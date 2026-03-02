https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/tolga-sakman-hurmuzun-kapatilmasi-ulkelerin-varligini-tehdit-ediyor-1103938342.html
Tolga Sakman: Hürmüz’ün kapatılması ülkelerin varlığını tehdit ediyor
Tolga Sakman: Hürmüz’ün kapatılması ülkelerin varlığını tehdit ediyor
Okan Aslan'la Gün Ortası programına konuk olan Diplomatik İlişkiler ve Politik Araştırmalar Merkezi (DİPAM) Başkanı Tolga Sakman, ABD'nin İran saldırılarının...
Bir süredir İran’a dönük saldırı sinyali veren ABD, 28 Şubat günü başlattığı saldırılarını sürdürüyor. ABD-İsrail ortak saldırısına karşılık veren İran, Körfez ülkelerindeki ABD konsolosluklarını vuruyor. İran dini lideri Ayetullah Hamaney’in öldüğü doğrulanırken son olarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisinin vurulduğu açıklandı. Uluslararası ticarette kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın işlevsiz hale gelmesi bölge ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeyi etkiliyor.DİPAM Başkanı Tolga Sakman, bölgedeki gelişmeleri ve Hürmüz’ün kapatılmasının yansımalarını Gün Ortası’nda değerlendirdi. Sakman şunları söyledi:‘Hürmüz Boğazı’nın haklarının yarısı Umman’ın’‘Hem ekonomik hem toplumsal sıkıntı mevcut’Körfez ülkelerinin güvenli olduğu algısının yıkılmasına da işaret eden Sakman, şöyle konuştu:
Bir süredir İran’a dönük saldırı sinyali veren ABD, 28 Şubat günü başlattığı saldırılarını sürdürüyor. ABD-İsrail ortak saldırısına karşılık veren İran, Körfez ülkelerindeki ABD konsolosluklarını vuruyor. İran dini lideri Ayetullah Hamaney’in öldüğü doğrulanırken son olarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisinin vurulduğu açıklandı. Uluslararası ticarette kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın işlevsiz hale gelmesi bölge ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeyi etkiliyor.
DİPAM Başkanı Tolga Sakman, bölgedeki gelişmeleri ve Hürmüz’ün kapatılmasının yansımalarını Gün Ortası’nda değerlendirdi. Sakman şunları söyledi:
‘Hürmüz Boğazı’nın haklarının yarısı Umman’ın’
“İran resmi olarak Hürmüz’ü kapatmadı. Ancak Devrim Muhafızları Komutanlığı, Hürmüz’deki gemileri engelleyeceklerini söyleyerek boğazı bir yandan kapatmış da oldu. Hürmüz Boğazı’nın yarısı İran’ınsa diğer yarısı Umman’ın aslında. Umman, ‘Hürmüz’ü kapatamazsınız’ demedi. Şu anda oradan hiçbir petrol tankeri geçmek istemeyecek.”
‘Hem ekonomik hem toplumsal sıkıntı mevcut’
Körfez ülkelerinin güvenli olduğu algısının yıkılmasına da işaret eden Sakman, şöyle konuştu:
“Buranın kapanması Körfez’deki devletlerin tamamını ekonomik olarak etkiliyor. Suudi Arabistan’ın enerji ihracının büyük çoğunluğu Hürmüz’den geçiyor. Buranın kapanması bölge ülkelerine ekonomik zarar verecek. Bu zarar ülkelerin varlığını da tehdit ediyor. Dubai ve Katar bölgenin önemli ticaret merkezleri aynı zamanda. İran’a yatırım yapamayan firmalar dahi oradaki şirketler üzerinden yatırım yapıyorlardı. Ekonominin zarar görecek olması ve güvenliğin problemli hale gelmiş olması oradaki şirketlerin de çıkmasına sebep olacak. Dubai dünyanın en güvenli şehirlerinden biri olarak bilinirdi ancak son gelişmelerle birlikte bu da değişti. Bu da toplumsal olarak ikinci bir sıkıntı yaratıyor. Körkez’deki bu güvensizlik hali ve Hürmüz’ün kapatılması içerde katmerli bir sıkıntı yaratıyor.”