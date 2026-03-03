Türkiye
SEYİR HALİ
Ali Çağatay, her sabah Türkiye ve dünya gündemiyle, radyo mikrofonunun başına geçiyor. Son dakika haberleri, gazete manşetleri, köşe yazıları, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
Ali Çağatay: Donald Trump, her şeyin çözüm adresi olarak kendisini gösteriyor
Ali Çağatay: Donald Trump, her şeyin çözüm adresi olarak kendisini gösteriyor
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Tahran'ın nükleer programına ilişkin Ortak Kapsamlı Eylem Planı'ndan (JCPOA) çekilmemesi durumunda İran'ın üç yıl önce... 03.03.2026, Sputnik Türkiye
Gazeteci Ali Çağatay, Seyir Hali programında ABD Başkanı Donald Trump’ın JCPOA (İran nükleer anlaşması) hakkında Truth Social’da yaptığı paylaşımı değerlendirirdi.Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi:
Ali Çağatay: Donald Trump, her şeyin çözüm adresi olarak kendisini gösteriyor

09:14 03.03.2026
seyir hali
Ali Çağatay
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Tahran'ın nükleer programına ilişkin Ortak Kapsamlı Eylem Planı'ndan (JCPOA) çekilmemesi durumunda İran'ın üç yıl önce nükleer silah edinebileceğini iddia etti.
Gazeteci Ali Çağatay, Seyir Hali programında ABD Başkanı Donald Trump’ın JCPOA (İran nükleer anlaşması) hakkında Truth Social’da yaptığı paylaşımı değerlendirirdi.
Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi:

Donald Trump, Truth Social’da "eğer Obama’nın korkunç İran nükleer anlaşmasını feshetmemiş olsaydım, İran üç yıl önce nükleer silaha sahip olurdu. Bu şimdiye kadar imzaladığımız en tehlikeli anlaşmaydı ve eğer yürürlükte kalmasına izin verilmiş olsaydı dünya şu anda bambaşka bir yer olurdu" diye yazdı. Suçu Barack Hüseyin Obama’ya ve ‘uykucu Joe Biden’a’ atabilirsiniz dedi. ‘Teşekkür ederim Başkan Trump’ diye de kendi kendini işaret ediyor; üçüncü tekil şahıs olarak kendisiyle konuşuyor. Joe Biden ve Barack Obama döneminde atılan yanlış adımlar bizi buraya getirdi demek istiyor. Her şeyin sorumlusu olarak onları gösteriyor, her şeyin çözüm adresi olarak da yine kendisini gösteriyor.

Trump’ın hikayeleri gelecek nesillere elbette farklı biçimde aktarılacak. Bundan yıllar sonra Trump adında bir ABD Başkanı olduğunu ve bu başkanın dünyayı yalanlarla yönettiğini çok daha iyi idrak edeceğiz. Şu anda da yalan söylediğini biliyoruz ancak yalanlarına engel olunamıyor maalesef.

