Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi tehlikelerden uzak tutabilmek için tüm önlemleri aldık

Maalesef bu mübarek günlerde bölgemizin farklı noktalarındaki topraklar kan ve gözyaşı ile ıslanıyor. Bu hadiseler yaşanırken, Türkiye olarak barış odaklı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkemizi bu tehlikelerden uzak tutabilmek için tüm önlemleri aldık. Sorunların diyalog ile çözümü için yoğun gayret sarf ediyoruz. Daha fazla kan dökülmeden, kardeş ülkeler arasına daha fazla husumet girmeden bölgemizin bu cendereden kurtulması için imkanları seferber etmiş durumdayız