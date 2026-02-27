Türkiye
WhatsApp Web çöktü mü? Milyonlarca insan sorun yaşıyor
WhatsApp Web çöktü mü? Milyonlarca insan sorun yaşıyor
Milyonlarca kullanıcı sabah saatlerinden bu yana WhatsApp Web'e erişim sorunu yaşıyor.
Milyonlarca kullanıcı sabah saatlerinden itibaren WhatsApp Web sürümünde erişim sorunu yaşıyor. Erişim sorunu sosyal medyada da gündem oldu. WhatsApp Web çöktü mü?Birçok ülkede sorun yaşanıyorÖzellikle masaüstü tarayıcılar üzerinden WhatsApp Web’e bağlanmaya çalışan kullanıcılar, mesajların gönderilmediğini ve bağlantının sık sık koptuğunu paylaştı. Sorun birçok ülkede yaşanıyor. İlk değerlendirmelere göre sorun, uygulamanın sunucu altyapısında yaşanan geçici bir aksaklıktan kaynaklandı. WhatsApp’ın çatı şirketi olan Meta cephesinden yapılan teknik çalışmaların ardından, hizmetin büyük ölçüde normale dönmeye başladığı ifade ediliyor. Buna rağmen hala bazı bölgelerde erişim probleminin devam ettiği de belirtilmiş. Mobil uygulamada ise çoğu kullanıcıda ciddi bir problem yaşanmadığı belirtiliyor.
WhatsApp Web çöktü mü? Milyonlarca insan sorun yaşıyor

11:21 27.02.2026 (güncellendi: 11:24 27.02.2026)
Milyonlarca kullanıcı sabah saatlerinden bu yana WhatsApp Web'e erişim sorunu yaşıyor.
Milyonlarca kullanıcı sabah saatlerinden itibaren WhatsApp Web sürümünde erişim sorunu yaşıyor. Erişim sorunu sosyal medyada da gündem oldu. WhatsApp Web çöktü mü?

Birçok ülkede sorun yaşanıyor

Özellikle masaüstü tarayıcılar üzerinden WhatsApp Web’e bağlanmaya çalışan kullanıcılar, mesajların gönderilmediğini ve bağlantının sık sık koptuğunu paylaştı. Sorun birçok ülkede yaşanıyor. İlk değerlendirmelere göre sorun, uygulamanın sunucu altyapısında yaşanan geçici bir aksaklıktan kaynaklandı. WhatsApp’ın çatı şirketi olan Meta cephesinden yapılan teknik çalışmaların ardından, hizmetin büyük ölçüde normale dönmeye başladığı ifade ediliyor. Buna rağmen hala bazı bölgelerde erişim probleminin devam ettiği de belirtilmiş. Mobil uygulamada ise çoğu kullanıcıda ciddi bir problem yaşanmadığı belirtiliyor.
