https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/uefa-finansal-raporu-acikladi-kulup-gelirleri-30-milyar-euroyu-geciyor-1103854877.html
UEFA finansal raporu açıkladı: Kulüp gelirleri 30 milyar euroyu geçiyor
UEFA finansal raporu açıkladı: Kulüp gelirleri 30 milyar euroyu geçiyor
Sputnik Türkiye
UEFA’nın yayımladığı mali rapora göre Avrupa futbolunun ekonomik hacmi büyümeye devam ediyor. Çalışma, kulüplerin 2024’e ait kesinleşmiş ve 2025 yılına ilişkin... 27.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-27T11:13+0300
2026-02-27T11:13+0300
2026-02-27T11:13+0300
spor
uefa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/09/11/1048998353_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_14a68b0a17f252bbeb317f39a37f7bd8.jpg
UEFA, Avrupa'da futbol kulüpleri gelirlerine dair yeni raporunu açıkladı. Pandemi döneminde gerileyen kulüp gelirleri 2025 yılında hızla yükseldi. UEFA, futbol kulüplerinin gelirleri toplamda 30 milyar euroyu geçiyor. Reklam gelirlerinde yüzde 10'luk bir büyüme yaşanırken bilet gelirlerinde yüzde 16'lık bir büyüme yaşandı. Televizyon gelirlerinde yüzde 5, UEFA gelirleri ise 900 milyon euro arttı.2024 yılında transfer gelirleri 6.2 milyar euro olarak gerçekleşti. Rapora göre 2025'te en yüksek elde eden kulüp 1 milyar 184 milyon euro ile İspanya'dan Real Madrid oldu.Türk kulüplerinde durum nedir?Türk kulüpleri ticari gelirde Avrupa'nın zirvesine yaklaşırken, yayın ve UEFA gelirlerinde büyük liglerin gerisinde kaldı. Galatasaray 280 milyon euro gelirle Avrupa'da 23. sıraya yükseldi.Fenerbahçe'nin toplam geliri 220 milyon euro olurken Beşiktaş'ın geliri ise 150 milyon euro seviyesinde gerçekleşti. Kulüplerin maaş bütçesi 605 milyon euro olurken bu kalemde Süper Lig, Avrupa'da 6. sırada yer aldı.Galatasaray, 178 milyon euro maaş gideriyle en çok maaş ödeyen 25. kulüp konumunda olduğu görüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/konferans-ligi-zaferi-sonrasi-thorsten-fink-tarihi-bir-basari-elde-ettik-suan-kurayi-dort-gozle-1103848994.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/09/11/1048998353_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_426eec64b02efc2794857a90c9ff81b1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
uefa
UEFA finansal raporu açıkladı: Kulüp gelirleri 30 milyar euroyu geçiyor
UEFA’nın yayımladığı mali rapora göre Avrupa futbolunun ekonomik hacmi büyümeye devam ediyor. Çalışma, kulüplerin 2024’e ait kesinleşmiş ve 2025 yılına ilişkin açıklanan finansal verilerinin derlenmesiyle hazırlandı. Buna göre futbol kulüplerinin gelirleri toplamda 30 milyar euroyu geçiyor.
UEFA, Avrupa'da futbol kulüpleri gelirlerine dair yeni raporunu açıkladı. Pandemi döneminde gerileyen kulüp gelirleri 2025 yılında hızla yükseldi. UEFA, futbol kulüplerinin gelirleri toplamda 30 milyar euroyu geçiyor.
Reklam gelirlerinde yüzde 10'luk bir büyüme yaşanırken bilet gelirlerinde yüzde 16'lık bir büyüme yaşandı. Televizyon gelirlerinde yüzde 5, UEFA gelirleri ise 900 milyon euro arttı.
2024 yılında transfer gelirleri 6.2 milyar euro olarak gerçekleşti.
Rapora göre 2025'te en yüksek elde eden kulüp 1 milyar 184 milyon euro ile İspanya'dan Real Madrid oldu.
Türk kulüplerinde durum nedir?
Türk kulüpleri ticari gelirde Avrupa'nın zirvesine yaklaşırken, yayın ve UEFA gelirlerinde büyük liglerin gerisinde kaldı. Galatasaray 280 milyon euro gelirle Avrupa'da 23. sıraya yükseldi.
Fenerbahçe'nin toplam geliri 220 milyon euro olurken Beşiktaş'ın geliri ise 150 milyon euro seviyesinde gerçekleşti.
Kulüplerin maaş bütçesi 605 milyon euro olurken bu kalemde Süper Lig, Avrupa'da 6. sırada yer aldı.
Galatasaray, 178 milyon euro maaş gideriyle en çok maaş ödeyen 25. kulüp konumunda olduğu görüldü.