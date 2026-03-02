Doç. Dr. Kemal Olçar: Pakistan-Afganistan hattı kırılgan; mesele sadece iki ülke arasındaki gerilim değil

Pakistan ile Afganistan arasında çok uzun zamandır problemler var. Bunlardan bir tanesini terörle mücadele kapsamında değerlendirmek mümkün. Dolayısıyla Afganistan’a ait Taliban güçleri, Pakistan içinde bazı noktalarda terör eylemlerinde bulundular. Bu eylemler sonucunda Pakistan buna cevap verdi. Aslında çok fazla tırmanmadan olay normale döndü. Fakat o bölge kırılgan bir bölge. Sadece geçici bir istikrar sağlamak mümkün gibi görünüyor. Afganistan ile Pakistan arasında yaklaşık 100 yıldır sınır problemi var. Bu problem 1947’de Pakistsan devletinin bağımsızlık ilan etmesiyle ayyuka çıktı. O bölgedeki hat hem ekonomik boyutu olan hat hem Çin gibi büyük bir gücün ekonomik istikrar ve hatta bu koridorlar için kullandığı bir güzergâh. Diğer taraftan Afganistan’ın denize ulaşmak için kullandığı bir etnik stratejik gerilim hattı çok büyütülecek gibi bir sorun olarak görülmüyor. Sınır problemi anlaşmazlıkları etnik grubu ikiye bölmüşse, sınır hudut güvenliği ihlali çok rahat yapılıyor. Diğer taraftan küresel boyutta güçler bu bölgede ekonomik birtakım faydalar elde ediyorsa o da ayrı bir konu. Petrol doğalgaz gibi enerji kaynaklarının aktarımı için kullanılan güzergahlar içerisinde. Son tahlilde Afganistan ile Pakistan arasındaki problem önümüzde yıllara sirayet edecek gibi görülüyor. Pakistan’a bir üstünlük elde edilmesi düşük bir konu. Yakınlaşmayı Afgan yetkililer geri çevirse bile İsrail’in bölgede kurmak istediği altıgenin içerisinde Hindistan’ın yer alması, İsrail’in Afganistan’a da bir katkı sağladığını farkediyoruz. İşin içinde Çin varsa muhtemelen ABD de vardır. Sadece Pakistan-Afganistan çatışmasını okumak doğru değil. Bunun dışında Pasifik noktasında oluşan ittifakın Akdeniz ve Ortadoğu’ya tanışanacak olmasının vermiş olduğu küçük mesaj var. Pakistan-Suudi Arabistan yakınlaşması ya da ittifakı, hemen arkasından Türkiye-Pakistan-Suudi Arabistan üçlü paktı, pakt derken imzalanmış bir şey yok ancak niyet var. Bu bloklaşma çabalarının karşısında Pakistan’a verilecek en güzel cevap, Afganistan üzerinden olurdu.