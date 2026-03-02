İslam Özkan: Rusya karşısında gerileyen ABD, daha da saldırganlaşıyor

İran İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Ali Hamani'nin hayatını kaybetmesinin ardından tabi belli bir psikolojik yıpranma ya çöküş olsa da İran hızlığı toparlandı. Fakat bu toparlanma hadisesinin medyaya net bir şekilde aktarılmadığını gördük. Elbette bize gösterilenle bize anlatılanlar şey arasında fark var. Fakat bunu kısmen doğal olduğunu söylemek lazım. İnsan zihninin dahil olduğu her şeyde mutlaka bir yorum, bir bakış açısı, bir perspektif vardır. İnsan beyni, insan zihni tabular arası değil. Belli bir noktadan bakıyor, belli bir perspektiften bakıyor. Dolayısıyla olayları kendince değerlendiriyor. Ama tabi ki Batılı basının bizi psikolojik olarak yani özellikle Batılı medyanın sosyal medya üzerinden onun da etkisiyle bizim üzerimizde şöyle bir etki yaratması mümkün. Sıradan vatandaşta bunu sosyal medyada da görüyoruz. Mesela ben aslında artık havanın değiştiğini ve İran'ın giderek daha avantajlı hale geldiğine dair sizin de o demin bahsettiğiniz Iraklı analistin paylaşımlarını yaptığımda falan müthiş bir şokla bazılarının karşılaştığını gördüm sosyal medyada özellikle. Ama İran'ın tıpkı Haziran Savaşı'nda olduğu gibi 12 günlük savaşta olduğu gibi hızla toparlandığı hatta bu kez çok daha hızlı bir şekilde toparlandığı ve çok etkili yanıtlar ve misillemelerde bulunduğu da doğru. İran tıpkı Saddam gibi, tıpkı Suriye gibi, Eşref Esad gibi, tıpkı diğer Arap ülkeleri gibi kişi diktatör yani diktatör Ortadoğu ülkeleri gibi hızla çökecek gibi bir algı var. Tabi bunun böyle olmadığını yakından takip edenler ya da İran'ı iyi bilenler, bölge dillerine hakim olan oradaki olayları bölge kaynaklarıyla beraber karşılaştırarak yani küresel medya ile bölge kaynaklarını karşılaştırarak takip edenler biliyorlar da az çok. Çünkü İran bir kişisel diktatörlüğe dayalı yani otoriter bir yönetim olabilir ama Çin'de de bir otoriterlik var fakat bu kurumsal bir otoriterlik. Bunu Trump'ın konuşmalarının satır aralarından çıkarmak mümkün. Alenen yani ayaklanmaya da çağırdı. Biz vururuz üst kademeyi yok ederiz. Zaten rejimin sembolü olan Ayatollah Hamene'ye ortadan kaldırıldığında büyük ölçüde zaten psikolojik bir yıkım ve çöküş yaşanacaktır. Devrim muhafızlar komutanın kademesini de ortadan kaldırırız. Dolayısıyla müthiş bir kaos ve kimden emir alacağını bilmeyen, kiminle istişare edeceğini bilmeyen bir kaotik bir ortam ortaya çıkar. Ordu birbirine girer. Bir taraftan da bundan cesaret alan İran halkı da ayaklanır. Muhalifler de ayaklanır. Dolayısıyla rejim çok kısa bir sürede birkaç hafta içerisinde çöker. Bu aslında büyük ölçüde oryentalist, İran'ı bilmeyen, İran'la ilgili şeylerini kafasında oluşturmuş olduğu izlenimlerin büyük ölçüde diğer diktatörlüklerle ya da Suriye, Irak, Libya örnekleriyle büyük ölçüde özdeşleştirilmiş ve burayı iyi tanımayan insanlardan enformasyon almışlar. Eğer böyle olursa ABD'nin 7 yıkımdan sonra özellikle Lübnan'da Hezbollah, daha sonra Esad’ın düşürülmesi, Hamas'ın askeri gücünün ciddi anlamda yok edilmesi önemli bir bölümünün diyelim. Yok edilmesi sonrası bölgede oluşturduğu, yeni bir düzen oluşturuyoruz algısı tamamen ortadan kalkacak. Artık direniş ekseni dediğimiz eksen, İran ve müttefikleri çok daha büyük bir özgüvenle yeniden bölgeye dönüş yapacaklar. Evet, sınırlar değişmeyecek belki, rejimler birdenbire yıkılmayacak ama bunun uzun vadedeki karşılığı ABD için çok büyük bir yıkım olacak. Zaten benim tezim hep şöyle. Eğer bir güç sürekli ulusal hukuku, meşruiyeti, kuralları ve kanunları bir kenara bırakıp saldırıyorsa ve sürekli kriz üretiyorsa aslında zor durumda demektir. Çin ve Rusya karşısında gerileyen bir Amerika var ve saldırganlığı 7 Ekim'den beri bu yana saldırganlığı da bu yüzden devam ediyor. Daha önce de vardı ve bu yeni krizler üreterek eski krizlerini atlatmaya çalışıyor. Halbuki bu krizlerini daha da büyütecek. Bir iki noktada mevzi başarı elde etmesi onu kendine özgüvenli hale getirmiş olabilir. Ama eğer bu kez çuvallarlarsa ABD'nin Çin ve Rusya karşısındaki geri düşüşü çok daha hızlanacaktır. Ve Çin'i kuşatma projesidir veya vesaire diğer projeler çok ciddi anlamda aksayacak demektir.