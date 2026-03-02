https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/belucistan-israilin-kullanabilecegi-abdnin-suistimal-edebilecegi-bir-durumda-1103934342.html

‘Belucistan; İsrail’in kullanabileceği, ABD’nin suistimal edebileceği bir durumda’

‘Belucistan; İsrail’in kullanabileceği, ABD’nin suistimal edebileceği bir durumda’

Sputnik Türkiye

Prof. Dr. Mehmet Yuva’ya göre Belucistan’daki ayrılıkçı grupların İsrail ile iş birliğine açık olması; İran, Afganistan ve Pakistan’ı ABD-İsrail’in... 02.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-02T13:30+0300

2026-03-02T13:30+0300

2026-03-02T13:30+0300

eksen

radyo sputnik

radyo

radyo

mehmet yuva

abd

işi̇d

afganistan

i̇srail

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/12/1063605477_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_08823ba80482581cd95af3d89dfacfeb.jpg

ABD-İsrail’in İran’a dönük saldırısı üzerinden kurguladığı yeni satranç tahtasında, Afganistan-Pakistan sınır hattından Suriye’nin kuzeyine uzanan çok katmanlı bir vekalet savaşı senaryosu devreye giriyor. Özellikle Beluci ayrılıkçı gruplar üzerinden tırmanan askeri gerilim, İsrail ve ABD’nin bölgedeki stratejik hamleleriyle birleşerek İran ve Türkiye’yi kapsayan geniş bir kuşatma riskini beraberinde getiriyor.Belucistan Ulusal Kurtuluş Ordusu’nun İsrail iş birliğiyle yürüttüğü faaliyetler Güney Asya’da dengeleri sarsarken eş zamanlı olarak Suriye’de IŞİD kartı yeniden sahaya sürülüyor. Pakistan’ın 22 Şubat’ta Afganistan’daki 7 noktayı hedef alarak başlattığı çatışmalar küçük çaplı devam ederken ortaya çıkan ABD-İran savaşı bölgede yeni denklemlerin kurulmasını kaçınılmaz kılıyor.Afganistan-Pakistan özelinde Batı Asya’daki gidişatı gazeteci-yazar Prof. Dr. Mehmet Yuva ile konuştuk.‘Belucistan’da PKK’nın yaşadığı sürece benzer bir süreç yaşandı’İran, Afganistan ve Pakistan’da toprağı bulunan Belucistan’daki ayrılıkçı hareketlerin, İsrail ile ilişki kurmayı hedeflediğini söyleyen Yuva’ya göre bu durum bütün bölgeyi etkileyen önemli gelişmelerden biri:‘Pakistanlı yetkililer de İsrail ile bağa işaret ediyor’Yuva’ya göre Belucistan’daki ayrılıkçı grupların İsrail ile kurduğu bağ, ABD’nin suistimaline de oldukça açık. Yuva, bu bağın İsrail ve ABD tarafından bölgeyi şekillendirmek amacıyla kullanılacağı görüşünde:‘Gelişmelerin merkezinde olan Türkiye, birçok bölgeden kuşatılacak’Yuva’ya göre bölgedeki hemen her gelişmeden etkilenecek olan Türkiye; Doğu Akdeniz, Suriye ve ABD-İsrail’in saldırdığı İran hattı üzerinden kuşatılacak:‘SDG/YPG bölgede yeniden örgütlenecek ve IŞİD ile savaş yaşanacak’Suriye’de yaşanan gelişmele çerçevesinde YPG/SDG’nin yeniden örgütlenerek IŞİD ile yeni bir savaşa gireceğini kaydeden Yuva, Türkiye’nin buna dikkat çekmek yerine Şam yönetimiyle kurduğu ilişkiye dikkat çekiyor:

abd

afganistan

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Ceyda Karan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

Ceyda Karan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Ceyda Karan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

radyo sputnik, radyo, radyo, mehmet yuva, abd, işi̇d, afganistan, i̇srail