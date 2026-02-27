Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemin nabzını tutuyoruz.Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini Gün Ortası’nda konuşuyoruz.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/esra-miller-kucuk-ama-istikrarli-adimlar-uzun-vadede-daha-kalici-sonuclar-getirir-1103865682.html
Esra Miller: Küçük ama istikrarlı adımlar uzun vadede daha kalıcı sonuçlar getirir
Esra Miller: Küçük ama istikrarlı adımlar uzun vadede daha kalıcı sonuçlar getirir
Sputnik Türkiye
Master Certified Coach (MCC) Esra Miller, Gün Ortası programında Okan Aslan'ın konuğu oldu. 27.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-27T13:52+0300
2026-02-27T13:52+0300
okan aslan i̇le gün ortasi
radyo sputnik
radyo
radyo
terapi
terapi
yaşam koçu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_17ed9bcc82de9ce349b8169b44872917.jpg
Okan Aslan'ın konuğu olan MCC unvanlı koç Esra Miller, koçluk–terapi farkını anlattı, “güç” tanımının yeni nesille değiştiğini söyledi. Koçluk ile terapi arasındaki farka dikkat çeken Miller, şunları söyledi: 'Gücün tanımı değişiyor'Liderlik anlayışının değiştiğini belirten Miller, şunları söyledi:'Motivasyon dalgalanabilir'Motivasyon ve disiplin tartışmasına da değinen Miller, şunları söyledi:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3e98454401aff24d756249b928f9dad4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
radyo sputnik, radyo, radyo, terapi, terapi, yaşam koçu
radyo sputnik, radyo, radyo, terapi, terapi, yaşam koçu

Esra Miller: Küçük ama istikrarlı adımlar uzun vadede daha kalıcı sonuçlar getirir

13:52 27.02.2026
gün ortası
gün ortası - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2026
Abone ol
- Sputnik Türkiye
Okan Aslan
Tüm yazılar
Master Certified Coach (MCC) Esra Miller, Gün Ortası programında Okan Aslan'ın konuğu oldu.
Okan Aslan'ın konuğu olan MCC unvanlı koç Esra Miller, koçluk–terapi farkını anlattı, “güç” tanımının yeni nesille değiştiğini söyledi.
Koçluk ile terapi arasındaki farka dikkat çeken Miller, şunları söyledi:

Koçluk geçmişi iyileştirme alanı değildir. Bugünkü davranışı anlamak için dünden bilgi alınabilir ama geçmişte terapötik bir çalışma yapmak koçun yetki alanına girmez. Bu, terapistin uzmanlık alanıdır. Koçluk daha çok şimdi ve gelecek odağında çalışır.

Koçluk kişinin kendisiyle kurduğu ilişkiye bakmasını sağlar. Bugün olduğumuz kişiyi nasıl inşa ettiğimizi görmek, davranışlarımızın arkasındaki dinamikleri anlamak ve daha bilinçli seçimler yapmak üzerine kurulu bir süreçtir.

'Gücün tanımı değişiyor'

Liderlik anlayışının değiştiğini belirten Miller, şunları söyledi:
Yeni nesil artık sadece güçlü ve otoriter lider istemiyor. Daha ilişkisel, kapsayıcı ve insanı gerçekten duyan bir liderlik anlayışı öne çıkıyor. Gücün tanımı değişiyor. İnsanlar kendilerini değerli ve duyulmuş hissettikleri liderlerle çalışmak istiyor.

'Motivasyon dalgalanabilir'

Motivasyon ve disiplin tartışmasına da değinen Miller, şunları söyledi:
Motivasyon dalgalanabilir. Sürdürülebilir başarı için disiplin daha sağlam bir zemindir. Küçük ama istikrarlı adımlar uzun vadede daha kalıcı sonuçlar getirir. Koçlukta hazır anahtar sunmayız. Herkesin güçlü yanları, değerleri ve deneyimleri farklıdır. Amaç, kişinin kendi anahtarını bulmasını sağlamaktır. Doğru sorularla kişinin kendi cevabını inşa etmesine alan açarız.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала