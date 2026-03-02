Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/afad-duyurdu-malatyada-korkutan-deprem--1103944612.html
AFAD duyurdu: Malatya'da korkutan deprem
AFAD duyurdu: Malatya'da korkutan deprem
Sputnik Türkiye
AFAD, Malatya'da merkez üssü Battalgazi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 02.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-02T18:12+0300
2026-03-02T19:05+0300
son depremler
malatya
battalgazi
afad
deprem
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/02/1102448282_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_43554c2e7d90078ab79e8ffcddba8d49.jpg
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 17.52'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Battalgazi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 8,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
malatya
battalgazi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/02/1102448282_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_18823068f46e69522dfe3731d5031271.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
malatya, battalgazi , afad, deprem
malatya, battalgazi , afad, deprem

AFAD duyurdu: Malatya'da korkutan deprem

18:12 02.03.2026 (güncellendi: 19:05 02.03.2026)
Deprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2026
Abone ol
AFAD, Malatya'da merkez üssü Battalgazi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 17.52'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Battalgazi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 8,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала