https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/mehmet-perincek-yanit-veren-iran-saldirgan-taraf-amerika-birlesik-devletleri-ve-israil-1103941636.html

Mehmet Perinçek: Yanıt veren İran; saldırgan taraf Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail

Mehmet Perinçek: Yanıt veren İran; saldırgan taraf Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail

Sputnik Türkiye

Siyaset bilimci ve tarihçi Doç. Dr. Mehmet Perinçek, Gündem Özel programında Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz’ın konuğu oldu. 02.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-02T16:21+0300

2026-03-02T16:21+0300

2026-03-02T16:21+0300

radyo sputnik

radyo

radyo

fethi yılmaz

mehmet perinçek

abd

i̇srail

i̇ran

amerika

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/01/1103908140_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_adaf0c5a6aff7cc165de20f71ee8d3fd.jpg

Siyaset bilimci ve tarihçi Doç. Dr. Mehmet Perinçek, ABD-İsrail-İran çatışmasını değerlendirdi. ABD’de “kaygı” ve “geri çekilme” sinyallerinin güçlendiğini belirterek, çatışmanın askeri ve siyasi maliyetinin Washington’u sıkıştırdığını söyledi. Perinçek, Körfez’deki Amerikan üsleri, petrol fiyatları ve Türkiye’nin savunma politikası başlıklarında da dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.Doç. Dr. Mehmet Perinçek, ABD’nin çatışmanın seyri karşısında daha ilk günlerde pozisyon değiştirdiğini söyleyerek, şunları söyledi: 'Amerikan ve İsrail hedeflerinin zarar gördüğü bir süreç başladı'ABD’nin süreçten “sıyrılma” arayışında olabileceğini ileri süren Perinçek, şöyle konuştu: İran içinde beklenen toplumsal kırılmanın oluşmadığını savunan Perinçek, şunları söyledi: 'Savaşın üçüncü gününde kriz sinyalleri geliyor'Savaşın iç politik maliyetinin Trump’ı da zora sokacağını söyleyen Perinçek, şunları aktardı:Körfez ülkelerinin “misilleme” açıklamalarına da değinen Perinçek, şöyle konuştu: 'İran bütün kozlarını tek seferde kullanmıyor'Körfez’deki güvenlik mimarisinin sorgulanmaya başladığını belirten Perinçek, sözlerine şu şekilde devam etti: Türkiye’nin savunma tercihleri ve F-35/Patriot tartışmasına dair Perinçek, iki boyutlu bir değerlendirme yaparak sözlerine şöyle devam etti:

i̇srail

i̇ran

amerika

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Fethi Yılmaz https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg

Fethi Yılmaz https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Fethi Yılmaz https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg

radyo sputnik, radyo, radyo, fethi yılmaz, mehmet perinçek, abd, i̇srail, i̇ran, amerika, abd, f-35