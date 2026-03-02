Tolga Sakman: Hürmüz’ün kapatılması ülkelerin varlığını tehdit ediyor

“Buranın kapanması Körfez’deki devletlerin tamamını ekonomik olarak etkiliyor. Suudi Arabistan’ın enerji ihracının büyük çoğunluğu Hürmüz’den geçiyor. Buranın kapanması bölge ülkelerine ekonomik zarar verecek. Bu zarar ülkelerin varlığını da tehdit ediyor. Dubai ve Katar bölgenin önemli ticaret merkezleri aynı zamanda. İran’a yatırım yapamayan firmalar dahi oradaki şirketler üzerinden yatırım yapıyorlardı. Ekonominin zarar görecek olması ve güvenliğin problemli hale gelmiş olması oradaki şirketlerin de çıkmasına sebep olacak. Dubai dünyanın en güvenli şehirlerinden biri olarak bilinirdi ancak son gelişmelerle birlikte bu da değişti. Bu da toplumsal olarak ikinci bir sıkıntı yaratıyor. Körkez’deki bu güvensizlik hali ve Hürmüz’ün kapatılması içerde katmerli bir sıkıntı yaratıyor.”