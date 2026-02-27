https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/esra-miller-kucuk-ama-istikrarli-adimlar-uzun-vadede-daha-kalici-sonuclar-getirir-1103865682.html
Esra Miller: Küçük ama istikrarlı adımlar uzun vadede daha kalıcı sonuçlar getirir
Esra Miller: Küçük ama istikrarlı adımlar uzun vadede daha kalıcı sonuçlar getirir
Master Certified Coach (MCC) Esra Miller, Gün Ortası programında Okan Aslan'ın konuğu oldu. 27.02.2026
Okan Aslan'ın konuğu olan MCC unvanlı koç Esra Miller, koçluk–terapi farkını anlattı, "güç" tanımının yeni nesille değiştiğini söyledi. Koçluk ile terapi arasındaki farka dikkat çeken Miller, şunları söyledi: 'Gücün tanımı değişiyor'Liderlik anlayışının değiştiğini belirten Miller, şunları söyledi:'Motivasyon dalgalanabilir'Motivasyon ve disiplin tartışmasına da değinen Miller, şunları söyledi:
Okan Aslan
Okan Aslan
Okan Aslan
Okan Aslan'ın konuğu olan MCC unvanlı koç Esra Miller, koçluk–terapi farkını anlattı, “güç” tanımının yeni nesille değiştiğini söyledi.
Koçluk ile terapi arasındaki farka dikkat çeken Miller, şunları söyledi:
Koçluk geçmişi iyileştirme alanı değildir. Bugünkü davranışı anlamak için dünden bilgi alınabilir ama geçmişte terapötik bir çalışma yapmak koçun yetki alanına girmez. Bu, terapistin uzmanlık alanıdır. Koçluk daha çok şimdi ve gelecek odağında çalışır.
Koçluk kişinin kendisiyle kurduğu ilişkiye bakmasını sağlar. Bugün olduğumuz kişiyi nasıl inşa ettiğimizi görmek, davranışlarımızın arkasındaki dinamikleri anlamak ve daha bilinçli seçimler yapmak üzerine kurulu bir süreçtir.
Liderlik anlayışının değiştiğini belirten Miller, şunları söyledi:
Yeni nesil artık sadece güçlü ve otoriter lider istemiyor. Daha ilişkisel, kapsayıcı ve insanı gerçekten duyan bir liderlik anlayışı öne çıkıyor. Gücün tanımı değişiyor. İnsanlar kendilerini değerli ve duyulmuş hissettikleri liderlerle çalışmak istiyor.
'Motivasyon dalgalanabilir'
Motivasyon ve disiplin tartışmasına da değinen Miller, şunları söyledi:
Motivasyon dalgalanabilir. Sürdürülebilir başarı için disiplin daha sağlam bir zemindir. Küçük ama istikrarlı adımlar uzun vadede daha kalıcı sonuçlar getirir. Koçlukta hazır anahtar sunmayız. Herkesin güçlü yanları, değerleri ve deneyimleri farklıdır. Amaç, kişinin kendi anahtarını bulmasını sağlamaktır. Doğru sorularla kişinin kendi cevabını inşa etmesine alan açarız.