu yana İsrail’in kendi demir kubbesini tekrar inşa etmesi ve füze stoklarını tekrar tamamlaması bütün bunlarla alakalı. Bu bir yıpratma savaşı. Amaç rejimi değiştirmek ya da bunu yapamazsa kendisiyle uyumlu hale getirmek. Bu savaşın, İran’daki iç karışıklığın harekete geçmesini ve büyümesini hatta mümkünse iktidarı değiştirmesini tetikleyen bir yanı var. Bu savaş bir yerde duracak. O yeri, kullanılan mühimmatın yeniden tanımlanması ve İran halkının gösterdiği tepkinin ölçülmesi gibi şeyler belirleyecek.”