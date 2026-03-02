https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/ali-cagatay-ingiltere-kisa-vadede-kazancli-cikabilir-uzun-vadede-hedef-haline-gelebilir-1103926145.html
Ali Çağatay: İngiltere kısa vadede kazançlı çıkabilir, uzun vadede hedef haline gelebilir
Ali Çağatay: İngiltere kısa vadede kazançlı çıkabilir, uzun vadede hedef haline gelebilir
Sputnik Türkiye
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD’nin İran’daki füze depolarını hedef alan operasyonlarında Birleşik Krallık’a ait askeri üslerin kullanılmasına izin... 02.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-02T09:13+0300
2026-03-02T09:13+0300
2026-03-02T09:17+0300
seyi̇r hali̇
radyo sputnik
radyo
radyo
ali çağatay
seyir hali
i̇ran
abd
i̇ngiltere
i̇srail
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098659610_1:0:710:399_1920x0_80_0_0_226eaacb777ae329e3d4671fcfe48bf6.jpg
İngiliz basını, ABD’ye Hint Okyanusu’ndaki Diego Garcia ile RAF Fairford üssünün kullanım izni verildiğini yazdı.Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’teki Seyir Hali programında İngiltere’nin ABD'ye İngiliz üslerini kullanma izni vermesi hakkında konuştu.Çağatay, İngiltere’nin kararına ilişkin şunları söyledi: Çağatay, küresel güvenlik ortamının daha kırılgan hale geldiğini belirterek,
i̇ran
abd
i̇ngiltere
i̇srail
diego garcia
birleşik krallık
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098659610_178:0:710:399_1920x0_80_0_0_326ac370a473f79895dec7595e5c9079.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, ali çağatay, seyir hali, i̇ran, abd, i̇ngiltere, i̇srail, diego garcia, keir starmer, birleşik krallık, haberler
radyo sputnik, radyo, radyo, ali çağatay, seyir hali, i̇ran, abd, i̇ngiltere, i̇srail, diego garcia, keir starmer, birleşik krallık, haberler
Ali Çağatay: İngiltere kısa vadede kazançlı çıkabilir, uzun vadede hedef haline gelebilir
09:13 02.03.2026 (güncellendi: 09:17 02.03.2026)
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD’nin İran’daki füze depolarını hedef alan operasyonlarında Birleşik Krallık’a ait askeri üslerin kullanılmasına izin verdiklerini açıkladı. Starmer, kararın uluslararası hukuka uygun olduğunu savunarak, İngiliz jetlerinin savunma operasyonlarının parçası olarak görev yaptığını belirtti.
İngiliz basını, ABD’ye Hint Okyanusu’ndaki Diego Garcia ile RAF Fairford üssünün kullanım izni verildiğini yazdı.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’teki Seyir Hali programında İngiltere’nin ABD'ye İngiliz üslerini kullanma izni vermesi hakkında konuştu.
Çağatay, İngiltere’nin kararına ilişkin şunları söyledi:
İngiltere bu arada Amerika Birleşik Devletleri’ne kendi üslerini kullanma izni verdi. İngiltere’nin kemikli davrandığını ve birlikte hareket etmeyeceğini düşünüyorduk. Diego Garcia üssünü kullandırmama yönünde bir prensip kararı almıştı. Fakat gördük ki İngiltere bütün üslerini Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’e açtı. Keir Starmer, Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte hareket etmediği takdirde zararlı çıkabileceğini düşündüğü için uzun vadede Washington’la birlikte hareket etmeye karar verdi. Kısa vadede İngiltere karlı çıkabilir. Fakat uzun vadede İngiltere uluslararası terörizmin hedef ülkelerinden biri haline gelebilir.
Bu savaş 3-5 askerin ortadan kaldırılmasıyla bitmez. El-Kaide’yi hatırlayınız; küçük bir yapıdan küresel eylemler çıktı. İran çok daha organize bir yapı ve dünyada terörü tırmandırabilecek kapasiteye sahip.
Çağatay, küresel güvenlik ortamının daha kırılgan hale geldiğini belirterek,
Cumartesi gününden bu yana dünya çok daha tehlikeli ve tekinsiz bir yer haline geldi. İngiltere iki hafta önce bu üssü kullandırmayacağını açıklamıştı. Ancak Amerika’nın harekâtı kafasına koyduğunu görünce yardımcı olmayı tercih etti.