Esra Miller: Küçük ama istikrarlı adımlar uzun vadede daha kalıcı sonuçlar getirir

Koçluk geçmişi iyileştirme alanı değildir. Bugünkü davranışı anlamak için dünden bilgi alınabilir ama geçmişte terapötik bir çalışma yapmak koçun yetki alanına girmez. Bu, terapistin uzmanlık alanıdır. Koçluk daha çok şimdi ve gelecek odağında çalışır.

Koçluk kişinin kendisiyle kurduğu ilişkiye bakmasını sağlar. Bugün olduğumuz kişiyi nasıl inşa ettiğimizi görmek, davranışlarımızın arkasındaki dinamikleri anlamak ve daha bilinçli seçimler yapmak üzerine kurulu bir süreçtir.