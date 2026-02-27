https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/sgk-uzmani-melis-elmen-anlatti-bayram-ikramiyeleri-ne-kadar-olacak-1103876356.html
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Bayram ikramiyeleri ne kadar olacak?
27.02.2026
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala emekli ikramiyesi tutarı gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu.Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, her cuma Radyo Sputnik'te hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında bu hafta, Ramazan Bayramı emekli ikramiyelerinin ne olacağını anlattı.İlk zamanlar ikramiye olarak verilen bin liranın bugünün 14 bin lirası olduğunu vurgulayan Elmen, şöyle konuştu:
17:33 27.02.2026 (güncellendi: 17:38 27.02.2026)
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında bugün, Ramazan Bayramı öncesi emeklilere verilecek bayram ikramiyeleriyle ilgili merak edilenleri anlattı.
Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala emekli ikramiyesi tutarı gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, her cuma Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında bu hafta, Ramazan Bayramı emekli ikramiyelerinin ne olacağını anlattı.
İlk zamanlar ikramiye olarak verilen bin liranın bugünün 14 bin lirası olduğunu vurgulayan Elmen, şöyle konuştu:
“Bayramdan önce bir ikramiye veriliyor. İkramiye yalnızca oransal olarak değişiyor ama bir şekilde veriliyor. Herkesin hesabı artık ekside olduğu için ikramiye yatsa da göremeyebiliyorlar, o kadar küçük bir rakam ki. İlk rakamın 5 bin lira olması konuşuluyor. İlk ikramiye bin lira verilmişti, o zamanın bin lirası şu an bakınca şimdinin 14 bin lirası. Eskiden insanlar ikramiyeyle kurban veya hisse alabiliyordu. İkramiye yarım maaşa bile denk gelmiyor. Yani neticede bayram ikramiyesi için 5 ve 6 bin lira konuşuluyor. Mantıken 5 bin lirada kalacak diye düşünüyorum. Masada birçok konu olduğu için bence şu anda ekstra bir şey olmayacak. Rakam en azından 10 bin lira olsa insanlar Ramazan harcamalarının bir kısmını halledebilir”