Ali Çağatay: Donald Trump, her şeyin çözüm adresi olarak kendisini gösteriyor

Donald Trump, Truth Social’da "eğer Obama’nın korkunç İran nükleer anlaşmasını feshetmemiş olsaydım, İran üç yıl önce nükleer silaha sahip olurdu. Bu şimdiye kadar imzaladığımız en tehlikeli anlaşmaydı ve eğer yürürlükte kalmasına izin verilmiş olsaydı dünya şu anda bambaşka bir yer olurdu" diye yazdı. Suçu Barack Hüseyin Obama’ya ve ‘uykucu Joe Biden’a’ atabilirsiniz dedi. ‘Teşekkür ederim Başkan Trump’ diye de kendi kendini işaret ediyor; üçüncü tekil şahıs olarak kendisiyle konuşuyor. Joe Biden ve Barack Obama döneminde atılan yanlış adımlar bizi buraya getirdi demek istiyor. Her şeyin sorumlusu olarak onları gösteriyor, her şeyin çözüm adresi olarak da yine kendisini gösteriyor.

Trump’ın hikayeleri gelecek nesillere elbette farklı biçimde aktarılacak. Bundan yıllar sonra Trump adında bir ABD Başkanı olduğunu ve bu başkanın dünyayı yalanlarla yönettiğini çok daha iyi idrak edeceğiz. Şu anda da yalan söylediğini biliyoruz ancak yalanlarına engel olunamıyor maalesef.