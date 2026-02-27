https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/filistinli-gazeteci-takiya-gazze-baris-kurulu-trumpci-dunyanin-insasi-1103871959.html
Filistinli Gazeteci Takiya: Gazze Barış Kurulu ‘Trump’çı dünyanın’ inşası
Filistinli Gazeteci Takiya: Gazze Barış Kurulu ‘Trump’çı dünyanın’ inşası
Manchester City’nin Teknik Direktörü Pep Guardiola, Palau Sant Jordi’de düzenlenen “Act x Palestine” (Filistin İçin Harekete Geç) yardım etkinliğinde konuştu. Gazze’de yaşananlara tepki gösteren Guardiola, “Bu iki yıl boyunca enkazın arasında ‘Annem nerede?’ diye yalvaran bir çocuğu gördüğümde hep şunu düşünüyorum: Biz onları yalnız bıraktık, terk ettik” dedi.Öte yandan Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısı, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığında Washington'da yapıldı.Radyo Sputnik’te yayınlanan 'İsmet Özçelik’le Ankara Farkı' programına konuk olan Filistinli Gazeteci Muhammed Abu Takiya Gazze’de soykırımın devam ettiğini belirterek son durumu şöyle anlattı:‘Soykırım durmadı’‘Gazze unutturulmaya çalışılıyor’‘Verilen sözler yerine getirilmiyor’‘Ateşkeste 600’den fazla şehit verdik’
Filistinli gazeteci Takiya, Washington’da Trump başkanlığında toplanan Gazze Barış Kurulu’nun Filistinlilerin temel haklarını savunmadığını belirterek, sürecin Gazze merkezli gerçek bir barış arayışı değil, “Trump’çı güç siyasetinin inşası” olduğunu söyledi. Takiya, Gazze’de soykırımın sürdüğünü, verilen sözlerin tutulmadığını belirtti.
Manchester City’nin Teknik Direktörü Pep Guardiola, Palau Sant Jordi’de düzenlenen “Act x Palestine” (Filistin İçin Harekete Geç) yardım etkinliğinde konuştu. Gazze’de yaşananlara tepki gösteren Guardiola, “Bu iki yıl boyunca enkazın arasında ‘Annem nerede?’ diye yalvaran bir çocuğu gördüğümde hep şunu düşünüyorum: Biz onları yalnız bıraktık, terk ettik” dedi.
Öte yandan Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısı, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığında Washington'da yapıldı.
Radyo Sputnik’te yayınlanan 'İsmet Özçelik’le Ankara Farkı' programına konuk olan Filistinli Gazeteci Muhammed Abu Takiya Gazze’de soykırımın devam ettiğini belirterek son durumu şöyle anlattı:
“Soykırım ve savaş durmadı; farklı yöntemlerle devam ediyor. Ama atışların durduğu ve bu ateşkesin taraflarında birçok İslam ülkesi olmasına rağmen hala bu sözleri yerine getiren yok. Soykırımın ardından beklenen şeyler vardı; bu soykırımı işleyenlerin hesap vermesi, onlarla bir barış konseyi yapmak değil, onlara insanlık adına hesap sorma. Gazze’deki insanların yaraları sarılmalı. İki buçuk milyon insan hayatta kalma mücadelesi veriyor. Bu insanlar kendilerini bu yolda destekleyecek bir irade bekliyorlardı. Hala bunu somut bir şekilde görmedik. Çabalar sarf ediliyor ama bu olması gereken şartlarda değil. Bugün Gazze’de soğuktan dolayı çocuklar ölüyorsa, yetersiz beslenmeden dolayı insanlar hastalanıyorsa ve hastaneler hala asgari şekilde hizmet veremiyorsa bu yapılanların yeterli olmadığını gösteriyor. İnsanlar hala konteynır bekliyor, yıpranmış çadırların altında yaşam mücadelelerini vermeyi devam ediyorlar.
Bu barış konseyi Gazze için değil, Gazze’den yola çıkarak Turmp’çılık sistemi. Eşkıyaların yönettiği bir dünyayı kurmak adına inşa edilen bir şey. Filistinlilerin en temel haklarını dile getiren bir barış konseyi değildi.”
‘Gazze unutturulmaya çalışılıyor’
“İki buçuk yıl devam eden bir soykırım ardından böyle bir şeyin yaşanması gerçekçi olmak gerekiyorsa utanç verici bir şey. Filistinliler için kalp kırıcı bir şeydi. Bütün bunlara karşı direnebildik, ayakta kalabildik. İnsani değerleri savunabildik. ’Ateş durdu’ diye sloganlar atıldı, ‘Gazze’nin yaralarını sarmak üzere biz buradayız’ denirken daha birkaç hafta geçmeden Gazze unutuldu. Gazze çok derin acılar ile baş başa bırakıldı.”
‘Verilen sözler yerine getirilmiyor’
“Gazze’de bir tokluk yok. Tırların girmemesi hala söz konusu. Anlaşmadaki tırların en fazla yüzde 40’ı eksik bir şekilde yerine getirildi. Ancak yüzde 60’ı gelmedi. Sarf edilen sözler nerede? Filistin hakkında 100 yıllık bir söz tiyatrosu duyuyoruz. Hiçbir sözün tutulmadığını net bir şekilde gördük.”
‘Ateşkeste 600’den fazla şehit verdik’
“Gazze’de 600’den fazla şehit var ve bunların neredeyse 99’u kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşuyor. Bin 500’den fazla Filistinli yaralandı, bin 200’den fazla Filistinli ise tedavi beklerken hayatını kaybetti. Gazze’de 22 binden fazla Filistinli yaralanmış ve çok ağır hastalıklara sahip olduğu bir durumda yurt dışına tahliye bekliyor. Geçtiğimiz 150 günde bin 200’den fazla insan hayatını kaybetti. Tedavisi belki bir il uzaktaydı. Sadece bir insan iradesine bağlı bir şekilde hayatta kalabilirdi.”