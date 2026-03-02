https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/trump-kendi-ic-kamuoyunu-bile-ikna-edebilmis-degil-1103935177.html
‘Trump kendi iç kamuoyunu bile ikna edebilmiş değil’
‘Trump kendi iç kamuoyunu bile ikna edebilmiş değil’
Gazeteci Güçlü Özgan'ın, Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu, ABD ve İsrail'in İran saldırısı oldu. 02.03.2026
İsrail'in ABD desteğiyle İran'a yönelik başlattığı saldırılarda üçüncü güne girildi. Karşılıklı saldırılar devam ediyor. Konuyu Yeri ve Zamanı programında değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, Trump’ın kendi iç kamuoyunu bile İran saldırısı konusunda ikna edemediğini vurguladı.Özgan, şöyle anlattı:
“Trump kendi iç kamuoyunu bile İran’ı neden hedef aldıkları konusunda ikna edebilmiş değil. Çok sayıda açıklama yapılıyor ama İran Dışişleri Bakanı’nın açıklamaları önemliydi. “Komşularımızdan bazıları bize kızgın. Keşke bölgede yaşananların bizim suçumuz olmadığını anlasalar” ifadelerini kullandı. Türkiye ise bu konuda daha dengeli bir politika izlemeye çalışıyor. Pratikte de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yaptığı açıklamalar oldukça önemliydi. Arabuluculuğa hazır olunduğu açıklamasını yaptı. Türkiye arabuluculuğa yönelik politikalarına devam ediyor. Peki bu çatışmalar nereye kadar devam edecek? Trump, dört hafta kadar sürebileceğini söyledi. Kendi iç kamuoyunu da buna ikna etmeye çalışıyor. Üç Amerikan askerinin ölmesiyle ilgili “Yeni kayıplar da yaşayabiliriz” dedi. Trump’ın İsrail tarafından kışkırtıldığına dair de iddialar gündemde. Bernie Sanders, “Haziran ayında İran’ın tüm nükleer tesisleri yok edildi diyen başkan mı bunları yapıyor, bir yalan daha” diye bir eleştiride bulundu. Trump, İran’ın Birleşik Devletler’e saldırı altında olduğunu söylemişti. Pentagon ise böyle bir durum olmadığını söylüyor. Ciddi bir görüş ayrılığı ve uyumsuzlukları var.”