Filistinli Gazeteci Takiya: Gazze Barış Kurulu ‘Trump’çı dünyanın’ inşası

“Soykırım ve savaş durmadı; farklı yöntemlerle devam ediyor. Ama atışların durduğu ve bu ateşkesin taraflarında birçok İslam ülkesi olmasına rağmen hala bu sözleri yerine getiren yok. Soykırımın ardından beklenen şeyler vardı; bu soykırımı işleyenlerin hesap vermesi, onlarla bir barış konseyi yapmak değil, onlara insanlık adına hesap sorma. Gazze’deki insanların yaraları sarılmalı. İki buçuk milyon insan hayatta kalma mücadelesi veriyor. Bu insanlar kendilerini bu yolda destekleyecek bir irade bekliyorlardı. Hala bunu somut bir şekilde görmedik. Çabalar sarf ediliyor ama bu olması gereken şartlarda değil. Bugün Gazze’de soğuktan dolayı çocuklar ölüyorsa, yetersiz beslenmeden dolayı insanlar hastalanıyorsa ve hastaneler hala asgari şekilde hizmet veremiyorsa bu yapılanların yeterli olmadığını gösteriyor. İnsanlar hala konteynır bekliyor, yıpranmış çadırların altında yaşam mücadelelerini vermeyi devam ediyorlar.

Bu barış konseyi Gazze için değil, Gazze’den yola çıkarak Turmp’çılık sistemi. Eşkıyaların yönettiği bir dünyayı kurmak adına inşa edilen bir şey. Filistinlilerin en temel haklarını dile getiren bir barış konseyi değildi.”