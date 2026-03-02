Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemin nabzını tutuyoruz.Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini Gün Ortası’nda konuşuyoruz.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/tolga-sakman-hurmuzun-kapatilmasi-ulkelerin-varligini-tehdit-ediyor-1103938342.html
Tolga Sakman: Hürmüz’ün kapatılması ülkelerin varlığını tehdit ediyor
Tolga Sakman: Hürmüz’ün kapatılması ülkelerin varlığını tehdit ediyor
Sputnik Türkiye
Okan Aslan’la Gün Ortası programına konuk olan Diplomatik İlişkiler ve Politik Araştırmalar Merkezi (DİPAM) Başkanı Tolga Sakman, ABD’nin İran saldırılarının... 02.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-02T14:35+0300
2026-03-02T14:35+0300
okan aslan i̇le gün ortasi
radyo sputnik
radyo
radyo
tolga sakman
hürmüz boğazı
i̇ran
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1f/1098275419_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_dbb6c04222017378bb91089b9ab1c5df.jpg
Bir süredir İran’a dönük saldırı sinyali veren ABD, 28 Şubat günü başlattığı saldırılarını sürdürüyor. ABD-İsrail ortak saldırısına karşılık veren İran, Körfez ülkelerindeki ABD konsolosluklarını vuruyor. İran dini lideri Ayetullah Hamaney’in öldüğü doğrulanırken son olarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisinin vurulduğu açıklandı. Uluslararası ticarette kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın işlevsiz hale gelmesi bölge ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeyi etkiliyor.DİPAM Başkanı Tolga Sakman, bölgedeki gelişmeleri ve Hürmüz’ün kapatılmasının yansımalarını Gün Ortası’nda değerlendirdi. Sakman şunları söyledi:‘Hürmüz Boğazı’nın haklarının yarısı Umman’ın’‘Hem ekonomik hem toplumsal sıkıntı mevcut’Körfez ülkelerinin güvenli olduğu algısının yıkılmasına da işaret eden Sakman, şöyle konuştu:
hürmüz boğazı
i̇ran
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1f/1098275419_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_4950b974140c51583116bee8800ecc41.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
radyo sputnik, radyo, radyo, tolga sakman, hürmüz boğazı, i̇ran, abd
radyo sputnik, radyo, radyo, tolga sakman, hürmüz boğazı, i̇ran, abd

Tolga Sakman: Hürmüz’ün kapatılması ülkelerin varlığını tehdit ediyor

14:35 02.03.2026
Temmuz ayı doğum yardımı ödemeleri bugün yatıyor mu?
Temmuz ayı doğum yardımı ödemeleri bugün yatıyor mu? - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2026
Abone ol
- Sputnik Türkiye
Okan Aslan
Tüm yazılar
Okan Aslan’la Gün Ortası programına konuk olan Diplomatik İlişkiler ve Politik Araştırmalar Merkezi (DİPAM) Başkanı Tolga Sakman, ABD’nin İran saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı’ndaki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bir süredir İran’a dönük saldırı sinyali veren ABD, 28 Şubat günü başlattığı saldırılarını sürdürüyor. ABD-İsrail ortak saldırısına karşılık veren İran, Körfez ülkelerindeki ABD konsolosluklarını vuruyor. İran dini lideri Ayetullah Hamaney’in öldüğü doğrulanırken son olarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisinin vurulduğu açıklandı. Uluslararası ticarette kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın işlevsiz hale gelmesi bölge ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeyi etkiliyor.
DİPAM Başkanı Tolga Sakman, bölgedeki gelişmeleri ve Hürmüz’ün kapatılmasının yansımalarını Gün Ortası’nda değerlendirdi. Sakman şunları söyledi:

‘Hürmüz Boğazı’nın haklarının yarısı Umman’ın’

“İran resmi olarak Hürmüz’ü kapatmadı. Ancak Devrim Muhafızları Komutanlığı, Hürmüz’deki gemileri engelleyeceklerini söyleyerek boğazı bir yandan kapatmış da oldu. Hürmüz Boğazı’nın yarısı İran’ınsa diğer yarısı Umman’ın aslında. Umman, ‘Hürmüz’ü kapatamazsınız’ demedi. Şu anda oradan hiçbir petrol tankeri geçmek istemeyecek.”

‘Hem ekonomik hem toplumsal sıkıntı mevcut’

Körfez ülkelerinin güvenli olduğu algısının yıkılmasına da işaret eden Sakman, şöyle konuştu:
“Buranın kapanması Körfez’deki devletlerin tamamını ekonomik olarak etkiliyor. Suudi Arabistan’ın enerji ihracının büyük çoğunluğu Hürmüz’den geçiyor. Buranın kapanması bölge ülkelerine ekonomik zarar verecek. Bu zarar ülkelerin varlığını da tehdit ediyor. Dubai ve Katar bölgenin önemli ticaret merkezleri aynı zamanda. İran’a yatırım yapamayan firmalar dahi oradaki şirketler üzerinden yatırım yapıyorlardı. Ekonominin zarar görecek olması ve güvenliğin problemli hale gelmiş olması oradaki şirketlerin de çıkmasına sebep olacak. Dubai dünyanın en güvenli şehirlerinden biri olarak bilinirdi ancak son gelişmelerle birlikte bu da değişti. Bu da toplumsal olarak ikinci bir sıkıntı yaratıyor. Körkez’deki bu güvensizlik hali ve Hürmüz’ün kapatılması içerde katmerli bir sıkıntı yaratıyor.”
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала