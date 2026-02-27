https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/iran-halki-teslimiyet-istendiginin-farkinda-fuzeler-ulusal-gurur-olarak-goruluyor-1103857397.html

‘İran halkı teslimiyet istendiğinin farkında, füzeler ulusal gurur olarak görülüyor’

Gazeteci Çağlar Tekin'e göre ABD baskısı altındaki İran halkı, Washington'un uzlaşı değil teslimiyet istediğinin farkında. Tekin; Batı'nın kentteki... 27.02.2026

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/12/1063605477_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_08823ba80482581cd95af3d89dfacfeb.jpg

Washington’un Tahran’a yönelik on yıllardır sürdürdüğü baskı politikası, stratejik bir dış politika hamlesi olmaktan çıkıp Amerikan diplomasisinin kör bir rutini haline gelmiş durumda. Beyaz Saray koridorlarında ‘uzlaşı’ ambalajıyla servis edilen teslimiyet dayatmaları, İran sokaklarında karşılık bulmadığı gibi, Tahran yönetiminin iç politikadaki meşruiyet zeminlerinden birine dönüşüyor.Rejimin ekonomi yönetimine ve siyasi kısıtlamalarına yönelik toplumsal eleştiriler canlılığını korusa da ABD’nin sistematik çevreleme politikası, İran toplumunun farklı kesimlerini ortak bir savunma hattında birleştiriyor. Bu iklimde İran’ın sahip olduğu balistik füzeler ise halkın gözünde sadece birer silah değil egemenliğin son kalesi olarak da görülüyor. Toplum, yoksulluk ile dış müdahale arasına sıkışmış olsa da; ABD'nin dayattığı kuşatmayı göğüslemeye çalışıyor.ABD’nin baskısı altındaki İran’da yaşanan son gelişmeleri Tahran’dan aktarım yapan gazeteci Çağlar Tekin ile konuştuk.‘İran halkı teslimiyet istendiğinin farkında, füzelere güveniyor’İran halkının ABD ile bir çatışma istemediğini belirterek halkın Washington’un teslimiyet dayatmasının da farkında olduğunu vurgulayan Tekin, Batı ile uzlaşı konusunda da ortak kanaat olduğu görüşünde:‘İran halkı protesto hakkının çalındığını düşünüyor’Tahran’da karşılaştığı tablodan aktarımlar yapan Tekin; politik olarak bilinçli İran halkının, dış müdahaleye karşı bilinçli olduğuna vurgu yaptı. Tekin, bu dış müdahalenin halk üzerinde ‘protesto hakkımız elimizden alındı’ görüşünü hakim kıldığını aktardı:‘Tahran’da yarın savaş çıkacakmış gibi bir ortam yok’Tekin, İran halkının Batı’nın niyetinin farkında olduğunu vurgulayarak Tahran’da bir polis baskısıyla karşılaşmadığına da dikkat çekti. Tekin’e göre Tahran halkındaki tek ümitsizlik maddi sebeplerden kaynaklı:‘Tahran’daki türbanlı oranı Türkiye’den daha düşük’Halktan yaptığı başörtüsü aktarımını da paylaşan Tekin, kentteki türbanlı kadın oranının Türkiye’deki orandan düşük olduğuna dikkat çekti. Tekin’e göre yönetim bu konuda yumuşamak zorunda kaldı:‘Uzlaşıya inanan toplam azalmış’İran halkında önceden görece daha yaygın olan uzlaşı algısının terk edildiğini ifade eden Tekin, insanların bu konudaki netliğine şu sözlerle vurgu yaptı:‘İran’da insanlar ‘füzeler bizim asli unsurumuz’ kanaatini kabullenmiş’Tekin, İran’ın sahip olduğu füzelerin halk nezdinde ciddi bir karşılık bulduğunu aktardı. Tekin’e göre Tahran yönetimi füzelerin sınırlandırılması meselesini kabul ettiği taktirde bir iç kırılmayla karşı karşıya kalacak:‘Tahran’da ortak ulus kimliği güçlü’Türkiye’deki ‘bölünme’ kaygılarının Tahran için geçerli olmadığını belirten Tekin, ülkede ulus kimliği kavramının oturduğunu belirtti. Tekin, yoksullaşma ve oligarşik yapılanmaya karşı halkın dini anlamda görece daha rahat bir ortama eriştiğini aktardı:

2026

