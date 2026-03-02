https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/dogal-hayati-koruma-vakfinin-karbon-azaltmak-icin-adil-gecis-finansmani-onerisi-1103945462.html

Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın karbon azaltmak için adil geçiş finansmanı önerisi

Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın karbon azaltmak için adil geçiş finansmanı önerisi

Gazeteci Serhat Ayan'ın Radyo Sputnik'te hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konuğu Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları... 02.03.2026

Doğal Hayatı Koruma Vakfı, Uluslararası Çalışma Örgütü desteğiyle ve Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği danışmanlığında yürüttüğü “Adil Geçişin Finansmanının Güçlendirilmesi” projesi kapsamında hazırlanan “Türkiye için Adil Geçiş Finansmanı Mekanizması Önerisi” başlıklı raporun bulgularını açıkladı. Rapor; Türkiye’de merkezi bütçe, karbon fiyatlandırması kaynaklı gelirler ve uluslararası iklim finansmanını bir araya getiren Ulusal Adil Geçiş Fonu’nun kurulmasını öneriyor.Türkiye’nin enerji, sanayi ve ulaşım sektörleri toplam emisyonların yüzde 70’ten fazlasını oluştururken, enerji üretiminde fosil yakıt bağımlılığı ve sanayide yüksek karbon yoğunluğu dönüşüm sürecini kritik hâle getiriyor. Düşük karbonlu üretime geçiş, enerji arz güvenliği, istihdamın yeniden yapılandırılması ve bölgesel kalkınma politikalarıyla yakından ilişkili olduğu için dönüşümün hem elektrik sektörünü hem de karbon yoğun sanayi sektörlerini kapsaması büyük önem taşıyor. Bu çalışma da, dünya deneyimlerinden hareketle Türkiye için sosyal, ekonomik ve çevresel dönüşümü aynı çatı altında finanse eden, ulusal sahiplenmeye dayalı, çok paydaşlı, şeffaf ve performans odaklı bir Ulusal Adil Geçiş Finansmanı mimarisinin kurulmasının artık ertelenemez bir politika ihtiyacı olduğunu ortaya koyuyor.Rapor, Türkiye’de adil geçişi yalnızca bir iklim politikası aracı olarak değil, bölgesel kalkınma ile karbon yoğun sektörlerin dönüşümünü birlikte ve yeniden yapılandıran stratejik bir alan olarak ele alan bütüncül bir çerçeve sunmayı amaçlıyor.Karbon yoğun sektörlerde dönüşümün adil, kapsayıcı ve eşitlikçi bir şekilde ilerlemesi için gerekli finansman mekanizmalarının güçlendirilmesine yönelik önerilerin ele alındığı “Adil Geçişin Finansmanının Güçlendirilmesi” projesi, ulusal politikalara katkıda bulunmayı ve ilgili paydaşlar için uygulanabilir bir yol haritası sunmayı hedefliyor.

