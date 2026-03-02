Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YERİ VE ZAMANI
Ekonomiden siyasete, dış politikadan spora, dünya ve Türkiye’de olup bitenler sonuçlarıyla Güçlü Özgan ile Yeri ve Zamanı programında konuşuluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/trump-kendi-ic-kamuoyunu-bile-ikna-edebilmis-degil-1103935177.html
‘Trump kendi iç kamuoyunu bile ikna edebilmiş değil’
‘Trump kendi iç kamuoyunu bile ikna edebilmiş değil’
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu, ABD ve İsrail’in İran saldırısı oldu. 02.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-02T13:55+0300
2026-03-02T13:55+0300
yeri̇ ve zamani
radyo sputnik
radyo
radyo
güçlü özgan
bernie sanders
hakan fidan
pentagon
i̇srail
i̇ran
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098660362_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_b51ca9d71cb9608b17ba3bf6a5bc74c6.jpg
İsrail'in ABD desteğiyle İran'a yönelik başlattığı saldırılarda üçüncü güne girildi. Karşılıklı saldırılar devam ediyor. Konuyu Yeri ve Zamanı programında değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, Trump’ın kendi iç kamuoyunu bile İran saldırısı konusunda ikna edemediğini vurguladı.Özgan, şöyle anlattı:
i̇srail
i̇ran
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098660362_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_eed604f3f3bb4644e08ade5eb2642162.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
radyo sputnik, radyo, radyo, güçlü özgan, bernie sanders, hakan fidan, pentagon, i̇srail, i̇ran, abd
radyo sputnik, radyo, radyo, güçlü özgan, bernie sanders, hakan fidan, pentagon, i̇srail, i̇ran, abd

‘Trump kendi iç kamuoyunu bile ikna edebilmiş değil’

13:55 02.03.2026
yeri ve zamanı
yeri ve zamanı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2026
Abone ol
- Sputnik Türkiye
Güçlü Özgan
Tüm yazılar
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu, ABD ve İsrail’in İran saldırısı oldu.
İsrail'in ABD desteğiyle İran'a yönelik başlattığı saldırılarda üçüncü güne girildi. Karşılıklı saldırılar devam ediyor.
Konuyu Yeri ve Zamanı programında değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, Trump’ın kendi iç kamuoyunu bile İran saldırısı konusunda ikna edemediğini vurguladı.
Özgan, şöyle anlattı:
“Trump kendi iç kamuoyunu bile İran’ı neden hedef aldıkları konusunda ikna edebilmiş değil. Çok sayıda açıklama yapılıyor ama İran Dışişleri Bakanı’nın açıklamaları önemliydi. “Komşularımızdan bazıları bize kızgın. Keşke bölgede yaşananların bizim suçumuz olmadığını anlasalar” ifadelerini kullandı. Türkiye ise bu konuda daha dengeli bir politika izlemeye çalışıyor. Pratikte de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yaptığı açıklamalar oldukça önemliydi. Arabuluculuğa hazır olunduğu açıklamasını yaptı. Türkiye arabuluculuğa yönelik politikalarına devam ediyor. Peki bu çatışmalar nereye kadar devam edecek? Trump, dört hafta kadar sürebileceğini söyledi. Kendi iç kamuoyunu da buna ikna etmeye çalışıyor. Üç Amerikan askerinin ölmesiyle ilgili “Yeni kayıplar da yaşayabiliriz” dedi. Trump’ın İsrail tarafından kışkırtıldığına dair de iddialar gündemde. Bernie Sanders, “Haziran ayında İran’ın tüm nükleer tesisleri yok edildi diyen başkan mı bunları yapıyor, bir yalan daha” diye bir eleştiride bulundu. Trump, İran’ın Birleşik Devletler’e saldırı altında olduğunu söylemişti. Pentagon ise böyle bir durum olmadığını söylüyor. Ciddi bir görüş ayrılığı ve uyumsuzlukları var.”
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала