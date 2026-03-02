Ali Çağatay: İngiltere kısa vadede kazançlı çıkabilir, uzun vadede hedef haline gelebilir

İngiltere bu arada Amerika Birleşik Devletleri’ne kendi üslerini kullanma izni verdi. İngiltere’nin kemikli davrandığını ve birlikte hareket etmeyeceğini düşünüyorduk. Diego Garcia üssünü kullandırmama yönünde bir prensip kararı almıştı. Fakat gördük ki İngiltere bütün üslerini Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’e açtı. Keir Starmer, Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte hareket etmediği takdirde zararlı çıkabileceğini düşündüğü için uzun vadede Washington’la birlikte hareket etmeye karar verdi. Kısa vadede İngiltere karlı çıkabilir. Fakat uzun vadede İngiltere uluslararası terörizmin hedef ülkelerinden biri haline gelebilir.

Bu savaş 3-5 askerin ortadan kaldırılmasıyla bitmez. El-Kaide’yi hatırlayınız; küçük bir yapıdan küresel eylemler çıktı. İran çok daha organize bir yapı ve dünyada terörü tırmandırabilecek kapasiteye sahip.