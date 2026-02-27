SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Bayram ikramiyeleri ne kadar olacak?

“Bayramdan önce bir ikramiye veriliyor. İkramiye yalnızca oransal olarak değişiyor ama bir şekilde veriliyor. Herkesin hesabı artık ekside olduğu için ikramiye yatsa da göremeyebiliyorlar, o kadar küçük bir rakam ki. İlk rakamın 5 bin lira olması konuşuluyor. İlk ikramiye bin lira verilmişti, o zamanın bin lirası şu an bakınca şimdinin 14 bin lirası. Eskiden insanlar ikramiyeyle kurban veya hisse alabiliyordu. İkramiye yarım maaşa bile denk gelmiyor. Yani neticede bayram ikramiyesi için 5 ve 6 bin lira konuşuluyor. Mantıken 5 bin lirada kalacak diye düşünüyorum. Masada birçok konu olduğu için bence şu anda ekstra bir şey olmayacak. Rakam en azından 10 bin lira olsa insanlar Ramazan harcamalarının bir kısmını halledebilir”