Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi tehlikelerden uzak tutabilmek için tüm önlemleri aldık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını değerlendirdi
2026-03-03T14:29+0300
2026-03-03T14:29+0300
2026-03-03T15:20+0300
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde “Ev Sahibi Türkiye - Ankara 31 bin 73 Konut Kura Çekim Töreni”nde konuştu.Çekmeköy'de öldürülen öğretmenErdoğan'ın ilk mesajı Çekmeköy'de okuldaki saldırıda hayatını kaybeden Fatma Nur Çelik isimli öğretmen için başsağlığı diledi:'Ülkemizi bu tehlikelerden uzak tutabilmek için tüm önlemleri aldık'
14:29 03.03.2026 (güncellendi: 15:20 03.03.2026)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını değerlendirdi ve "Ülkemizi bu tehlikelerden uzak tutabilmek için tüm önlemleri aldık. Sorunların diyalog ile çözümü için yoğun gayret sarf ediyoruz. " dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde “Ev Sahibi Türkiye - Ankara 31 bin 73 Konut Kura Çekim Töreni”nde konuştu.
Erdoğan'ın ilk mesajı Çekmeköy'de okuldaki saldırıda hayatını kaybeden Fatma Nur Çelik isimli öğretmen için başsağlığı diledi:
Elleri öpülesi öğretmenlerimize yönelik şiddetin hiçbir gerekçesi, hiçbir mazereti olamaz. Milletçe hepimizi hüzne boğan bu olayın üzerine gidilecek, failin hak ettiği cezayı alması için gereken mutlaka yapılacaktır"
Maalesef bu mübarek günlerde bölgemizin farklı noktalarındaki topraklar kan ve gözyaşı ile ıslanıyor. Bu hadiseler yaşanırken, Türkiye olarak barış odaklı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkemizi bu tehlikelerden uzak tutabilmek için tüm önlemleri aldık. Sorunların diyalog ile çözümü için yoğun gayret sarf ediyoruz. Daha fazla kan dökülmeden, kardeş ülkeler arasına daha fazla husumet girmeden bölgemizin bu cendereden kurtulması için imkanları seferber etmiş durumdayız