Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Çatışmalar,Sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler,gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar.Hepsi Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi programında.Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi, her Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günü saat 19.00’da Radyo Sputnik’te.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/mehmet-yalcin-yilmaz-diplomasi-surerken-irana-saldiri-mesruiyet-uretmez-1103947993.html
Mehmet Yalçın Yılmaz: Diplomasi sürerken İran’a saldırı meşruiyet üretmez
Mehmet Yalçın Yılmaz: Diplomasi sürerken İran’a saldırı meşruiyet üretmez
Sputnik Türkiye
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Star Gazetesi Yazarı Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz, Gazeteci Ceyhun Bozkurt'un hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi... 02.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-02T20:47+0300
2026-03-02T20:47+0300
ceyhun bozkurt'la bölgeni̇n kalbi̇
türkiye
haberler
irak
i̇ran
radyo
radyo sputnik
radyo
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099563785_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_c7b324ae88ac6285144191881ce78eed.jpg
Akademisyen Mehmet Yalçın Yılmaz, İran’a yönelik son saldırıları değerlendirirken müzakere süreçleri devam ederken yapılan askeri müdahalelerin kabul edilemez olduğunu söyledi. Yılmaz, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail baskısı altında kaldığını savunarak, Türkiye’nin ilkesel duruşunun “müdahale yerine diplomasi” olduğunu vurguladı.Yılmaz, İran’a yönelik saldırının nasıl okunması gerektiğini ve Türkiye’nin bu süreçteki pozisyonunu değerlendirdi. Diplomatik temaslar sürerken askeri müdahaleye başvurulmasının uluslararası kamuoyunda meşruiyet üretmeyeceğini belirten Yılmaz, özellikle sivil kayıplara dikkat çekti.
irak
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099563785_400:0:1600:900_1920x0_80_0_0_5aafcce5cfa114601dd3c3fffbb8b44e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, haberler, irak, i̇ran, radyo, radyo sputnik, radyo
türkiye, haberler, irak, i̇ran, radyo, radyo sputnik, radyo

Mehmet Yalçın Yılmaz: Diplomasi sürerken İran’a saldırı meşruiyet üretmez

20:47 02.03.2026
© Ceyhun BozkurtCeyhun Bozkurt
Ceyhun Bozkurt - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2026
© Ceyhun Bozkurt
Abone ol
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Star Gazetesi Yazarı Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz, Gazeteci Ceyhun Bozkurt'un hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programının konuğu oldu.
Akademisyen Mehmet Yalçın Yılmaz, İran’a yönelik son saldırıları değerlendirirken müzakere süreçleri devam ederken yapılan askeri müdahalelerin kabul edilemez olduğunu söyledi. Yılmaz, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail baskısı altında kaldığını savunarak, Türkiye’nin ilkesel duruşunun “müdahale yerine diplomasi” olduğunu vurguladı.
Yılmaz, İran’a yönelik saldırının nasıl okunması gerektiğini ve Türkiye’nin bu süreçteki pozisyonunu değerlendirdi. Diplomatik temaslar sürerken askeri müdahaleye başvurulmasının uluslararası kamuoyunda meşruiyet üretmeyeceğini belirten Yılmaz, özellikle sivil kayıplara dikkat çekti.
İran'a saldırıyı nasıl okumamız lazım ve bizim ilkeli duruşumuz ne olmalı? Şimdi tabi diplomasının rafa kalktığı bir süreci görüyoruz biz. Bir kere müzakere sürerken, geçtiğimiz yılda saldırı olmuştu biliyorsun. 12 gün sürecinde İran'a saldırılar yapılmıştı. Şimdi benzer bir durumla karşı karşıyayız. İran bir şekilde masada ve masada olmanın gerektirdiği koşulları da, şartları da dikkatle takip ediyor. Ve umman Cenevra süreçlerinde biliyorsun elinden geleni de yaptı İran. Tabi tabi tabi. Zaten atom enerjisi konumunun başkanı Muhammed Paradey'in açıklamalarıyla söz konusu. Ve İran uranyum zenginleştirmede ne boyutta olduğunu ve bunların hangi amaçlarla kullanacağını da ifade eden çıkışlar yaptı. Şimdi böyle bir atmosferde, böyle bir durumda İran'a müdahale yapmak ve sivil ölümlerine sebep olmak bir meşruiyet üretmez dedim ve bu asla kabul edilemez vurgusu yaptım. Dolayısıyla İran'a yapılan müdahaleyi çeşitli gerekçelerle, dünya kamuoyu ikna edecek argümanlar üretmek ABD nezdinde mümkün ancak bu insanların asla kabul edeceği bir müdahale biçimi olamaz. Şimdi bir, Trump tiyatro mu oynadı yoksa Trump İsrail'e yenildi mi? Evet ikinci seçenek öne çıkıyor.Biliyorsun yaklaşık 7 kez görüştüm Netanyahu Trump'la ve bu görüşmelerin hepsinde gündemdeki meselesi, dosyası İran'a bir müdahale süreciydi. Bununla ilgili Trump'ın diplomasiyi tercih etmesini biz destekledik ve takdir ettik biliyorsun. Önceki görüşmelerimizde ancak bir baskı altında kaldığını ve İran'a müdahale etmek zorunda olduğunu adeta gözlerimizle gördük.Bu süreçlerde iç Amerikan siyasi dengeleri yabana atılamaz. Hepsi dosyası yabana atılamaz. Böyle bir atmosferde İran'a müdahale etmek tabii başkan Trump'ın Amerikan siyasetindeki durumu ve pozisyonunu da bence zorlaştıracak. Burada tabii kırılgan alanları gözlemleyeceğiz. Türkiye için doğrudan meselenin boyutu Irak'ta. Rahatsız edici boyuttan anlaşılacak. Evet Irak'a da yansıyacak muhtemelen. Irak'ta sahada yaşanabilecek gerilim, istikrarsızlaşma adımları ister istemez Türkiye'nin hareket ve manavya kabiliyetinin çerçevesinde çözüm arayışlarından biri olarak karşımıza çıkabilir. Tabii diplomatik süreci de Ankara yine yeniden barış masasını kurmak ve çatışmayı durdurmak için bir çaba sarf ediyor. Burada tabii bölge aktörlerinin aldığı pozisyonlar ve taraflar ortada. Türkiye'nin burada sağlıklı bir şekilde yaptığı açıklamalar aslında ara buluculuk rolünde tek alternatif olarak yeniden karşımıza çıkaracaktır.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала