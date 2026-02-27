Kartalkaya davası istinafa taşındı: Bakanlık personelleri soruşturmasında gelişme yok

“Kartalkaya faciasının üzerinden tam 398 gün geçti. 36’sı çocuk 78 vatandaşımızın hayatına mal olan o cinayetle ilgili yeni bir gelişme var. 137 kişi de yaralanmıştı. 32 sanığın yargılandığı davada karar İstinaf’a taşındı. Tüm yargılama süreçlerinde yaşanan bir gelişme. Bu listelerde olmamamızın tek bir nedeni var. O da tesadüf. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanıklar 34 çocuğa karşı olası kastla öldürme suçundan 34’er kez ve 44 yetişkinin ölümünden de 44’er kez olası kastla öldürme suçundan hapis cezaları almışlardı. 9 Turizm Bakanlığı yetkilisiyle ilgili soruşturma izni verilmişti. Ekim ayından beri bu 9 isimle ilgili soruşturma iddianameye dönüşmedi. İçişleri ve Çalışma Bakanlıkları yetkilileriyle ilgili olarak da aileler ve hukukçuların soruşturma talepleri var. Bu konuya dair de aradan geçen bunca zamana rağmen hala net bir adım yok. Ama biz inatla sormaya devam edeceğiz. Suçlu veya suçsuz, bakanlık yetkilileriyle ilgili olarak bu soruşturma yürütülmeli.”