https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/whatsapp-web-coktu-mu-milyonlarca-insan-sorun-yasiyor-1103856457.html

WhatsApp Web çöktü mü? Milyonlarca insan sorun yaşıyor

WhatsApp Web çöktü mü? Milyonlarca insan sorun yaşıyor

Sputnik Türkiye

Milyonlarca kullanıcı sabah saatlerinden bu yana WhatsApp Web'e erişim sorunu yaşıyor. 27.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-27T11:21+0300

2026-02-27T11:21+0300

2026-02-27T11:24+0300

yaşam

whatsapp

meta

erişim sorunu

erişim sıkıntısı

whatsapp çöktü mü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/13/1065935844_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_c4778fc60ba03c14fa8add0db8215c1a.jpg

Milyonlarca kullanıcı sabah saatlerinden itibaren WhatsApp Web sürümünde erişim sorunu yaşıyor. Erişim sorunu sosyal medyada da gündem oldu. WhatsApp Web çöktü mü?Birçok ülkede sorun yaşanıyorÖzellikle masaüstü tarayıcılar üzerinden WhatsApp Web’e bağlanmaya çalışan kullanıcılar, mesajların gönderilmediğini ve bağlantının sık sık koptuğunu paylaştı. Sorun birçok ülkede yaşanıyor. İlk değerlendirmelere göre sorun, uygulamanın sunucu altyapısında yaşanan geçici bir aksaklıktan kaynaklandı. WhatsApp’ın çatı şirketi olan Meta cephesinden yapılan teknik çalışmaların ardından, hizmetin büyük ölçüde normale dönmeye başladığı ifade ediliyor. Buna rağmen hala bazı bölgelerde erişim probleminin devam ettiği de belirtilmiş. Mobil uygulamada ise çoğu kullanıcıda ciddi bir problem yaşanmadığı belirtiliyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

whatsapp çöktü mü, whatsapp erişim sorunu, whatsapp web açılmıyor, whatsapp neden açılmıyor