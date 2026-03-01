https://anlatilaninotesi.com.tr/20260301/iranin-istanbul-baskonsoloslugunda-bayraklar-yariya-indirildi-1103911484.html
İran'ın İstanbul Başkonsolosluğunda bayraklar yarıya indirildi
İran'ın İstanbul Başkonsolosluğunda bayraklar yarıya indirildi
Sputnik Türkiye
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hayatını kaybettiğinin açıklanmasının ardından Fatih'teki İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'nda bayraklar yarıya... 01.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-01T13:24+0300
2026-03-01T13:24+0300
2026-03-01T13:24+0300
dünya
ortadoğu
ayetullah ali hamaney
i̇ran
amerika birleşik devletleri
i̇srail
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/01/1103910941_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_6345b13d2f0d6522120a111deca5186b.jpg
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in, Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail tarafından yapılan saldırılarda hayatını kaybettiğinin açıklanmasının ardından Fatih'teki İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'nda bayraklar yarıya indirildi.Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail tarafından İran'a yönelik gerçekleştirilen saldırılarda İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hayatını kaybettiğinin açıklanmasının ardından ülke genelinde 40 gün ulusal yas ilan edildi.Bu kapsamda, İstanbul'daki İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'nda da bayraklar yarıya indirildi.
i̇ran
amerika birleşik devletleri
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/01/1103910941_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_c992bb1d83d9317726446cc4890cc69d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, ayetullah ali hamaney, i̇ran, amerika birleşik devletleri, i̇srail
ortadoğu, ayetullah ali hamaney, i̇ran, amerika birleşik devletleri, i̇srail
İran'ın İstanbul Başkonsolosluğunda bayraklar yarıya indirildi
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hayatını kaybettiğinin açıklanmasının ardından Fatih'teki İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'nda bayraklar yarıya indirildi.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in, Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail tarafından yapılan saldırılarda hayatını kaybettiğinin açıklanmasının ardından Fatih'teki İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'nda bayraklar yarıya indirildi.
Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail tarafından İran'a yönelik gerçekleştirilen saldırılarda İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hayatını kaybettiğinin açıklanmasının ardından ülke genelinde 40 gün ulusal yas ilan edildi.
Bu kapsamda, İstanbul'daki İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'nda da bayraklar yarıya indirildi.