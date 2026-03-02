AFAD duyurdu: Malatya'da korkutan deprem

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/afad-duyurdu-malatyada-korkutan-deprem--1103944612.html
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 17.52'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Battalgazi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 8,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
18:12 02.03.2026 (güncellendi: 19:05 02.03.2026)
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 17.52'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Battalgazi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 8,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.