Musk'ın 'sürdürülebilir bolluk' iddiası: Her şeyin ücretsiz olduğu bir dünya mı?

Musk’ın ‘sürdürülebilir bolluk’ iddiası: Her şeyin ücretsiz olduğu bir dünya mı?

Elon Musk, gelecekte insanların yalnızca Mars’ta yaşamayacağını, aynı zamanda hiç çalışmak zorunda kalmayacağını savunuyor. ‘Sermayenin sahibi kim olacak?’ sorusu ise en büyük belirsizlik.

Musk bu vizyonu ‘sürdürülebilir bolluk’ olarak adlandırıyor. Son altı ayda bu ifade, Musk’ın şirketlerinin ve söyleminin merkezine yerleşti. Sosyal medya paylaşımları, podcast katılımları ve şirket etkinliklerinde dile getirdiği bu vizyon; robotların ve yapay zekanın insan emeğine duyulan ihtiyacı ortadan kaldırdığı, ‘kıtlık sonrası toplum’ tasavvuruna dayanıyor.Kasım ayında Tesla’nın hissedar toplantısında büyük bir ‘Yapay Zeka ve Robotlarla Sürdürülebilir Bolluk’ pankartının önünde konuşan Musk, ‘Geleceğimiz bu yönde’ dedi.Musk’ın yapay zeka girişimi xAI insanlığın sorunlarının çoğunu, hatta tamamını çözebilecek sistemler üzerinde çalıştığını iddia ediyor.‘İnsanlığı yok edebilir’ uyarılarıyla tezatBu yaklaşım, Musk’ın yaklaşık on yıl önce ‘kontrolsüz yapay zeka insanlığı yok edebilir’ uyarıları yaptığı dönemle keskin bir tezat oluşturuyor. Bugün ise daha belirgin bir ‘teknolojik iyimserlik’ sergiliyor.‘Sermayenin sahibi kim olacak?’Ancak bu tabloya kuşkuyla yaklaşanlar da var. Chicago Booth Üniversitesi öğretim üyesi Alex Imas, insansı robotlar ve yapay zekaya dayalı bir toplumda oluşacak servetin nasıl yeniden dağıtılacağının belirsiz olduğunu vurguluyor. İnsanların gelir için çalışmadığı bir düzende talebin çökeceğini ve toplumun, teknolojiyi kontrol eden şirketlere bağımlı hale geleceğini savunuyor. ‘Sermayenin sahibi kim olacak?’ sorusu, eleştirilerin merkezinde yer alıyor.Marx’ın ‘kolektif zenginliğe dayalı’ düzeniBolluk fikri yeni değil. 19’uncu yüzyılda Karl Marx, kolektif zenginliğe dayalı bir düzen hayal etmişti. 1930’da John Maynard Keynes, teknolojik ilerlemenin haftada 15 saatlik çalışma düzenine yol açabileceğini yazmıştı.Ezra Klein ve Derek Thompson’ın 2025 tarihli ‘Abundance’ (Bolluk) adlı kitabı da büyük ölçekli projelerle ekonomik refahın artırılabileceğini savundu.Musk ise daha iddialı konuşuyor.Aralıkta X platformunda bolluk çağının 12-18 ay içinde çift haneli büyümeyle başlayabileceğini yazdı. Geçen ay Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, milyarlarca robotun insan sayısını aşacağını ve küresel yoksulluğun yapay zeka ile sona erebileceğini öne sürdü.Musk’a yakın isimlerden, XPrize Vakfı’nın kurucusu Peter Diamandis, bu vizyonun ‘Star Trek benzeri’ daha uyumlu bir toplum yaratmayı amaçladığını söylüyor. Musk’ın podcast yayınında herkes için ‘evrensel yüksek gelir’ olacağını, emeklilik için tasarrufun ‘anlamsız’ hale geleceğini dile getirdiği belirtiliyor.‘Buna kim karar verecek?’ABD'nin Vermont eyaletinin bağımsız senatörü Bernie Sanders ise insanların çalışmadığı bir düzende vergilerin nasıl toplanacağını ve sosyal programların nasıl finanse edileceğini soruyor. ‘Bu çekleri kim dağıtacak? Buna kim karar verecek?’ soruları, Musk’ın ‘bolluk’ vizyonunun en kritik sınavı olarak öne çıkıyor.Musk Aralık ayında sloganı ‘sürdürülebilir bolluk’tan, ‘olağanüstü bolluğa’ çevirdiğini duyurdu. Ancak uzmanlara göre, emeğin ve gelirin yerini tamamen robotların aldığı bir dünyanın nasıl işleyeceği sorusu henüz net bir yanıt bulmuş değil.

