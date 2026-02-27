https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/whatsapp-web-coktu-mu-milyonlarca-insan-sorun-yasiyor-1103856457.html
WhatsApp Web çöktü mü? Milyonlarca insan sorun yaşıyor
27.02.2026
Milyonlarca kullanıcı sabah saatlerinden itibaren WhatsApp Web sürümünde erişim sorunu yaşıyor. Erişim sorunu sosyal medyada da gündem oldu. WhatsApp Web çöktü mü?Birçok ülkede sorun yaşanıyorÖzellikle masaüstü tarayıcılar üzerinden WhatsApp Web’e bağlanmaya çalışan kullanıcılar, mesajların gönderilmediğini ve bağlantının sık sık koptuğunu paylaştı. Sorun birçok ülkede yaşanıyor. İlk değerlendirmelere göre sorun, uygulamanın sunucu altyapısında yaşanan geçici bir aksaklıktan kaynaklandı. WhatsApp’ın çatı şirketi olan Meta cephesinden yapılan teknik çalışmaların ardından, hizmetin büyük ölçüde normale dönmeye başladığı ifade ediliyor. Buna rağmen hala bazı bölgelerde erişim probleminin devam ettiği de belirtilmiş. Mobil uygulamada ise çoğu kullanıcıda ciddi bir problem yaşanmadığı belirtiliyor.
11:21 27.02.2026 (güncellendi: 11:24 27.02.2026)
Milyonlarca kullanıcı sabah saatlerinden itibaren WhatsApp Web sürümünde erişim sorunu yaşıyor. Erişim sorunu sosyal medyada da gündem oldu. WhatsApp Web çöktü mü?
