İran'ın İstanbul Başkonsolosluğunda bayraklar yarıya indirildi
İran'ın İstanbul Başkonsolosluğunda bayraklar yarıya indirildi
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hayatını kaybettiğinin açıklanmasının ardından Fatih'teki İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'nda bayraklar yarıya... 01.03.2026
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in, Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail tarafından yapılan saldırılarda hayatını kaybettiğinin açıklanmasının ardından Fatih'teki İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'nda bayraklar yarıya indirildi.Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail tarafından İran'a yönelik gerçekleştirilen saldırılarda İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hayatını kaybettiğinin açıklanmasının ardından ülke genelinde 40 gün ulusal yas ilan edildi.Bu kapsamda, İstanbul'daki İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'nda da bayraklar yarıya indirildi.
13:24 01.03.2026
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hayatını kaybettiğinin açıklanmasının ardından Fatih'teki İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'nda bayraklar yarıya indirildi.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in, Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail tarafından yapılan saldırılarda hayatını kaybettiğinin açıklanmasının ardından Fatih'teki İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'nda bayraklar yarıya indirildi.
Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail tarafından İran'a yönelik gerçekleştirilen saldırılarda İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hayatını kaybettiğinin açıklanmasının ardından ülke genelinde 40 gün ulusal yas ilan edildi.

Bu kapsamda, İstanbul'daki İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'nda da bayraklar yarıya indirildi.
© 2026 Sputnik
